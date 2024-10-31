انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين بنسبة 0.3 %

انخفض الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين منذ مطلع العام الحالي لنهاية شهر أيلول بنسبة 0.3 بالمئة ليبلغ 107.40 نقطة مقابل 107.72 للفترة نفسها من العام السابق.



وأشار التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة اليوم الخميس، إلى أن هذا الانخفاض جاء نتيجة تراجع أسعار الصناعات التحويلية بنسبة 0.43 بالمئة، وأسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة 2.79 بالمئة، في حين ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 4.06 بالمئة.



وفيما يتعلق بشهر أيلول، سجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين انخفاضًا بنسبة 0.43 بالمئة، ليبلغ 107.5 نقطة مقابل 107.96 نقطة لنفس الشهر من العام الماضي.



وعلى الصعيد السلعي، ساهم في انخفاض الرقم القياسي لشهر أيلول من عام 2024 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2023 انخفاض أسعار الصناعات التحويلية بنسبة 1.03 بالمئة، في حين ارتفعت أسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة 7.94 بالمئة، وأسعار الكهرباء بنسبة 1.39 بالمئة.



وبحسب التقرير، ارتفع الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين في شهر أيلول من هذا العام بنسبة 0.12 بالمئة، ليسجل النقطة 107.5 مقابل 107.37 نقطة مقارنة مع الشهر الذي سبقه من نفس العام 2024.



وعلى نطاق التغير الشهري، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر أيلول من عام 2024 مقارنـة مع الشهر الذي سبقه من نفس العام نتيجة لارتفاع أسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة 11.02 بالمئة، في حين انخفضت أسعار الصناعات التحويلية بنسبة 0.48 بالمئة، وأسعار الكهرباء بنسبة 0.17 بالمئة.