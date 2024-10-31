(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت مصادر طبية فلسطينية، الخميس، عن توقف خدمات العمليات الجراحية بشكل كامل في مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي.
وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، الطابق الثالث في المستشفى، مما أدى إلى احتراق مخزن أدوية ومستلزمات طبية تم تسلمها قبل 5 أيام من منظمة الصحة العالمية.
وتوغلت آليات الاحتلال الإسرائيلي مجددا في محيط المستشفى الإندونيسي، وسط إطلاق نار من أسلحتها الرشاشة بشكل مباشر، تجاه المستشفى، والمنطقة المحيطة به.
وأدانت وزارة الصحة الفلسطينية الاعتداءات المتكررة لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة.
وناشدت الوزارة جميع الهيئات والمنظمات الدولية والأممية بحماية المستشفيات والطواقم الطبية من بطش الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه ضد المؤسسات والطواقم الصحية في قطاع غزة.
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