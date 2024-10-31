فرنسا وألمانيا وبريطانيا تدعو إسرائيل إلى تجديد اتفاق المراسلات المصرفية مع فلسطين

MENAFN - Palestine News ) برلين/PNN- دعت وزارات الخارجية في بريطانيا وفرنسا وألمانيا، إلى التجديد العاجل لاتفاق المراسلات المصرفية بين إسرائيل وفلسطين.

وقالت الدول الثلاث في بيان مشترك نشر اليوم الخميس على موقع وزارة الخارجية الألمانية، "تدعو وزارات خارجية فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة إلى التجديد العاجل لاتفاق المراسلات المصرفية بين إسرائيل وفلسطين، لمدة عام واحد على الأقل".

وأضافت: "من شأن عدم التجديد أنْ يُعلّق تمامًا التجارة عبر الحدود، وهو أمر سيكون كارثيًا بالنسبة للاقتصاد الفلسطيني، وسيعرض ذلك الأمن الإقليمي للخطر ويضر بالأعمال التجارية الفلسطينية والإسرائيلية على حد سواء".

وأكدت ان الفشل في تجديد الاتفاق سيكون غير مقبول وسيسبب أضرارًا اقتصادية جسيمة للجانبين.

وحذرت دول كبرى بقيادة الولايات المتحدة، رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، من تسبب حكومته في انهيار الاقتصاد الفلسطيني من بوابة القطاع المصرفي.

وأرسلت وزيرة الخزانة الاميركية جانيت يلين و7 من نظرائها في دول حليفة رسالة إلى بنيامين، تحذره من أن وزير ماليته بتسلئيل سموتريتش على وشك التسبب في انهيار الاقتصاد الفلسطيني.

وأشارت الرسالة إلى أن لدى "سموتريتش" مهلة حتى 31 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري للموافقة على تمديد المراسلات المالية بين البنوك في إسرائيل والضفة الغربية، والتي بدونها قد ينهار النظام المصرفي الفلسطيني.

واتفاقية المراسلات المصرفية الموقعة بين القطاع المصرفي الفلسطيني وبنوك إسرائيلية، تنتهي اليوم الموافق 31 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وتقدم الحكومة الإسرائيلية بموجبها رسالتي ضمانات لبنكي "هبوعليم" و"ديسكونت" الإسرائيليين، اللذان يتوليان مهمة المراسلة بين البنوك الفلسطينية مع نظيراتها في إسرائيل والدول الأخرى.

والرسالة الأولى من وزارة "العدل" تعطيها حصانة من أي دعاوى قضائية قد تواجهها بتهمة "تمويل الإرهاب" جراء تعاملها مع البنوك الفلسطينية، والثانية من وزارة المالية تلتزم فيها بتعويض البنوك الإسرائيلية عن أي غرامات قد تتكبدها نتيجة دعاوى ترفع ضدها في دول أخرى جراء تعاملها مع البنوك الفلسطينية.

وتمنح هذه الضمانات لبنكي "هبوعليم" وديسكونت" سنويا، ومنذ حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أصبح تجديدها يتم كل 3 أشهر بدلًا من عام كامل.