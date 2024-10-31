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الأهلي والعربي في مواجهة منتظرة بـيد الأولى اليوم

10/31/2024 2:44:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد - تشهد صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب بدءا من الساعة السابعة مساء، المواجهة المنتظرة التي تجمع بين فريقي الأهلي والعربي في افتتاح الجولة السابعة والأخيرة من مرحلة الذهاب لدوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد، والتي ينتظر أن تحفل بالندية والإثارة عبر مجرياتها كون الفريقين يتطلعان لتحقيق الفوز والبقاء في دائرة المنافسة على اللقب.
وتختتم لقاءات الجولة غدا، بإقامة مباراتين في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد، حيث يلتقي فريقا كفرسوم وساكب عند الساعة الخامسة مساء، ثم يلتقي فريقا كفرنجة والسلط عند الساعة السابعة مساء.
ويتصدر فريق الأهلي الترتيب العام قبل هذه الجولة برصيد 10 نقاط، يليه بالمركز الثاني فريق السلط برصيد 8 نقاط، ثم بالمركز الثالث فريق العربي برصيد 7 نقاط، وجاء بالمركز الرابع فريق ساكب برصيد 5 نقاط، ثم فريق كفرنجة بالمركز الخامس برصيد 4 نقاط، وبالمركز السادس فريق الكتة برصيد نقطتين، وبالمركز السابع والأخير فريق كفرسوم برصيد خال من النقاط.
وتقام منافسات البطولة وفق نظام الدوري الكامل من مرحلتي الذهاب والإياب، والفريق الذي يجمع أكبر عدد من النقاط يتوج بلقب الدوري، فيما الفريق الذي يحتل المركز السابع والأخير يهبط إلى مصاف دوري أندية الدرجة الثانية برفقة فريق الحسين، الذي اعتبر هابطا نظرا لعدم مشاركته في منافسات البطولة هذا الموسم. من ناحية أخرى، قررت الهيئة الإدارية لنادي السلط التعاقد مع المدير الفني التونسي حمدي الحمامي لقيادة الفريق اعتبارا من مباراة اليوم أمام فريق كفرنجة، وذلك خلفا للمدير الفني السابق ربيع الدليمي الذي أنهى النادي التعاقد معه بالتراضي.
وسبق للدليمي، أن قاد فريق السلط للعديد من الألقاب كان آخرها الفوز بلقب كاس السوبر للموسم الحالي، كما نال في الموسم الماضي، لقبي كأس الأردن وكأس السوبر.

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