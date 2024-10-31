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الاحتلال يهدم مكتب الاونروا في مخيم نور شمس شرق طولكرم

10/31/2024 2:43:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، مكتب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا"، في مخيم نور شمس، شرق مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية.


وقال رئيس لجنة خدمات المخيم نهاد الشاويش في بيان، إن جرافات الاحتلال هدمت مكتب "الاونروا" وسط المخيم وجرفت أسواره الخارجية.


وأوضح الشاويش أن مخيم نور شمس يضم مدرستين تابعتين للاونروا، واحدة للإناث والأخرى للذكور، تقدمان خدمات تعليمية لنحو 1536 طالبا وطالبة، كما يضم المخيم مركزا صحيا تابعا للوكالة، يقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية، والصحة الإنجابية، ورعاية الرضع والأطفال، والتطعيمات، والفحوصات الطبية، إضافة إلى عيادة لطب الأسنان.


وكان "الكنيست" الاسرائيلي الإثنين الماضي، بالقراءتين الثانية والثالثة، قانونا يحظر نشاط وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "اونروا"، رغم التحذيرات الأممية والدولية من خطورة هذا التشريع الذي ينتهك المواثيق والقوانين الأممية والدولية.

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