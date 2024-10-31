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منتخب تحدي اللياقة البدنية يستهل مشواره ببطولة العالم

10/31/2024 2:44:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو






عمان- يستهل المنتخب الوطني لتحدي اللياقة البدنية مشواره في بطولة العالم اليوم، من خلال انطلاق منافسات الفردي والزوجي والفرقي، بالمستويات الذهبية والفضية والبرونزية، في البطولة التي تقام في مدينة برشلونة حتى الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، بمشاركة منتخبات عربية وآسيوية وأفريقية وعالمية.
وقال رئيس الوفد الأردني عضو اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية أحمد الحروب عبر هاتف "الغد" : وصل الوفد في ساعة متأخرة أول من أمس، إلى مقر إقامته في أحد فنادق مدينة برشلونة، والجميع يتمتع بجهوزية وحماس منقطع النظير، وخاض المنتخب الوطني مرانا خفيفا أمس، استعداد للمنافسات التي تنطلق صباح اليوم الجمعة".
وأضاف:"جرت عملية تسجيل اللاعبين واعتماد أهليتهم للبطولة العالمية، وتم توزيع اللاعبين واللاعبات على المنافسات الفردية والزوجية والفرقي، وتم الاجتماع بالوفد وترتيب كافة أموره، وتحفيز الأبطال والبطلات لتقديم أفضل المستويات، تماشيا مع الحضور اللافت والإنجازات النوعية لمنتخبات تحديات اللياقة البدنية، في فترة قصيرة من المشاركات الرسمية التي بدأت العام الماضي، وجمع للآن 34 ميدالية ملونة، على المستوى العربي والآسيوي والدولي، والظفر بلقب بطل أبطال العالم بإسبانيا، وكأس الرئيس في جورجيا الدولية".
وتابع: " يشارك رئيس الاتحاد مأمون كلمات، في اجتماعات "عمومية" الاتحاد الدولي لللياقة البدنية وبناء الأجسام، التي تجري على هامش بطولة العالم، ويتقدم المشاركة الأردنية المكانة والحضور المميز للاتحاد على الخريطة العالمية، لاسيما في ظل التطور المتسارع في تحديات اللياقة البدنية، ومناقشة المساعي الدولية لاكتساب تحديات اللياقة البدنية الصفة الأولمبية، ويرافقنا في هذه البطولة حكمين من لجنة الحكام المركزية بالاتحاد، لمشاركتهما في إدارة فعاليات البطولة، واكتساب الخبرة الدولية ضمن مساعي تطوير أركان اللعبة".
وأكد لاعب المنتخب الوطني أدهم الصقور، على الجهوزية البدنية والذهنية للبطولة العالمية، مشيرا إلى الدعم والاهتمام والتحفيز المتواصل من قبل اتحاد الرياضة البدنية للأبطال والبطلات، مبينا أن الفريق الأردني يضم نخبة مميزة من اللاعبين واللاعبات المحترفين في تحديات اللياقة البدنية، مما يزيد من القدرة التنافسية وتحقيق إنجازات جديدة للرياضة الأردنية في البطولة العالمية-على تعبير الصقور-.
ويذكر أن الوفد الأردني يترأسه الحروب، ويضم كلا من إياد المبروك إداريا، وروزانا نارموق إدارية، ومعالج وحكمين مرافقين، واللاعبين واللاعبات كل من محمد الكردي، علي الحموي، عبدالرحمن عاقلة، أدهم الصقور، مهند القيسي، زهير القيسي، ريما الحاج، راما أبو صالح، سارة حتر، سارة أبو السعود.

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