Thursday, 31 October 2024 09:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


دورت وهولمجرين يقودان ثاندر للفوز على سبيرز

10/31/2024 2:44:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مدن - سجل لوجنتز دورت 20 نقطة وأضاف شيت هولمجرين 19 نقطة ليقودا فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر للفوز على سان أنطونيو سبيرز (105-93)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين أول من أمس، ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.
وحافظ فريق ثاندر على سجله خاليا من الهزائم، ليصبح الفريق الوحيد الذي لم يخسر في منافسات القسم الغربي، وسجل شاي جيلجيوس ألكسندر 18 نقطة، وأضاف جالين ويليامز 12 نقطة و7 متابعات ومرر 8 تمريرات حاسمة لفريق ثاندر. يذكر أن فريق ثاندر فاز بمبارياته الأربع بفارق 12 نقطة على الأقل.
في المقابل، سجل هاريسون بارنز 18 نقطة، وأضاف جيريمي سوشان 17 نقطة وتسع متابعات، كما أضاف كريس باول 14 نقطة ومرر 9 تمريرات حاسمة لفريق سبيرز.
وفي بقية المباريات، فاز واشنطن ويزاردز على أتالانتا هوكس (133-120)، وديترويت بيستونز على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز ( 105-95)، وإنديانا بيسرز على بوسطن سلتيكس (135-132) بعد الوقت الإضافي.
وفاز شارلوت هورنيتس على تورنتو رابتورز (138-133)، ونيويورك نيكس على ميامي هيت (116-107)، بروكلين نتس على ممفيس جريزليس 119- 106)، شيكاغو بولز على أورلاندو ماجيك (102-99)، جولدن ستيت واريورز على نيو أورليانز بيليكانز (104-89)، وبورتلاند ترايل بيليزرز على لوس أنجليس كليبرز (106-105). كما فاز كليفلاند كافالييرز على لوس أنجليس ليكرز (134-110)، في مباراة شهدت الظهور الثاني لبروني جيمس، بجوار والده النجم ليبرون جيمس مع ليكرز.
وارتدى ليبرون جيمس قميص كافالييرز في 11 موسما على مدار فترتين، وقادهم للفوز بلقب الدوري الأميركي في العام 2016، قبل أن يرحل كلاعب حر بعدها بعامين.
وفي الأسبوع الماضي، أصبح النجم البالغ من العمر (39) عاما، وابنه البالغ من العمر (20) عاما، أول ثنائي أب وابنه يلعبان في مباراة بالدوري الأميركي للمحترفين، وسجلا معا في الربع الثاني من المباراة التي انتهت بفوز فريقهما على مينيسوتا بنتيجة (110-103).
ولم يسجل بروني جيمس في ظهوره الأول مع الفريق، حيث أهدر تسديدتين وقام بمتابعة واحدة في ثلاث دقائق فقط على أرض الملعب.
وولد "بروني" عندما كان ليبرون جيمس يقضي موسمه الثاني مع كافالييرز، وسيظهر اللاعب الشاب لأول مرة في كليفلاند بعد يوم واحد من ذكرى مرور 21 عاما، لأول مباراة احترافية لوالده ليبرون. ففي 29 تشرين الأول (أكتوبر) من العام 2002، سجل ليبرون جيمس 25 نقطة مع 9 تمريرات حاسمة و6 متابعات في مباراة ساكرامنتو. -(وكالات)

MENAFN31102024000072011014ID1108839192

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث