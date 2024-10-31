العيسوي: الأردن يواصل إرسال المساعدات للأشقاء في غزة ولبنان

التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، وفدا من أبناء عشيرة الطعاني.



وفي بداية اللقاء، الذي عقد في الديوان الملكي الهاشمي، استعرض العيسوي مواقف الأردن وجهود جلالة الملك عبدالله الثاني لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والانتهاكات الإسرائيلية التي تمارس بحق الأشقاء في الضفة الغربية.



وأكد العيسوي أن الأردن، بقيادته الهاشمية، كان سباقا لدعم ومساندة قضايا أمته، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، التي يعتبرها قضيته المركزية وحلها العادل يشكل مصلحة أردنية عليا.



وأوضح العيسوي أن الموقف الأردني تجاه العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة كان واضحاً وقوياً ومباشراً، منطلقا من ثوابته التاريخية الراسخة، وهو ما جسده جلالة الملك عبدالله الثاني في حراكه الإقليمي والدولي المكثف والمتواصل على مختلف المستويات.



وأكد العيسوي أهمية مضامين الخطاب التاريخي، الذي ألقاه جلالة الملك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي عبر عن موقف ثابت وحازم إزاء معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وكشف للعالم حجم الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في غزة والضفة الغربية.



ولفت إلى أنه "في الوقت الذي عبّر فيه الأردنيون، عن مواقف عروبية متقدمة في تأييدهم للحقوق الفلسطينية ورفض العدوان، يواصل الأردن الرسمي والشعبي، تقديم المساعدات وإرسال طائرات الإغاثة بكل الوسائل الممكنة والمتاحة".



وأوضح العيسوي أن الأردن، بتوجيهات ملكية، يواصل إرسال قوافل المساعدات الإغاثية، وإرسال المستشفيات الميدانية، وتنفيذ عمليات إنزال جوي، لمساعدات طبية ودوائية عاجلة، وشارك جلالة الملك فيها.



وبهذا الصدد، لفت العيسوي إلى مبادرة "استعادة الأمل"، التي أطلقت بتوجيهات ملكية، بهدف مساعدة أكثر من (14) ألف مصاب، تعرضوا لبتر في الأطراف، من خلال تركيب أطراف اصطناعية لهم، وإلى تجهيز وإرسال، مستشفى ميداني أردني "التوليد والخداج "، في منطقة خان يونس.



وأشار العيسوي إلى مساعي جلالة الملكة رانيا العبدالله وجهود سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الداعمة والمساندة لجهود جلالة الملك، المستهدفة نصرة الشعب الفلسطيني.



وعلى صعيد ذي صلة، قال العيسوي إن جلالة الملك، شدد على وقوف الأردن مع لبنان الشقيق وسيادته، في مواجهة العدوان إلإسرائيلي، والتوجيه بتقديم جميع المساعدات الممكنة له.

من جانبهم، عبر المتحدثون عن فخرهم واعتزازهم بمواقف الأردن وجهود جلالة الملك المشرفة والشجاعة لنصرة الأشقاء في غزة والضفة الغربية.



وأكدوا وقوفهم خلف جلالة الملك في جميع مواقفه وجهوده، على مختلف الصعد، وأنهم سيكونون، وجميع الأردنيين، مدافعين عن ثرى الأردن وأمنه واستقراره، وحماية منجزاته، ومواكبين للتطورات لتعزيز منعة الوطن وحماية المصالح الوطنية.



وقالوا "لا يمكننا، في ظل هذه الظروف الصعبة أن نخفي ما يترتب علينا من واجب وطني لحماية الجعرافيا الأردنية، ولن نتردد في تلبية النداء الهاشمي والمؤسسة العسكرية والأمنية للتصدي لكل التهديدات التي تستهدف الأردن".



وأكدوا أنهم، كما الأباء والأجداد، يقفون في خندق الوطن، مقبلين وليس مدبرين، داعمين لجلالة الملك في جميع مواقفه تجاه الوطن وأمته العربية والإسلامية".



وأكدوا التفافهم حول القيادة الهاشمية، التي تبذل جهودا منقطعة النظير من أجل رفعة الأردن في مختلف المجالات، والحفاظ على أمنه واستقراره ومنجزاته، وبناء المستقبل الأفضل لجميع أبناء وبنات الوطن، ليبقى موئلا لكل الأحرار والشرفاء وكل باحث عن الأمن والأمان.













