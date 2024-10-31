النصر يسعى لإيقاف سلسلة انتصارات الهلال في ديربي الرياض

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
الرياض – تتحول أنظار عشاق كرة القدم
السعودية إلى ملعب "الأول بارك" مساء اليوم، حيث تقام القمة المنتظرة التي تجمع بين فريق النصر ونظيره الهلال عند الساعة التاسعة مساء، لحساب الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
ويدخل "حامل اللقب" الهلال المباراة وهو في صدارة البطولة برصيد 24 نقطة، ويسعى لإثبات تفوقه على غريمه التقليدي وتعزيز فرحة جماهيره.
في المقابل، يستهدف النصر - الذي يحتل المركز الثالث بـ18 نقطة - وقف سلسلة انتصارات الزعيم التاريخية، والثأر من هزيمته في كأس السوبر السعودي.
ويعاني النصر من عقدة طويلة في مبارياته مع الهلال، قبل مواجهة الفريقين المرتقبة في الدوري السعودي للمحترفين، حيث لم ينجح "العالمي" في تحقيق الفوز على "الزعيم" الهلال في الدوري السعودي، منذ آخر فوز حققه في 16 كانون الأول (ديسمبر) من العام 2021.
ولم يعرف النصر طعم الفوز على الهلال في آخر 5 مواجهات جمعتهما بالدوري السعودي للمحترفين، حيث فاز بطل الدوري في 3 مباريات وتعادلا في مباراتين.
وكان آخر فوز للنصر بموسم
2021-2022 في الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، حينما تغلب بهدفين دون رد. ومنذ ذلك الفوز، تفوق الهلال أمام النصر في مباريات الديربي، وفاز الزعيم في مباراة الإياب بالموسم نفسه ضمن الجولة 23 بنتيجة كبيرة برباعية نظيفة.
وبعدها تعادلا بنتيجة 2-2 في موسم (2022-2023)، ضمن الجولة العاشرة من الدوري السعودي. وفي مباراة الإياب الموسم ضمن الجولة الـ25 عاد الهلال للفوز 2-0، وفي الموسم الماضي (2023-2024)، وكرر الهلال الفوز على النصر (3-0) في مباراة الذهاب بالجولة الـ15، قبل أن يتعادلا في مباراة الإياب بالجولة 32 بنتيجة (1-1)، وهي آخر مباراة جمعتهما في البطولة.
في المقابل، أكد الهلال على جاهزية حارس مرماه المغربي ياسين بونو للمشاركة في مباراة الديربي أمام النصر، وذلك بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، في مباراة منتخب بلاده أمام أفريقيا الوسطى، لحساب التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025.
وأعلن الهلال عبر حسابه الرسمي في منصة (إكس)، مشاركة بونو في التدريبات الجماعية التي أقيمت أول من أمس، منهيا برنامجه التأهيلي ومعلنا عن جاهزيته للعب.
إلى ذلك، أعلن نادي الرائد إصابة نجمه المغربي محمد فوزير بالرباط الصليبي، وذلك بعد إصابته أمام الفتح ضمن منافسات الأسبوع الثامن من دوري روشن السعودي.
ونشر الرائد بيانا عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس"، قال فيه: "أكدت الفحوصات الطبية والأشعة التي خضع لها المغربي محمد فوزير إصابة اللاعب بقطع بالرباط الصليبي، وسيحدد لقائد الفريق موعد العملية الجراحية قريبا، وتتمنى إدارة النادي الشفاء العاجل للكابتن محمد فوزير، وأن يعود أقوى بإذن الله مع زملائه اللاعبين".
وكان الرائد، حقق الفوز في المباراة التي جمعته بالفتح بنتيجة 2-1، ليحتل المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 11 نقطة. -(وكالات)
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