زوهو كوربوريشن تستفيد من تقنية NVIDIA Nemo لبناء نماذج لغوية كبيرة

(MENAFN
- Asdaf News)
أعلنت زوهو كوربوريشن، وهي شركة تكنولوجيا
عالمية تتخذ من تشيناي مقراً لها، أنها ستستفيد من منصة الحوسبة المسرّعة NVIDIA AI، والتي تشمل NVIDIA NeMo ، وهي جزء من منصة برنامج NVIDIA AI Enterprise، وذلك لبناء ونشر نماذجها اللغوية الكبيرة LLMs في تطبيقات البرمجيات كخدمة SaaS الخاصة بها. وبمجرد بناء ونشر نماذج اللغة الكبيرة، فإنها ستصبح متاحة لعملاء زوهو كوربوريشن البالغ عددهم أكثر من 700،000 عميل عبر أقسام“مانيج إنجن” ManageEngine والموقع الإلكتروني للشركة Zoho على مستوى العالم. وخلال العام الماضي، استثمرت زوهو كوربوريشن ما يزيد عن 10 ملايين دولار في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ووحدات معالجة الرسومات من NVIDIA، وتخطط لاستثمار مبلغ إضافي قدره 10 ملايين دولار خلال العام المقبل. وجاء هذا الإعلان على هامش قمة الذكاء الاصطناعي لـ NVIDIA في مومباي.
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