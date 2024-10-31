Thursday, 31 October 2024 03:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الصحة: وصول جهاز رنين مغناطيسي متطور إلى مستشفى رفيديا الحكومي

10/31/2024 7:10:25 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- أعلن وزير الصحة ماجد أبو رمضان، اليوم الخميس، عن وصول جهاز رنين مغناطيسي متطور إلى مستشفى رفيديا الحكومي، وذلك بتوجيهات من رئيس الوزراء محمد مصطفى، وبدعم من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا".

وأوضح أبو رمضان في بيان، أن العمل جارٍ على تركيبه، وسيبدأ بتقديم الخدمة للمواطنين خلال الأيام القليلة القادمة".

وأشار إلى أن هذا الجهاز سيسرع كثيراً من خدمة التشخيص، وسيخفف كثيراً من الضغط على المستشفيات الحكومية الأخرى، التي كانت تحول إليها الحالات الطبية لتلقي الخدمة، وأيضاً من عدد التحويلات الطبية، وكذلك تخفيف العبء على أبناء شعبنا، وحصولهم على الخدمات العلاجية بأسرع وقت وأعلى جودة.

وأكد أن وزارة الصحة، وبتوجيهات من الرئيس محمود عباس، والحكومة الفلسطينية، تعمل بأقصى طاقتها لتطوير المنظومة الصحية وتوفير المزيد من الاحتياجات الصحية، وبدعم من الشركاء الدوليين والمحليين، رغم الظروف الحرجة التي تمر بها فلسطين جراء عدوان الاحتلال المتصاعد، واستهدافه المتعمد والمتواصل لمختلف مكونات قطاعنا الصحي.

MENAFN31102024000205011050ID1108837395

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث