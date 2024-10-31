دورت وهولمجرين يقودان ثاندر للفوز على سبيرز

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مدن - سجل لوجنتز دورت 20 نقطة وأضاف شيت هولمجرين 19 نقطة ليقودا فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر للفوز على سان أنطونيو سبيرز (105-93)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين أول من أمس، ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.
وحافظ فريق ثاندر على سجله خاليا من الهزائم، ليصبح الفريق الوحيد الذي لم يخسر في منافسات القسم الغربي، وسجل شاي جيلجيوس ألكسندر 18 نقطة، وأضاف جالين ويليامز 12 نقطة و7 متابعات ومرر 8 تمريرات حاسمة لفريق ثاندر. يذكر أن فريق ثاندر فاز بمبارياته الأربع بفارق 12 نقطة على الأقل.
في المقابل، سجل هاريسون بارنز 18 نقطة، وأضاف جيريمي سوشان 17 نقطة وتسع متابعات، كما أضاف كريس باول 14 نقطة ومرر 9 تمريرات حاسمة لفريق سبيرز.
وفي بقية المباريات، فاز واشنطن ويزاردز على أتالانتا هوكس (133-120)، وديترويت بيستونز على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز ( 105-95)، وإنديانا بيسرز على بوسطن سلتيكس (135-132) بعد الوقت الإضافي.
وفاز شارلوت هورنيتس على تورنتو رابتورز (138-133)، ونيويورك نيكس على ميامي هيت (116-107)، بروكلين نتس على ممفيس جريزليس 119- 106)، شيكاغو بولز على أورلاندو ماجيك (102-99)، جولدن ستيت واريورز على نيو أورليانز بيليكانز (104-89)، وبورتلاند ترايل بيليزرز على لوس أنجليس كليبرز (106-105). كما فاز كليفلاند كافالييرز على لوس أنجليس ليكرز (134-110)، في مباراة شهدت الظهور الثاني لبروني جيمس، بجوار والده النجم ليبرون جيمس مع ليكرز.
وارتدى ليبرون جيمس قميص كافالييرز في 11 موسما على مدار فترتين، وقادهم للفوز بلقب الدوري الأميركي في العام 2016، قبل أن يرحل كلاعب حر بعدها بعامين.
وفي الأسبوع الماضي، أصبح النجم البالغ من العمر (39) عاما، وابنه البالغ من العمر (20) عاما، أول ثنائي أب وابنه يلعبان في مباراة بالدوري الأميركي للمحترفين، وسجلا معا في الربع الثاني من المباراة التي انتهت بفوز فريقهما على مينيسوتا بنتيجة (110-103).
ولم يسجل بروني جيمس في ظهوره الأول مع الفريق، حيث أهدر تسديدتين وقام بمتابعة واحدة في ثلاث دقائق فقط على أرض الملعب.
وولد "بروني" عندما كان ليبرون جيمس يقضي موسمه الثاني مع كافالييرز، وسيظهر اللاعب الشاب لأول مرة في كليفلاند بعد يوم واحد من ذكرى مرور 21 عاما، لأول مباراة احترافية لوالده ليبرون. ففي 29 تشرين الأول (أكتوبر) من العام 2002، سجل ليبرون جيمس 25 نقطة مع 9 تمريرات حاسمة و6 متابعات في مباراة ساكرامنتو. -(وكالات)
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