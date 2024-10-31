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زوهو كوربوريشن تستفيد من تقنية NVIDIA Nemo لبناء نماذج لغوية كبيرة

10/31/2024 7:02:50 PM
(MENAFN- Asdaf News) أعلنت زوهو كوربوريشن، وهي شركة تكنولوجيا عالمية تتخذ من تشيناي مقراً لها، أنها ستستفيد من منصة الحوسبة المسرّعة NVIDIA AI، والتي تشمل NVIDIA NeMo ، وهي جزء من منصة برنامج NVIDIA AI Enterprise، وذلك لبناء ونشر نماذجها اللغوية الكبيرة LLMs في تطبيقات البرمجيات كخدمة SaaS الخاصة بها. وبمجرد بناء ونشر نماذج اللغة الكبيرة، فإنها ستصبح متاحة لعملاء زوهو كوربوريشن البالغ عددهم أكثر من 700،000 عميل عبر أقسام“مانيج إنجن” ManageEngine والموقع الإلكتروني للشركة Zoho على مستوى العالم. وخلال العام الماضي، استثمرت زوهو كوربوريشن ما يزيد عن 10 ملايين دولار في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ووحدات معالجة الرسومات من NVIDIA، وتخطط لاستثمار مبلغ إضافي قدره 10 ملايين دولار خلال العام المقبل. وجاء هذا الإعلان على هامش قمة الذكاء الاصطناعي لـ NVIDIA في مومباي.

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