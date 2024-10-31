مجلس الأمن الدوليّ يحذّر من محاولات حلّ أو تقليص أونروا

MENAFN - Palestine News ) نيويورك / PNN - أعلن أعضاء مجلس الأمن الدولي، معارضتهم محاولات "حلّ أو تقليص" وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، محذّرين من هذه المحاولات.

جاء ذلك في بيان أدلى به أعضاء المجلس، أمس الأربعاء، عقب مصادقة الكنيست على قوانين، تشمل حظر أنشطة أونروا.

وأكد مجلس الأمن أنهم يدركون الدور الرئيسي لأونروا، وأن الوكالة تشكل العمود الفقري للمساعدات الإنسانية في غزة.

وحذّر البيان من "أي محاولة لحلّ أو تقليص عمليات أونروا، وصلاحياتها".

ودعا الحكومة الإسرائيلية إلى الامتثال لالتزاماتها الدولية، وطالب جميع الأطراف السماح لأونروا بالقيام بواجبها.

وأشار إلى أن أونروا اتخذت خطوات سريعة في أعقاب الادعاءات الموجهة ضدها، ودعا إلى اتخاذ خطوات لتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة، وفقا للقانون الدولي.

وأعرب عن تقدير أعضائه لعمل موظفي أونروا، مشدّدا على أهمية قدرة الوكالة على مواصلة خدماتها دون انقطاع.

والإثنين، أقرّ الكنيست بشكل نهائي، حظر نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وتزعم إسرائيل أن موظفين في أونروا ساهموا في هجوم "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأن "جهاز التربية التابع للوكالة يدعم الإرهاب والكراهية".

ونفت أونروا صحة ادعاءات إسرائيل، وأكدت الأمم المتحدة أن الوكالة تلتزم الحياد، وتركز حصرا على دعم اللاجئين.

وأُسست أونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس: الأردن، وسورية، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة.

ويتعاظم احتياج الفلسطينيين إلى خدمات أونروا في ظل حرب "إبادة جماعية" تشنها إسرائيل، بدعم أميركي على غزة، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.