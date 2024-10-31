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طائرة الرجال تباشر الاستعداد في البحرين للبطولة العربية

10/31/2024 2:44:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو






عمان- باشر المنتخب الوطني للرجال تدريباته في البحرين أمس، لخوض غمار المنافسة في البطولة العربية الـ23، والتي تستمر حتى يوم 11 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، حيث يلعب المنتخب الوطني في المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه السعودية، وقطر والكويت، بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات البحرين، عُمان، تونس والعراق.
وانشغل المدير الفني للمنتخبات الوطنية المصري حسن الحصري، ومساعده وليد العسود، في تحديد الخيارات النهائية والتأكيد على التعليمات التكتيكية، في مهام اللاعبين الدفاعية والهجومية، مؤكدين على أهمية الانسجام وتناسق الأدوار والواجبات تحت الشبكة، مطالبين اللاعبين بذل قصارى جهدهم، وتقديم ما يليق بالكرة الطائرة الأردنية في المنافسات العربية، حيث تكتمل الوجبة التدريبية اليوم، والذي سيضع فيها الجهاز الفني اللمسات الفنية والتكتيكية قبل ملاقاة الكويت في مباراته الافتتاحية.
وأقيم الاجتماع الفني للبطولة يوم أمس، والذي تم فيه التأكيد على تعليمات البطولة، وشرح مفصل عن نظامها التنافسي للوصول إلى اللقب، وتحديد المراكز من 1-8، في الوقت الذي شارك فيه الحكم الأردني الدولي باسل شباب، في اجتماعات لجنة الاحتكام، للتأكيد على التعليمات وتوزيع المهام التحكيمية في كل مباراة من مباريات البطولة، حيث أشادت لجنة الاحتكام بالاتحاد العربي بالمستوى الرائع للتحكيم الأردني الذي يفرض حضوره في كل بطولة ينظهما الاتحاد العربي أو غرب آسيا، على صعيد الأندية والمنتخبات والمنافسات داخل الصالات أو الشاطئية.
ويذكر أن الاتحاد العربي أجرى قرعة البطولة في وقت سابق، وأصدر جدول المنافسات العربية التي تنطلق اليوم الجمعة، حيث يلعب عُمان مع تونس عند الساعة الرابعة مساء، فيما يلتقي البحرين المنظم مع العراق عند الساعة السادسة والنصف، ويستهل منتخبنا الوطني مبارياتها بملاقاة الكويت عند الساعة الرابعة من عصر يوم غد السبت، وهو نفس اليوم الذي تلتقي فيه السعودية وقطر عند الساعة السادسة والنصف مساء.
ويترأس الوفد الأردني إلى البطولة عضو مجلس إدارة الاتحاد محمد أبو غربية، ويرافقه المدير الفني للمنتخبات الوطنية حسن الحصري، مساعد المدرب وليد العسود، محلل الأداء فايز الدعجة، سامي المحاسنة إداريا للوفد، فارس عثامنة معالجا، والحكم الدولي باسل شباب، إلى جانب اللاعبين كل من عبادة فخري، خالد أبو مشرف، راشد العلوان، محمد جمال، ياسر مجاهد، فهد نعمان، محمود العوابده، محمود النقيب، مهند جروان، إياد ماضي، إبراهيم العطلة، عبدالعظيم ادغيش، لؤي علي، أيهم خنفر، حيث ينافس المنتخب الطني في المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات منتخبات السعودية وقطر والكويت، فيما تضم المجموعة الأولى منتخبات البحرين وعمان وتونس والعراق.

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