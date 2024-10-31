الصحة: وصول جهاز رنين مغناطيسي متطور إلى مستشفى رفيديا الحكومي

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله/PNN- أعلن وزير
الصحة ماجد أبو رمضان، اليوم الخميس، عن وصول جهاز رنين مغناطيسي متطور إلى مستشفى
رفيديا الحكومي، وذلك بتوجيهات من رئيس الوزراء محمد مصطفى، وبدعم من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا".
وأوضح أبو رمضان في بيان، أن العمل جارٍ على تركيبه، وسيبدأ بتقديم الخدمة للمواطنين خلال الأيام القليلة القادمة".
وأشار إلى أن هذا الجهاز سيسرع كثيراً من خدمة التشخيص، وسيخفف كثيراً من الضغط على المستشفيات الحكومية الأخرى، التي كانت تحول إليها الحالات الطبية لتلقي الخدمة، وأيضاً من عدد التحويلات الطبية، وكذلك تخفيف العبء على أبناء شعبنا، وحصولهم على الخدمات العلاجية بأسرع وقت وأعلى جودة.
وأكد أن وزارة الصحة، وبتوجيهات من الرئيس محمود عباس، والحكومة الفلسطينية، تعمل بأقصى طاقتها لتطوير المنظومة الصحية وتوفير المزيد من الاحتياجات الصحية، وبدعم من الشركاء الدوليين والمحليين، رغم الظروف الحرجة التي تمر بها فلسطين جراء عدوان الاحتلال المتصاعد، واستهدافه المتعمد والمتواصل لمختلف مكونات قطاعنا الصحي.
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