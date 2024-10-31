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النصر يسعى لإيقاف سلسلة انتصارات الهلال في ديربي الرياض

10/31/2024 2:44:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



الرياض – تتحول أنظار عشاق كرة القدم السعودية إلى ملعب "الأول بارك" مساء اليوم، حيث تقام القمة المنتظرة التي تجمع بين فريق النصر ونظيره الهلال عند الساعة التاسعة مساء، لحساب الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
ويدخل "حامل اللقب" الهلال المباراة وهو في صدارة البطولة برصيد 24 نقطة، ويسعى لإثبات تفوقه على غريمه التقليدي وتعزيز فرحة جماهيره.
في المقابل، يستهدف النصر - الذي يحتل المركز الثالث بـ18 نقطة - وقف سلسلة انتصارات الزعيم التاريخية، والثأر من هزيمته في كأس السوبر السعودي.
ويعاني النصر من عقدة طويلة في مبارياته مع الهلال، قبل مواجهة الفريقين المرتقبة في الدوري السعودي للمحترفين، حيث لم ينجح "العالمي" في تحقيق الفوز على "الزعيم" الهلال في الدوري السعودي، منذ آخر فوز حققه في 16 كانون الأول (ديسمبر) من العام 2021.
ولم يعرف النصر طعم الفوز على الهلال في آخر 5 مواجهات جمعتهما بالدوري السعودي للمحترفين، حيث فاز بطل الدوري في 3 مباريات وتعادلا في مباراتين.
وكان آخر فوز للنصر بموسم
2021-2022 في الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، حينما تغلب بهدفين دون رد. ومنذ ذلك الفوز، تفوق الهلال أمام النصر في مباريات الديربي، وفاز الزعيم في مباراة الإياب بالموسم نفسه ضمن الجولة 23 بنتيجة كبيرة برباعية نظيفة.
وبعدها تعادلا بنتيجة 2-2 في موسم (2022-2023)، ضمن الجولة العاشرة من الدوري السعودي. وفي مباراة الإياب الموسم ضمن الجولة الـ25 عاد الهلال للفوز 2-0، وفي الموسم الماضي (2023-2024)، وكرر الهلال الفوز على النصر (3-0) في مباراة الذهاب بالجولة الـ15، قبل أن يتعادلا في مباراة الإياب بالجولة 32 بنتيجة (1-1)، وهي آخر مباراة جمعتهما في البطولة.
في المقابل، أكد الهلال على جاهزية حارس مرماه المغربي ياسين بونو للمشاركة في مباراة الديربي أمام النصر، وذلك بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، في مباراة منتخب بلاده أمام أفريقيا الوسطى، لحساب التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025.
وأعلن الهلال عبر حسابه الرسمي في منصة (إكس)، مشاركة بونو في التدريبات الجماعية التي أقيمت أول من أمس، منهيا برنامجه التأهيلي ومعلنا عن جاهزيته للعب.
إلى ذلك، أعلن نادي الرائد إصابة نجمه المغربي محمد فوزير بالرباط الصليبي، وذلك بعد إصابته أمام الفتح ضمن منافسات الأسبوع الثامن من دوري روشن السعودي.
ونشر الرائد بيانا عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس"، قال فيه: "أكدت الفحوصات الطبية والأشعة التي خضع لها المغربي محمد فوزير إصابة اللاعب بقطع بالرباط الصليبي، وسيحدد لقائد الفريق موعد العملية الجراحية قريبا، وتتمنى إدارة النادي الشفاء العاجل للكابتن محمد فوزير، وأن يعود أقوى بإذن الله مع زملائه اللاعبين".
وكان الرائد، حقق الفوز في المباراة التي جمعته بالفتح بنتيجة 2-1، ليحتل المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 11 نقطة. -(وكالات)

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