الأهلي والعربي في مواجهة منتظرة بـيد الأولى اليوم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد - تشهد صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب بدءا من الساعة السابعة مساء، المواجهة المنتظرة التي تجمع بين فريقي الأهلي والعربي في افتتاح الجولة السابعة والأخيرة من مرحلة الذهاب لدوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد، والتي ينتظر أن تحفل بالندية والإثارة عبر مجرياتها كون الفريقين يتطلعان لتحقيق الفوز والبقاء في دائرة المنافسة على اللقب.
وتختتم لقاءات الجولة غدا، بإقامة مباراتين في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد، حيث يلتقي فريقا كفرسوم وساكب عند الساعة الخامسة مساء، ثم يلتقي فريقا كفرنجة والسلط عند الساعة السابعة مساء.
ويتصدر فريق الأهلي الترتيب العام قبل هذه الجولة برصيد 10 نقاط، يليه بالمركز الثاني فريق السلط برصيد 8 نقاط، ثم بالمركز الثالث فريق العربي برصيد 7 نقاط، وجاء بالمركز الرابع فريق ساكب برصيد 5 نقاط، ثم فريق كفرنجة بالمركز الخامس برصيد 4 نقاط، وبالمركز السادس فريق الكتة برصيد نقطتين، وبالمركز السابع والأخير فريق كفرسوم برصيد خال من النقاط.
وتقام منافسات البطولة وفق نظام الدوري الكامل من مرحلتي الذهاب والإياب، والفريق الذي يجمع أكبر عدد من النقاط يتوج بلقب الدوري، فيما الفريق الذي يحتل المركز السابع والأخير يهبط إلى مصاف دوري أندية الدرجة الثانية برفقة فريق الحسين، الذي اعتبر هابطا نظرا لعدم مشاركته في منافسات البطولة هذا الموسم. من ناحية أخرى، قررت الهيئة الإدارية لنادي السلط التعاقد مع المدير الفني التونسي حمدي الحمامي لقيادة الفريق اعتبارا من مباراة اليوم أمام فريق كفرنجة، وذلك خلفا للمدير الفني السابق ربيع الدليمي الذي أنهى النادي التعاقد معه بالتراضي.
وسبق للدليمي، أن قاد فريق السلط للعديد من الألقاب كان آخرها الفوز بلقب كاس السوبر للموسم الحالي، كما نال في الموسم الماضي، لقبي كأس الأردن وكأس السوبر.
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