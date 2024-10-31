إنفوغراف.. إحصائيات 390 يوما من المجازر الإسرائيلية في غزة

MENAFN - Palestine News ) غزة / PNN - تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر المروعة بحق المدنيين في مختلف مناطق قطاع غزة لليوم الـ390 على التوالي.

وخلال 390 يوما من الحرب على غزة، ارتكبت قوات الاحتلال 3759 مجزرة، أسفرت عن استشهاد 43 ألفا و163 فلسطينيا بينهم أكثر من 17 ألف طفل ونحو 12 ألف امرأة، بالإضافة إلى إصابة 101 ألف و510 آخرين.

كما ألقت قوات الاحتلال أكثر من 85 ألف طن من المتفجرات على القطاع، دمرت خلالها 150 ألف وحدة سكنية كليا، وأكثر من 200 ألف وحدة جزئيا، وأخرجت 34 عن الخدمة.

وهذه أهم إحصائيات حرب "الإبادة الجماعية" التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني في غزة المحاصرة منذ 17 عاما، بحسب المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع:







إنفوغراف 390 يوما من حرب الإبادة الجماعية على غزة

المصدر: الجزيرة