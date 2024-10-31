وزارة الداخلية الإسرائيلية تجمد كافة أشكال التعاون مع صحيفة هآرتس لهذا السبب

(MENAFN
- Palestine News Network
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الداخل المحتل/PNN- أعلنت وزارة الداخلية الإسرائيلية تجميد كافة أشكال التعاون مع صحيفة "هآرتس"، وذلك بعد تصريحات أدلى بها ناشر الصحيفة، عاموس شوكين، خلال مؤتمر في لندن والذي تحدث فيه ضد سياسات إسرائيل.
وبحسب "يسرائيل هيوم" فإن رئيس تحرير "هآرتس" وصف الفلسطينيين بـ "المقاتلين من أجل الحرية" وقال أن الجيش الإسرائيلي ينفذ "نكبة ثانية" في غزة، بالإضافة إلى ذلك، دعا إلى فرض عقوبات على إسرائيل وقادتها.
وبحسب تقرير يشاي فريدمان على القناة 14 الإسرائيلية، قال شوكن في المؤتمر إن "حكومة نتنياهو لا تهتم بحكم نظام فصل عنصري وحشي على السكان الفلسطينيين"، وأضاف أن "الطريقة الوحيدة لتحقيق دولة فلسطينية هي من خلال فرض عقوبات على إسرائيل وضد القادة الذين يعارضونها وضد المستوطنين".
وجاء في كتاب رسمي صادر عن وزارة الداخلية الإسرائيلية أن "هذه التصريحات تشير إلى انفصال خطير عن القيم الأساسية، خاصة وأن دولة إسرائيل تشن حربا غير عادلة، والتي بدأت في أعقاب الهجوم الذي شنته منظمة حماس على 7 أكتوبر" على حد تعبيرهم.
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