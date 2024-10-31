الصحة اللبنانية: استشهاد 173 مسعفا وإصابة 277 آخرين منذ بدء العدوان

الصحة اللبنانية: استشهاد 173 مسعفا وإصابة 277 آخرين منذ بدء العدوان
التاريخ
10/31/2024 7:10:23 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
بيروت / PNN - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الخميس، استشهاد مسعف وإصابة إثنين آخرين، جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مركبة اسعاف في بلدة زفتا، جنوب لبنان.
وقالت الصحة اللبنانية في بيان صحفي، إنه باستشهاد المسعف في بلدة زفتا، ترتفع الحصيلة الإجمالية للشهداء من المسعفين منذ بدء العدوان إلى 173 شهيدًا وعدد الجرحى إلى 277 جريحًا وعدد الآليات المستهدفة إلى 243
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