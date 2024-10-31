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الصحة اللبنانية: استشهاد 173 مسعفا وإصابة 277 آخرين منذ بدء العدوان

10/31/2024 7:10:23 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت / PNN - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الخميس، استشهاد مسعف وإصابة إثنين آخرين، جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مركبة اسعاف في بلدة زفتا، جنوب لبنان.

وقالت الصحة اللبنانية في بيان صحفي، إنه باستشهاد المسعف في بلدة زفتا، ترتفع الحصيلة الإجمالية للشهداء من المسعفين منذ بدء العدوان إلى 173 شهيدًا وعدد الجرحى إلى 277 جريحًا وعدد الآليات المستهدفة إلى 243

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