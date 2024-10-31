Thursday, 31 October 2024 09:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إربد.. شكاوى من قراءات وهمية لعدادات المياه والشركة ترد

10/31/2024 2:40:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد التميمي






إربد- شكا سكان في لواء بني عبيد في محافظة إربد، مما سموه "جباية" تمارسها شركة مياه اليرموك على المشتركين في اللواء، مشيرين إلى "أن ذلك يتم من خلال قراءات وهمية لأغلبية عدادات مواطني اللواء، مما يحدث فوضى وارتباك لديهم".
وفيما قدم مواطنون في اللواء، شكوى إلى وزارة المياه والري من خلال رسالة طالبوا فيها بفتح تحقيق بشأن قراءات العدادات، تؤكد الشركة أن "موضوع تقدير قراءة العدادات انتهى، وأصبحت جميع القراءات حقيقية، وتم التعامل مع القراءات السابقة ومعالجتها اعتمادا على آخر قراءة حقيقية للعداد".
وبحسب عدد من السكان، "فإن أغلبية مواطني هذا اللواء يقومون بمراجعة مياه بني عبيد ويتم تغريمهم بدل طلب اعتراض 6 دنانير ظلما وبهتانا، رغم أن الخطأ يقع من قبل الموظفين الذين يتعمدون عمل قراءات وهمية، مما يسبب مشاكل مالية ونفسية لدى مواطني هذا اللواء، بالإضافة إلى هدر وتضييع أوقات المراجعين نتيجة الأخطاء".
وقال المواطن علي الخصاونة، "إن معظم قيمة الفواتير تأتي بشكل متكرر طيلة أيام السنة، على سبيل المثال من 6 إلى 7 دنانير للدورة الشهرية الواحدة، ونتيجة لعمل قراءات وهمية متعمدة، تصل قيمة بعض الفواتير إلى 70 دينارا يدفعها المواطن ظلما وبهتانا".
وأكد الخصاونة، "أن المياه لا تصل إلى منازل المواطنين بشكل منتظم، وحاولوا مراجعة مكتب مياه بني عبيد أكثر من مرة، إلا أنه لم يتم حل هذه المشكلة التي باتت تؤرق العديد من المواطنين في اللواء نظرا للمبالغ المالية الكبيرة التي يتم فرضها دون سند قانوني على عدادات المواطنين".
ووفق المواطن أحمد الصمادي، فإنه "منذ 7 أشهر لم تقرأ عداد المياه في منزله من قبل شركة مياه اليرموك، وتقوم الشركة بتقدير كميات المياه بشكل عشوائي وبكميات كبيرة، الأمر الذي اضطره إلى مراجعة الشركة للاعتراض ليتم إجباره على كتابة استدعاء اعتراض ودفع مبلغ 6 دنانير".
ولفت إلى "أن الخطأ في عدم قراءة العدادات تتحمله الشركة وليس المواطن، حيث كان في السابق يتم دفع الفواتير بانتظام بعدما كانت الفاتورة ربع سنوية، وأنه بعد إصدار الفاتورة شهريا لم يتم قراءة العداد، مما تراكم المبلغ عليه وأصبح غير قادر على الدفع".
وطالب الصمادي، وزارة المياه بـ"التحقيق في قضية عمل القراءات الوهمية لعدادات المواطنين في مياه بني عبيد، وإنقاذ المواطنين من الغرامات ودفع مبالغ طائلة دون وجه حق".
وأشار المواطن محمد خريس إلى "أنه يضطر في نهاية كل شهر إلى تصوير عداد المياه والذهاب إلى الشركة من أجل تسجيل القراءة، من أجل عدم تراكم الفواتير عليه، لافتاً إلى أنه ومنذ 7 أشهر لم تقم شركة مياه اليرموك بقراءة العداد".
وأكد "أنه عندما كانت الفاتورة ربع سنوية كان هناك انتظام في قراءة العداد"، داعياً إلى "ضرورة أن تكون قراءة العداد بانتظام حتى لا تتراكم الفواتير على المواطنين وتحملهم أموالا إضافية في حال قيامهم بالاعتراض عليها".
وأوضح خريس، "أن استمرار قراءة العدادات بشكل وهمي كبد المواطنين مبالغ مالية إضافية جراء قيامهم بالاعتراض عليه وتكبيدهم مبلغ 6 دنانير، إضافة إلى الجهد والوقت الذي يبذله المواطن أثناء مراجعة شركة مياه اليرموك من أجل الاعتراض على كميات المياه المقدرة".
بدوره، قال الناطق الإعلامي في شركة مياه اليرموك معتز عبيدات، "إن موضوع تقدير قراءة العدادات انتهى، وأصبحت جميع القراءات حقيقية، وتم التعامل مع القراءات السابقة ومعالجتها اعتمادا على آخر قراءة حقيقية للعداد، وإن مبلغ 6 دنانير للاعتراض يأتي من ضمن تعليمات وزارة المياه والري، وهي تحسب من ضمن القيمة المطلوبة من المواطن، ولكن لا بد منها لاستكمال الإجراءات".
وأضاف عبيدات، "أن الشركة تقوم بتعديل القراءات أحيانا إلكترونيا دون الحاجة لمراجعة المواطنين لمكاتب الشركة، وأن جميع القراءات التي ظهر فيها بعض المشاكل هناك فريق عمل يعمل بشكل مكثف على معالجتها بكل عدالة وشفافية ودون أن يظلم أحد، ولن يكون هناك قراءات تقديرية".
وفيما يخص ارتفاع قيمة الفاتورة، أكد عبيدات، "أن أثمان المياه كانت تقدر على المواطن بأقل من الاستهلاك الحقيقي، وربما تكون شهر أو شهرين، لكن عند إحضار القراءة الحقيقية التي تبين كمية الاستهلاك الحقيقي بالكامل، تم معالجتها وتقسيمها على كل الأشهر التي كانت فيها القراءة مقدرة، أي إن هذه الكمية استهلكها المواطن من خلال العداد، وبالتالي لا بد من فوترتها وتقسيمها على أشهر التقدير".

MENAFN31102024000072011014ID1108839111

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث