طائرة الرجال تباشر الاستعداد في البحرين للبطولة العربية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو
عمان- باشر المنتخب الوطني للرجال تدريباته في البحرين أمس، لخوض غمار المنافسة في البطولة العربية الـ23، والتي تستمر حتى يوم 11 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، حيث يلعب المنتخب الوطني في المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه السعودية، وقطر والكويت، بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات البحرين، عُمان، تونس والعراق.
وانشغل المدير الفني للمنتخبات الوطنية المصري حسن الحصري، ومساعده وليد العسود، في تحديد الخيارات النهائية والتأكيد على التعليمات التكتيكية، في مهام اللاعبين الدفاعية والهجومية، مؤكدين على أهمية الانسجام وتناسق الأدوار والواجبات تحت الشبكة، مطالبين اللاعبين بذل قصارى جهدهم، وتقديم ما يليق بالكرة الطائرة الأردنية في المنافسات العربية، حيث تكتمل الوجبة التدريبية اليوم، والذي سيضع فيها الجهاز الفني اللمسات الفنية والتكتيكية قبل ملاقاة الكويت في مباراته الافتتاحية.
وأقيم الاجتماع الفني للبطولة يوم أمس، والذي تم فيه التأكيد على تعليمات البطولة، وشرح مفصل عن نظامها التنافسي للوصول إلى اللقب، وتحديد المراكز من 1-8، في الوقت الذي شارك فيه الحكم الأردني الدولي باسل شباب، في اجتماعات لجنة الاحتكام، للتأكيد على التعليمات وتوزيع المهام التحكيمية في كل مباراة من مباريات البطولة، حيث أشادت لجنة الاحتكام بالاتحاد العربي بالمستوى الرائع للتحكيم الأردني الذي يفرض حضوره في كل بطولة ينظهما الاتحاد العربي أو غرب آسيا، على صعيد الأندية والمنتخبات والمنافسات داخل الصالات أو الشاطئية.
ويذكر أن الاتحاد العربي أجرى قرعة البطولة في وقت سابق، وأصدر جدول المنافسات العربية التي تنطلق اليوم الجمعة، حيث يلعب عُمان مع تونس عند الساعة الرابعة مساء، فيما يلتقي البحرين المنظم مع العراق عند الساعة السادسة والنصف، ويستهل منتخبنا الوطني مبارياتها بملاقاة الكويت عند الساعة الرابعة من عصر يوم غد السبت، وهو نفس اليوم الذي تلتقي فيه السعودية وقطر عند الساعة السادسة والنصف مساء.
ويترأس الوفد الأردني إلى البطولة عضو مجلس إدارة الاتحاد محمد أبو غربية، ويرافقه المدير الفني للمنتخبات الوطنية حسن الحصري، مساعد المدرب وليد العسود، محلل الأداء فايز الدعجة، سامي المحاسنة إداريا للوفد، فارس عثامنة معالجا، والحكم الدولي باسل شباب، إلى جانب اللاعبين كل من عبادة فخري، خالد أبو مشرف، راشد العلوان، محمد جمال، ياسر مجاهد، فهد نعمان، محمود العوابده، محمود النقيب، مهند جروان، إياد ماضي، إبراهيم العطلة، عبدالعظيم ادغيش، لؤي علي، أيهم خنفر، حيث ينافس المنتخب الطني في المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات منتخبات السعودية وقطر والكويت، فيما تضم المجموعة الأولى منتخبات البحرين وعمان وتونس والعراق.
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