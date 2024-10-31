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صراع الصدارة عنوان قمة الحسين إربد والوحدات اليوم

10/31/2024 2:44:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






عمان- تتجه أنظار الجماهير الأردنية اليوم صوب ستاد الحسن الدولي في مدينة إربد، للقمة المرتقبة بين الحسين إربد والوحدات لحساب الجولة التاسعة من دوري المحترفين لكرة القدم، التي تنطلق أحداثها عند الساعة الخامسة مساء.
ويتطلع كل فريق إلى تأكيد انطلاقته المميزة على الصعيدين المحلي والآسيوي، وترجمة الأفضلية على أرض الواقع، وإلحاق أول هزيمة للآخر في بطولة الدوري، حيث إن الحسين إربد والوحدات هما الفريقان الوحيدان من بين 12 فريقا بدوري المحترفين اللذان لم يتلقيا أي خسارة حتى الآن.
ومن المتوقع أن تحظى المباراة بحضور جماهيري هو الأكبر في الموسم الحالي، نظرا للشعبية التي يتمتع بها كل فريق، إلى جانب رغبتهما في الانفراد بصدارة الدوري قبل جولتين على نهاية مرحلة الذهاب، حيث يتصدر الحسين بطولة الدوري برصيد 19 نقطة من 7 مباريات، ويحل الوحدات بالمركز الثاني برصيد 17 نقطة من العدد ذاته من المباريات، علما أن كل فريق لديه مباراة مؤجلة.
ويقود اللقاء طاقم تحكيم من سلطنة عُمان، وذلك بطلب من إدارة نادي الوحدات، والمكون من حكم الساحة: قاسم الحاتمي، المساعد الأول: أبو بكر العامري، المساعد الثاني: حامد الغافري والحكم الرابع خالد شقصي.
وأقيمت في وقت متأخر من أمس أول مباريات الجولة التاسعة، التي جمعت معان ومغير السرحان على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء، فيما تتواصل المباريات اليوم، بمواجهة شباب العقبة وشباب الأردن على ملعب العقبة عند الساعة الثامنة إلا ربع مساء.
ويحتضن ستاد البتراء غدا، لقاء الجزيرة والأهلي عند الساعة الخامسة مساء، فيما يستقبل الرمثا نظيره الفيصلي على ستاد الحسن عند الساعة الثامنة إلا ربع مساء، على أن تقام المواجهة الأخيرة لحساب الجولة الحالية على الملعب ذاته بين الصريح والسلط عند الساعة الخامسة مساء.
طموح مشترك
 يتداخل الطموح بين الفريقين في سبيل تحقيق الفوز، نظرا لتساوي الحظوظ فيما بينهما، ما يعطي المباراة أهمية مضاعفة بالنسبة للمدربين البرتغالي جواو موتا ورأفت علي.
ولم يتمكن الوحدات من تسجيل الفوز على نظيره الحسين إربد في بطولة الدوري بآخر 3 مباريات، حيث فاز الحسين إربد في مناسبتين، مقابل حضور نتيجة التعادل السلبي في آخر مواجهة جمعتهما (إياب) الموسم الماضي، وهو ما يدفع "الأخضر" لإيقاف السلسلة السلبية غير الطبيعية له أمام أي فريق محلي منذ سنوات طويلة ماضية.
وحاول مدرب الحسين موتا إراحة أكبر عدد من لاعبيه الأساسيين في المباراة الماضية أمام الأهلي، بهدف تحضيرهم لقمة مرحلة الذهاب بين حامل لقب الدوري في النسخة الأخيرة، أمام حامل لقب الكأس الموسم الماضي.
ويقدم الحسين أوراق اعتماده بقوة في الموسم الحالي بدوري المحترفين، من حيث القوة الهجومية والعناصر المميزة في مختلف الخطوط، والصلابة الدفاعية التي جعلته الفريق الأقل قبولا للأهداف حتى الآن، باستقبال شباكه هدفين فقط.
ومن المتوقع أن يعتمد موتا على التشكيلة الأساسية التي اعتمدها الفريق في مبارياته الحاسمة مؤخرا، بالاعتماد على كل من: يزيد أبو ليلى، أدهم القرشي، سعد الروسان، عبد الله نصيب "ديارا"، إيتالو سيلفا، أحمد ثائر، عبد الجليل أجاغون، عارف الحاج، يوسف أبو جلبوش "صيصا"، محمود مرضي وعبد العزيز نداي.
وفي المقابل، يرنو الوحدات بقيادة المدرب رأفت علي، إلى الحفاظ على سجله خاليا من الهزائم على الصعيدين المحلي والآسيوي، معتمدا على المهارات الفردية للاعبيه في الخط الأمامي، إلى جانب الخيارات القوية على دكة البدلاء، والانسجام والتناغم الذي أصاب الفريق من مرحلة لأخرى.
وتبدو حظوظ الوحدات وافرة للفوز في ظل الحالة المعنوية الجيدة التي يتمتع بها الفريق بعد العروض القوية آسيويا، إلى جانب تأكيد المدرب رأفت علي حضوره القوي أمام الحسين، عقب فوزه بلقب الكأس على حساب المنافس ذاته نهاية الموسم الماضي.
ويرمي رأفت علي بأوراقه التي تقدم حضورها المميز مع "الأخضر" حتى الآن، أملا بالعودة بثلاث نقاط تمكنه من العودة للصدارة بعد أن احتلها في الجولة الأولى فقط، بالاعتماد بصفة أساسية على كل من: عبد الله الفاخوري، فراس شلباية، يوسف أبو الجزر، عرفات الحاج، مصطفى كمال، مروان إفلاح، محمود شوكت، مهند سمرين، عامر جاموس، أوسينو سيزار وبهاء فيصل.
ومن الجدير بالذكر، أن الفريقين التقيا الموسم الحالي في بطولة درع الاتحاد، والتي شهدت غياب اللاعبين الدوليين عن الطرفين، وحقق الحسين إربد الفوز في تلك المباراة بثلاثة أهداف لهدف.
شباب العقبة × شباب الأردن
يدخل فريق شباب العقبة اللقاء وعينه على وضع حد لسلسلة الهزائم المتتالية له في دوري المحترفين، وتسجيل ثاني فوز له بالموسم الحالي، أملا بالابتعاد عن المركز الأخير الذي يحتله برصيد 3 نقاط من فوز و7 خسائر، عندما يستقبل شباب الأردن الطامح إلى اقتحام المربع الذهبي قبل نهاية مرحلة الذهاب، والذي يتبوأ المركز السادس على سلم الترتيب برصيد 10 نقاط.
ويأمل شباب العقبة باستكمال أفضليته على شباب الأردن في بطولة الدوري، بعد أن فاز عليه في آخر مبارياتين وتحديدا في ذهاب وإياب الموسم الماضي، فيما فاز شباب الأردن 4 مباريات بتاريخ المواجهات بينهما بدوري المحترفين، وحضور نتيجة التعادل في 6 مرات.
ويعتمد المدير الفني لفريق شباب العقبة رائد الداود في خياراته الأساسية على كل من: أصيل الصياحين، صهيب القاضي، محمد هشام، عبد الحكيم أبو بكر، خالد العسولي، أنس الجبارات، محمد أبو طه، قصي دواهدة، سيف الطاهر، عبدو أتاكورا ومحمد الجوهري.
ويعول المدير الفني لفريق شباب الأردن رائد عساف في تشكيلته الأساسية على كل من: رشيد رفيد، ورد البري، رواد أبو خيزران، أحمد أيمن، محمد طه، عون المحارمة، ثائر الديرباني، حمزة النعيم، صلاح الدين فراش، خالد عصام وزيد الأصفر.
ويقود اللقاء طاقم تحكيم مكون من حكم الساحة: مروان اسماعيل، المساعد الأول: عمرو عجاج، المساعد الثاني: علي الهنداوي، والحكم الرابع: أسامة حسن.

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