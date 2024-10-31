الاحتلال يهدم مكتب الاونروا في مخيم نور شمس شرق طولكرم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، مكتب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا"، في مخيم نور شمس، شرق مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية.
وقال رئيس لجنة خدمات المخيم نهاد الشاويش في بيان، إن جرافات الاحتلال هدمت مكتب "الاونروا" وسط المخيم وجرفت أسواره الخارجية.
وأوضح الشاويش أن مخيم نور شمس يضم مدرستين تابعتين للاونروا، واحدة للإناث والأخرى للذكور، تقدمان خدمات تعليمية لنحو 1536 طالبا وطالبة، كما يضم المخيم مركزا صحيا تابعا للوكالة، يقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية، والصحة الإنجابية، ورعاية الرضع والأطفال، والتطعيمات، والفحوصات الطبية، إضافة إلى عيادة لطب الأسنان.
وكان "الكنيست" الاسرائيلي الإثنين الماضي، بالقراءتين الثانية والثالثة، قانونا يحظر نشاط وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "اونروا"، رغم التحذيرات الأممية والدولية من خطورة هذا التشريع الذي ينتهك المواثيق والقوانين الأممية والدولية.
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