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ولي العهد يلتقي في الرياض رؤساء تنفيذيين ومؤسسي شركات ومنظمات تكنولوجية

10/31/2024 2:43:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

عقد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، في الرياض، لقاءات منفصلة مع رؤساء تنفيذيين ومؤسسي شركات ومنظمات عالمية تعمل في مجال التكنولوجيا.


واستعرض سمو ولي العهد خلال اللقاءات، التي عقدت على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض، جهود الأردن في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وتحديث القطاع العام، لتعزيز النمو الاقتصادي والتحول الرقمي، وتطوير المهارات الرقمية في مختلف المجالات، خاصة الذكاء الاصطناعي.


وجرى بحث تعزيز العلاقات مع الشركات العالمية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتعاون في مشاريع تكنولوجية مستقبلية بمجالات الذكاء الاصطناعي والبيانات والأمن السيبراني.


وحضر اللقاءات وزير الاستثمار المهندس مثنى غرايبة، ومدير مكتب سمو ولي العهد الدكتور زيد البقاعين.

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