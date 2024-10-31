وزير الصناعة: الحكومة تدرك التحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية

MENAFN - Alghad Newspaper) حابس العدوان

افتتح الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، اليوم الخميس، المبنى الجديد لغرفة تجارة الشونة الجنوبية الدائم، الذي يحتوي على مرافق متعددة لدعم عمل الغرفة والقطاع التجاري في المنطقة.



وأكد القضاة أن التشاركية بين القطاعين العام والخاص تشكل ركيزة أساسية لدعم مسيرة المملكة الاقتصادية، مشيرا إلى ضرورة وضع المعالجات اللازمة للصعوبات التي تواجه القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتعزيز طاقاتها الإنتاجية، ومناقشة المقترحات التي تؤدي إلى نتائج إيجابية تعكس أداء الاقتصاد الوطني وتتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي ومستهدفاتها.



وقال إن الحكومة والقطاع خاص ومؤسسات مجتمع مدني شركاء في إنجاح مسارات الإصلاح السياسية والاقتصادية والإدارية كونها الرافعة لتحقيق الأهداف التنموية ودعم مختلف القطاعات، والحد من الفقر والبطالة وتحفيز بيئية الأعمال.

وأشار إلى أن الحكومة تدرك التحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية، حيث عملت على عدة محاور لدعم القطاع التجاري، الذي يعد من المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني ويشغل عشرات الآلاف من الأردنيين، ويوفر احتياجات السوق بكفاءة عالية من السلع والخدمات المختلفة.



ونوّه القضاة بتقدير الحكومة للقطاع التجاري الأردني، نظراً لاستجابته الفاعلة للأزمات الطارئة إقليمياً ودولياً، من خلال تعزيز مخزون المملكة من السلع، وخاصة الغذائية، وانتظام عمل سلاسل التوريد.



وأشار إلى قرار مجلس الوزراء بإعفاء المعنيين بالقضايا الجمركية المكتشفة أو المنظّم بها ضبوطات جمركية قبل تاريخ 31 كانون الأول 2019، من الغرامات المترتبة عليهم، بنسبة تصل إلى 90 بالمئة، إضافة إلى إجراءات أخرى استفاد منها القطاع التجاري والقطاعات الأخرى.



وأوضح القضاة أن الشونة الجنوبية تمتلك مزايا تؤهلها لإقامة مشاريع إنتاجية، والاستفادة من الخصائص الزراعية، وإمكانية إقامة صناعات غذائية تعود بالنفع على المزارعين والتجار وأبناء المنطقة، مشيرا إلى أن هناك برامج موجهة للقطاعات الإنتاجية الصغيرة، التي تحصل على الدعم اللازم من خلال المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.



من جهته، أكد محافظ البلقاء سلمان النجادا، أن الغرف التجارية تمثل أساس العمل التجاري، ولها دور كبير في جذب الاستثمارات للمحافظات والألوية، موضحا أن افتتاح المبنى الجديد سيكون رافعة للاقتصاد في اللواء الذي يمثل مزيجا من الاستثمار الزراعي والسياحي، ما سيسهم في إيجاد فرص عمل.



بدوره، أكد رئيس غرفة تجارة الأردن العين خليل الحاج توفيق، أهمية مأسسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لخدمة الاقتصاد الوطني، وأهمية التشاور حول القضايا التي تهم القطاع التجاري، الذي يعد من أهم القطاعات المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي.



واستمع القضاة لمداخلات ومقترحات رئيس غرفة تجارة الشونة الجنوبية عبدالله العدوان، وممثلي القطاع التجاري، حيث أكد العدوان على اهتمام الحكومة بالعمل الميداني والالتقاء بممثلي القطاع التجاري للاستماع إلى مطالبهم والصعوبات التي تواجههم.



وحضر الافتتاح أعيان ونواب ورؤساء و بلديات المحافظة واعضاء مجلس المحافظة ومدراء الدوائر، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية، وممثلين عن القطاعين التجاري والزراعي.

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