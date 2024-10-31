رئيس مالية النواب: 60 دولارا ســـعـــر الـنفـط فــي مــشــروع الميزانية.. واجتماع جديد بعد أسبوعين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





كشف‭ ‬النائب‭ ‬أحمد‭ ‬السلوم‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬الجديدة‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬للسلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬تضمن‭ ‬تحديد‭ ‬سعر‭ ‬النفط‭ ‬بقيمة‭ ‬60‭ ‬دولارا‭ ‬للبرميل،‭ ‬وأنه‭ ‬المشاورات‭ ‬مستمرة‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬التوافق‭ ‬بشأن‭ ‬الميزانية‭ ‬الجديدة‭ ‬للعامين‭ ‬القادمين‭.‬

وقال‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬الاجتماع‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬أمس‭: ‬إن‭ ‬الإيرادات‭ ‬غير‭ ‬النفطية‭ ‬تغطي‭ ‬31 % ‭ ‬من‭ ‬اجمالي‭ ‬المصروفات‭ ‬المتكررة،‭ ‬فيما‭ ‬أوضحت‭ ‬الحكومة‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬ان‭ ‬لديها‭ ‬خطة‭ ‬لإنهاء‭ ‬العجز‭ ‬من‭ ‬الميزانية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬الإيرادات‭ ‬غير‭ ‬النفطية‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬نسبة‭ ‬100 % ‭ ‬من‭ ‬المصرفات،‭ ‬أنه‭ ‬سيتم‭ ‬عرض‭ ‬هذه‭ ‬الخطة‭ ‬بشكل‭ ‬تفصيلي‭ ‬أكثر‭ ‬على‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماعات‭ ‬القادمة‭.‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬السلوم‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬ستبني‭ ‬ميزانيات‭ ‬كافة‭ ‬الوزارات‭ ‬والجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬‮«‬الميزانية‭ ‬الصفرية‮»‬‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬وضع‭ ‬كل‭ ‬وزارة‭ ‬احتياجاتها‭ ‬الفعلية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬زيادة‭ ‬او‭ ‬نقصان‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬كفاءتها‭ ‬وبناء‭ ‬ميزانية‭ ‬جديدة‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬الدراسة‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬فوائد‭ ‬الدين‭ ‬العام‭ ‬وصلت‭ ‬الى‭ ‬21 % ‭ ‬من‭ ‬الميزانية‭ ‬الحالية،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬ترتفع‭ ‬النسبة‭ ‬إلى‭ ‬35 % ‭ ‬اذا‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬الذهاب‭ ‬نحو‭ ‬الخيارات‭ ‬التي‭ ‬طرحتها‭ ‬الحكومة،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬الحكومة‭ ‬طرحت‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬خيارين‭ ‬بشأن‭ ‬الميزانية،‭ ‬الأول‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬‮

‬الدين‭ ‬العام‭ ‬الى‭ ‬6‭ ‬مليارات‭ ‬دينار‭ ‬‮

‬وسيكون‭ ‬هنالك‭ ‬عجز‭ ‬بحوالي‭ ‬مليار‭ ‬و81‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2025‭ ‬وعجز‭ ‬2‭ ‬مليار‭ ‬و29‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بعام‭ ‬2026،‭ ‬أما‭ ‬الخيار‭ ‬الثاني‭ ‬فيتمثل‭ ‬باستدانة‭ ‬مبلغ‭ ‬2‭ ‬مليار‭ ‬دينار‭ ‬لتغطية‭ ‬استحقاقات‭ ‬الدين‭ ‬العام‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة‭ ‬وستكون‭ ‬هنالك‭ ‬فوائض‭ ‬مالية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2025‭ ‬‮

‬بمقدار‭ ‬5‭ ‬ملايين‭ ‬دينار،‭ ‬‮

‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬فوائض‭ ‬بمقدار‭ ‬25‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بالعام‭ ‬‮

‬ووجود‭ ‬فوائض‭ ‬في‭ ‬الدين‭ ‬العام‭.‬

وقال‭ ‬السلوم‭ ‬إن‭ ‬مرحلة‭ ‬التوازن‭ ‬المالي‭ ‬قد‭ ‬انتهت‭ ‬والحكومة‭ ‬لديها‭ ‬خطة‭ ‬للانتقال‭ ‬إلى‭ ‬الاستدامة‭ ‬المالية‭ ‬وتتطلب‭ ‬عدة‭ ‬خطوات‭ ‬لتحقيقها،‭ ‬مبينا‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬مع‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬تسليم‭ ‬التعديلات‭ ‬المطلوبة‭ ‬بشأن‭ ‬‮«‬الميزانية‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬أسبوعين‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬توافقات‭. ‬