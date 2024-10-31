منتخب تحدي اللياقة البدنية يستهل مشواره ببطولة العالم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو
عمان- يستهل المنتخب الوطني لتحدي اللياقة البدنية مشواره في بطولة العالم اليوم، من خلال انطلاق منافسات الفردي والزوجي والفرقي، بالمستويات الذهبية والفضية والبرونزية، في البطولة التي تقام في مدينة برشلونة حتى الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، بمشاركة منتخبات عربية وآسيوية وأفريقية وعالمية.
وقال رئيس الوفد الأردني عضو اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية أحمد الحروب عبر هاتف "الغد" : وصل الوفد في ساعة متأخرة أول من أمس، إلى مقر إقامته في أحد فنادق مدينة برشلونة، والجميع يتمتع بجهوزية وحماس منقطع النظير، وخاض المنتخب الوطني مرانا خفيفا أمس، استعداد للمنافسات التي تنطلق صباح اليوم الجمعة".
وأضاف:"جرت عملية تسجيل اللاعبين واعتماد أهليتهم للبطولة العالمية، وتم توزيع اللاعبين واللاعبات على المنافسات الفردية والزوجية والفرقي، وتم الاجتماع بالوفد وترتيب كافة أموره، وتحفيز الأبطال والبطلات لتقديم أفضل المستويات، تماشيا مع الحضور اللافت والإنجازات النوعية لمنتخبات تحديات اللياقة البدنية، في فترة قصيرة من المشاركات الرسمية التي بدأت العام الماضي، وجمع للآن 34 ميدالية ملونة، على المستوى العربي والآسيوي والدولي، والظفر بلقب بطل أبطال العالم بإسبانيا، وكأس الرئيس في جورجيا الدولية".
وتابع: " يشارك رئيس الاتحاد مأمون كلمات، في اجتماعات "عمومية" الاتحاد الدولي لللياقة البدنية وبناء الأجسام، التي تجري على هامش بطولة العالم، ويتقدم المشاركة الأردنية المكانة والحضور المميز للاتحاد على الخريطة العالمية، لاسيما في ظل التطور المتسارع في تحديات اللياقة البدنية، ومناقشة المساعي الدولية لاكتساب تحديات اللياقة البدنية الصفة الأولمبية، ويرافقنا في هذه البطولة حكمين من لجنة الحكام المركزية بالاتحاد، لمشاركتهما في إدارة فعاليات البطولة، واكتساب الخبرة الدولية ضمن مساعي تطوير أركان اللعبة".
وأكد لاعب المنتخب الوطني أدهم الصقور، على الجهوزية البدنية والذهنية للبطولة العالمية، مشيرا إلى الدعم والاهتمام والتحفيز المتواصل من قبل اتحاد الرياضة البدنية للأبطال والبطلات، مبينا أن الفريق الأردني يضم نخبة مميزة من اللاعبين واللاعبات المحترفين في تحديات اللياقة البدنية، مما يزيد من القدرة التنافسية وتحقيق إنجازات جديدة للرياضة الأردنية في البطولة العالمية-على تعبير الصقور-.
ويذكر أن الوفد الأردني يترأسه الحروب، ويضم كلا من إياد المبروك إداريا، وروزانا نارموق إدارية، ومعالج وحكمين مرافقين، واللاعبين واللاعبات كل من محمد الكردي، علي الحموي، عبدالرحمن عاقلة، أدهم الصقور، مهند القيسي، زهير القيسي، ريما الحاج، راما أبو صالح، سارة حتر، سارة أبو السعود.
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