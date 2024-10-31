الإمارات تواصل دعم غزة بإرسال سفينة مساعدات جديدة - فيديو



في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يواجهها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، أرسلت الإمارات سفينة مساعدات إنسانية خامسة عبر ميناء الحمرية في دبي باتجاه ميناء العريش المصري، وذلك استجابةً للاحتياجات العاجلة للشعب الفلسطيني، وضمن عملية“الفارس الشهم 3” الإغاثية. وتحمل السفينة على متنها أكثر من 5000 طن من المساعدات، تشمل مواد غذائية وطبية وسيارات إسعاف لدعم الجهود الإنسانية في غزة.



وأكدت قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع الإماراتية أن السفينة تحمل 5112 طناً من المساعدات، تشمل مواد غذائية ومستلزمات طبية ومواد إيواء، إضافة إلى خمس سيارات إسعاف. وقد أسهم في تجهيز المساعدات هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، مما رفع إجمالي المساعدات المقدمة إلى غزة لأكثر من 34 ألف طن حتى الآن.



وأطلقت دولة الإمارات في إطار عملية“الفارس الشهم 3” مبادرات متعددة، بما فيها إنشاء مستشفيين ميدانيين، أحدهما داخل قطاع غزة والآخر مستشفى عائم قبالة ساحل العريش. كما تم إنشاء خمسة مخابز أوتوماتيكية وتوفير الطحين لثمانية مخابز قائمة في غزة، إضافة إلى إقامة ست محطات تحلية تنتج مليوني غالون من المياه يومياً، يستفيد منها أكثر من 600 ألف شخص.



كما ونفذت الإمارات أيضاً 53 إسقاطاً جوياً ناجحاً للمساعدات على المناطق المعزولة في غزة، حيث بلغ إجمالي المساعدات التي تم إسقاطها 3623 طناً ضمن“عملية طيور الخير الإنسانية”. وتستمر الإمارات في تكثيف جهودها بحراً وبراً وجواً لضمان وصول وتوزيع المساعدات الإغاثية، تأكيداً على التزامها التاريخي والثابت بدعم الشعب الفلسطيني، وتقديم كل أشكال الدعم الإنساني لتخفيف المعاناة عنه.

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