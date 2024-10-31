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الصفدي يبحث مع نظيره الإندونيسي جهود وقف العدوان على غزة ولبنان

10/31/2024 2:43:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية الإندونيسي السيد سوجيونو هنأه خلاله بتوليه مسؤولياته الجديدة، وبحث معه سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.


وبحث الوزيران الجهود التي تبذلها اللجنة الوزارية العربية الإسلامية لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، والإجراءات التصعيدية الخطيرة في الضفة الغربية، وضرورة ضمان حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الكافية والمستدامة لغزة ولبنان.


وشدد الوزيران على أهمية حشد الدعم الدولي اللازم لتنفيذ حل الدولتين‬⁩ سبيلاً وحيداً لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.

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