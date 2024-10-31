انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين بنسبة 0.3 %

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
انخفض الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين منذ مطلع العام الحالي لنهاية شهر أيلول بنسبة 0.3 بالمئة ليبلغ 107.40 نقطة مقابل 107.72 للفترة نفسها من العام السابق.
وأشار التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة اليوم الخميس، إلى أن هذا الانخفاض جاء نتيجة تراجع أسعار الصناعات التحويلية بنسبة 0.43 بالمئة، وأسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة 2.79 بالمئة، في حين ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 4.06 بالمئة.
وفيما يتعلق بشهر أيلول، سجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين انخفاضًا بنسبة 0.43 بالمئة، ليبلغ 107.5 نقطة مقابل 107.96 نقطة لنفس الشهر من العام الماضي.
وعلى الصعيد السلعي، ساهم في انخفاض الرقم القياسي لشهر أيلول من عام 2024 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2023 انخفاض أسعار الصناعات التحويلية بنسبة 1.03 بالمئة، في حين ارتفعت أسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة 7.94 بالمئة، وأسعار الكهرباء بنسبة 1.39 بالمئة.
وبحسب التقرير، ارتفع الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين في شهر أيلول من هذا العام بنسبة 0.12 بالمئة، ليسجل النقطة 107.5 مقابل 107.37 نقطة مقارنة مع الشهر الذي سبقه من نفس العام 2024.
وعلى نطاق التغير الشهري، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر أيلول من عام 2024 مقارنـة مع الشهر الذي سبقه من نفس العام نتيجة لارتفاع أسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة 11.02 بالمئة، في حين انخفضت أسعار الصناعات التحويلية بنسبة 0.48 بالمئة، وأسعار الكهرباء بنسبة 0.17 بالمئة.
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