صراع الصدارة عنوان قمة الحسين إربد والوحدات اليوم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان- تتجه أنظار الجماهير الأردنية اليوم صوب ستاد الحسن الدولي في مدينة إربد، للقمة المرتقبة بين الحسين إربد والوحدات لحساب الجولة التاسعة من دوري المحترفين لكرة القدم، التي تنطلق أحداثها عند الساعة الخامسة مساء.
ويتطلع كل فريق إلى تأكيد انطلاقته المميزة على الصعيدين المحلي والآسيوي، وترجمة الأفضلية على أرض الواقع، وإلحاق أول هزيمة للآخر في بطولة الدوري، حيث إن الحسين إربد والوحدات هما الفريقان الوحيدان من بين 12 فريقا بدوري
المحترفين اللذان لم يتلقيا أي خسارة حتى الآن.
ومن المتوقع أن تحظى المباراة بحضور جماهيري هو الأكبر في الموسم الحالي، نظرا للشعبية التي يتمتع بها كل فريق، إلى جانب رغبتهما في الانفراد بصدارة الدوري قبل جولتين على نهاية مرحلة الذهاب، حيث يتصدر الحسين بطولة الدوري برصيد 19 نقطة من 7 مباريات، ويحل الوحدات بالمركز الثاني برصيد 17 نقطة من العدد ذاته من المباريات، علما أن كل فريق لديه مباراة مؤجلة.
ويقود اللقاء طاقم تحكيم من سلطنة عُمان، وذلك بطلب من إدارة نادي الوحدات، والمكون من حكم الساحة: قاسم الحاتمي، المساعد الأول: أبو بكر العامري، المساعد الثاني: حامد الغافري والحكم الرابع خالد شقصي.
وأقيمت في وقت متأخر من أمس أول مباريات الجولة التاسعة، التي جمعت معان ومغير السرحان على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء، فيما تتواصل المباريات اليوم، بمواجهة شباب العقبة وشباب الأردن على ملعب العقبة عند الساعة الثامنة إلا ربع مساء.
ويحتضن ستاد البتراء غدا، لقاء الجزيرة والأهلي عند الساعة الخامسة مساء، فيما يستقبل الرمثا نظيره الفيصلي على ستاد الحسن عند الساعة الثامنة إلا ربع مساء، على أن تقام المواجهة الأخيرة لحساب الجولة الحالية على الملعب ذاته بين الصريح والسلط عند الساعة الخامسة مساء.
طموح مشترك
يتداخل الطموح بين الفريقين في سبيل تحقيق الفوز، نظرا لتساوي الحظوظ فيما بينهما، ما يعطي المباراة أهمية مضاعفة بالنسبة للمدربين البرتغالي جواو موتا ورأفت علي.
ولم يتمكن الوحدات من تسجيل الفوز على نظيره الحسين إربد في بطولة الدوري بآخر 3 مباريات، حيث فاز الحسين إربد في مناسبتين، مقابل حضور نتيجة التعادل السلبي في آخر مواجهة جمعتهما (إياب) الموسم الماضي، وهو ما يدفع "الأخضر" لإيقاف السلسلة السلبية غير الطبيعية له أمام أي فريق محلي منذ سنوات طويلة ماضية.
وحاول مدرب الحسين موتا إراحة أكبر عدد من لاعبيه الأساسيين في المباراة الماضية أمام الأهلي، بهدف تحضيرهم لقمة مرحلة الذهاب بين حامل لقب الدوري في النسخة الأخيرة، أمام حامل لقب الكأس الموسم الماضي.
ويقدم الحسين أوراق اعتماده بقوة في الموسم الحالي بدوري المحترفين، من حيث القوة الهجومية والعناصر المميزة في مختلف الخطوط، والصلابة الدفاعية التي جعلته الفريق الأقل قبولا للأهداف حتى الآن، باستقبال شباكه هدفين فقط.
ومن المتوقع أن يعتمد موتا على التشكيلة الأساسية التي اعتمدها الفريق في مبارياته الحاسمة مؤخرا، بالاعتماد على كل من: يزيد أبو ليلى، أدهم القرشي، سعد الروسان، عبد الله نصيب "ديارا"، إيتالو سيلفا، أحمد ثائر، عبد الجليل أجاغون، عارف الحاج، يوسف أبو جلبوش "صيصا"، محمود مرضي وعبد العزيز نداي.
وفي المقابل، يرنو الوحدات بقيادة المدرب رأفت علي، إلى الحفاظ على سجله خاليا من الهزائم على الصعيدين المحلي والآسيوي، معتمدا على المهارات الفردية للاعبيه في الخط الأمامي، إلى جانب الخيارات القوية على دكة البدلاء، والانسجام والتناغم الذي أصاب الفريق من مرحلة لأخرى.
وتبدو حظوظ الوحدات وافرة للفوز في ظل الحالة المعنوية الجيدة التي يتمتع بها الفريق بعد العروض القوية آسيويا، إلى جانب تأكيد المدرب رأفت علي حضوره القوي أمام الحسين، عقب فوزه بلقب الكأس على حساب المنافس ذاته نهاية الموسم الماضي.
ويرمي رأفت علي بأوراقه التي تقدم حضورها المميز مع "الأخضر" حتى الآن، أملا بالعودة بثلاث نقاط تمكنه من العودة للصدارة بعد أن احتلها في الجولة الأولى فقط، بالاعتماد بصفة أساسية على كل من: عبد الله الفاخوري، فراس شلباية، يوسف أبو الجزر، عرفات الحاج، مصطفى كمال، مروان إفلاح، محمود شوكت، مهند سمرين، عامر جاموس، أوسينو سيزار وبهاء فيصل.
ومن الجدير بالذكر، أن الفريقين التقيا الموسم الحالي في بطولة درع الاتحاد، والتي شهدت غياب اللاعبين الدوليين عن الطرفين، وحقق الحسين إربد الفوز في تلك المباراة بثلاثة أهداف لهدف.
شباب العقبة × شباب الأردن
يدخل فريق شباب العقبة اللقاء وعينه على وضع حد لسلسلة الهزائم المتتالية له في دوري المحترفين، وتسجيل ثاني فوز له بالموسم الحالي، أملا بالابتعاد عن المركز الأخير الذي يحتله برصيد 3 نقاط من فوز و7 خسائر، عندما يستقبل شباب الأردن الطامح إلى اقتحام المربع الذهبي قبل نهاية مرحلة الذهاب، والذي يتبوأ المركز السادس على سلم الترتيب برصيد 10 نقاط.
ويأمل شباب العقبة باستكمال أفضليته على شباب الأردن في بطولة الدوري، بعد أن فاز عليه في آخر مبارياتين وتحديدا في ذهاب وإياب الموسم الماضي، فيما فاز شباب الأردن 4 مباريات بتاريخ المواجهات بينهما بدوري المحترفين، وحضور نتيجة التعادل في 6 مرات.
ويعتمد المدير الفني لفريق شباب العقبة رائد الداود في خياراته الأساسية على كل من: أصيل الصياحين، صهيب القاضي، محمد هشام، عبد الحكيم أبو بكر، خالد العسولي، أنس الجبارات، محمد أبو طه، قصي دواهدة، سيف الطاهر، عبدو أتاكورا ومحمد الجوهري.
ويعول المدير الفني لفريق شباب الأردن رائد عساف في تشكيلته الأساسية على كل من: رشيد رفيد، ورد البري، رواد أبو خيزران، أحمد أيمن، محمد طه، عون المحارمة، ثائر الديرباني، حمزة النعيم، صلاح الدين فراش، خالد عصام وزيد الأصفر.
ويقود اللقاء طاقم تحكيم مكون من حكم الساحة: مروان اسماعيل، المساعد الأول: عمرو عجاج، المساعد الثاني: علي الهنداوي، والحكم الرابع: أسامة حسن.
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