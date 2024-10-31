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وزارة الداخلية الإسرائيلية تجمد كافة أشكال التعاون مع صحيفة هآرتس لهذا السبب

10/31/2024 7:10:25 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- أعلنت وزارة الداخلية الإسرائيلية تجميد كافة أشكال التعاون مع صحيفة "هآرتس"، وذلك بعد تصريحات أدلى بها ناشر الصحيفة، عاموس شوكين، خلال مؤتمر في لندن والذي تحدث فيه ضد سياسات إسرائيل.

وبحسب "يسرائيل هيوم" فإن رئيس تحرير "هآرتس" وصف الفلسطينيين بـ "المقاتلين من أجل الحرية" وقال أن الجيش الإسرائيلي ينفذ "نكبة ثانية" في غزة، بالإضافة إلى ذلك، دعا إلى فرض عقوبات على إسرائيل وقادتها.

وبحسب تقرير يشاي فريدمان على القناة 14 الإسرائيلية، قال شوكن في المؤتمر إن "حكومة نتنياهو لا تهتم بحكم نظام فصل عنصري وحشي على السكان الفلسطينيين"، وأضاف أن "الطريقة الوحيدة لتحقيق دولة فلسطينية هي من خلال فرض عقوبات على إسرائيل وضد القادة الذين يعارضونها وضد المستوطنين".

وجاء في كتاب رسمي صادر عن وزارة الداخلية الإسرائيلية أن "هذه التصريحات تشير إلى انفصال خطير عن القيم الأساسية، خاصة وأن دولة إسرائيل تشن حربا غير عادلة، والتي بدأت في أعقاب الهجوم الذي شنته منظمة حماس على 7 أكتوبر" على حد تعبيرهم.

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