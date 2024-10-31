الصحة: وصول جهاز رنين مغناطيسي متطور إلى مستشفى رفيديا الحكومي

MENAFN - Palestine News ) رام الله/PNN- أعلن الصحة ماجد أبو رمضان، اليوم الخميس، عن وصول جهاز رنين مغناطيسي متطور إلى رفيديا الحكومي، وذلك بتوجيهات من رئيس الوزراء محمد مصطفى، وبدعم من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا".

وأوضح أبو رمضان في بيان، أن العمل جارٍ على تركيبه، وسيبدأ بتقديم الخدمة للمواطنين خلال الأيام القليلة القادمة".

وأشار إلى أن هذا الجهاز سيسرع كثيراً من خدمة التشخيص، وسيخفف كثيراً من الضغط على المستشفيات الحكومية الأخرى، التي كانت تحول إليها الحالات الطبية لتلقي الخدمة، وأيضاً من عدد التحويلات الطبية، وكذلك تخفيف العبء على أبناء شعبنا، وحصولهم على الخدمات العلاجية بأسرع وقت وأعلى جودة.

وأكد أن وزارة الصحة، وبتوجيهات من الرئيس محمود عباس، والحكومة الفلسطينية، تعمل بأقصى طاقتها لتطوير المنظومة الصحية وتوفير المزيد من الاحتياجات الصحية، وبدعم من الشركاء الدوليين والمحليين، رغم الظروف الحرجة التي تمر بها فلسطين جراء عدوان الاحتلال المتصاعد، واستهدافه المتعمد والمتواصل لمختلف مكونات قطاعنا الصحي.