توقف خدمات العمليات الجراحية بشكل كامل في مستشفى كمال عدوان

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، الخميس، عن توقف خدمات العمليات الجراحية بشكل كامل في كمال عدوان شمال قطاع غزة، بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي.



وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، الطابق الثالث في المستشفى، مما أدى إلى احتراق مخزن أدوية ومستلزمات طبية تم تسلمها قبل 5 أيام من منظمة الصحة العالمية.



وتوغلت آليات الاحتلال الإسرائيلي مجددا في محيط المستشفى الإندونيسي، وسط إطلاق نار من أسلحتها الرشاشة بشكل مباشر، تجاه المستشفى، والمنطقة المحيطة به.



وأدانت وزارة الصحة الفلسطينية الاعتداءات المتكررة لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة.



وناشدت الوزارة جميع الهيئات والمنظمات الدولية والأممية بحماية المستشفيات والطواقم الطبية من بطش الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه ضد المؤسسات والطواقم الصحية في قطاع غزة.