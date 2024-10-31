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المفرق تترقب مشروعا تنمويا يوفر 150 فرصة عمل

10/31/2024 2:40:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
دعاء الزيود






المفرق- تتجه الأنظار في محافظة المفرق إلى انطلاق مشروع تنموي زراعي صناعي، يهدف إلى التعاون المشترك في مجالات التدريب في قطاع الخدمات اللوجستية والطاقة والهندسة وعلوم الحاسوب والذكاء الاصطناعي والأعمال والتنسيق المشترك في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والبحثية وجذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وقبل أيام، وقع مجلس محافظة المفرق، وجامعة آل البيت، ومنطقة الملك الحسين بن طلال التنموية، بحضور وزير الإدارة المحلية وليد المصري، مذكرة تفاهم لاستحداث المشروع الذي ينظر إليه بوصفه قفزة باتجاه تعزيز التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل لشباب المحافظة.
فالمشروع يهدف أيضا، إلى توفير 150 فرصة عمل مباشرة لأبناء المحافظة، إضافة إلى تدريب وتأهيل مجموعة من المهندسين الشباب، لرفع مستوى مهاراتهم ليكونوا قوة فاعلة تسهم في خدمة المشروع وتطوير القطاع الزراعي في المنطقة، فيما سيعمل المشروع، الذي يندرج ضمن إستراتيجية تنموية، على تحسين الوضع الاقتصادي في المحافظة وتمكين الكفاءات المحلية.
ووفق ما ذكر لـ"الغد"، رئيس مجلس محافظة المفرق، خليل شديفات، فإن "المجلس خصص ميزانية قدرها مليون دينار من موازنة العام المقبل لدعم المشروع، حيث يأتي هذا التمويل ضمن رؤية شاملة لتمكين الشباب في المحافظة وتطوير القطاع الزراعي الصناعي"، موضحا، "أن الأموال ستسخدم في حفر بئر ارتوازي داخل حرم جامعة آل البيت بقدرة ضخ تصل إلى 45 مترا مكعبا في الساعة، ويهدف ذلك إلى استصلاح الأراضي الزراعية التابعة للجامعة وتوسيع رقعة الإنتاج الزراعي".
كما أشار شديفات، إلى تخصيص أراض ومنشآت في منطقة المفرق التنموية لإنشاء مصنع لإنتاج الزيوت الطبية والعسكرية، الذي يعد الأول من نوعه في الأردن، ويُتوقع أن ينتج المصنع حوالي 4000 لتر سنويا من الزيوت، ما سيشكل إضافة نوعية للصناعات الأردنية ويضع محافظة المفرق على الخريطة الصناعية الوطنية.
من جهته، قال رئيس جامعة آل البيت، الدكتور أسامة نصير لـ"الغد"، إن الجامعة تعمل على توفير البنية التحتية المطلوبة لدعم هذا المشروع، بما في ذلك حفر البئر الارتوازي لاستصلاح الأراضي الزراعية المتاحة.
وأكد نصير، التزام الجامعة بتدريب وتأهيل الكوادر المحلية بالتعاون مع شركائها، بهدف توفير فرص عمل جديدة وتعزيز الاقتصاد المحلي، مضيفا، أن المشروع يشمل تطوير مهارات الشباب في مجالات حيوية تشمل الهندسة، وعلوم الحاسوب، والذكاء الاصطناعي، واللوجستيات، مما يسهم في خلق جيل من الشباب المؤهلين للمساهمة في الاقتصاد الوطني.
أما الرئيس التنفيذي لشركة تطوير المفرق، ليزا الدغمي، فأكدت من جانبها، أن الشركة كانت طرفا رئيسا في توقيع مذكرة التفاهم، حيث أسهمت في توفير البيئة الملائمة لتطوير المشروع وضمان تنفيذه بالشكل الأمثل، لافتة إلى أن هذا التعاون يأتي انطلاقا من رؤية الشركة لتعزيز التنمية المستدامة في المفرق، وتمكين المحافظة من استثمار قدراتها الاقتصادية وتعزيز مواردها.

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