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الإحصاء: ارتفاع حاد في أسعار المنتج الشهر الماضي

10/31/2024 5:10:13 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن الرقم القياسي العام لأسعار المنتج سجل ارتفاعاً حاداً نسبته 15.67% خلال شهر أيلول 2024 مقارنة مع شهر آب 2024أ، إذ بلغ الرقم القياسي العام 173.05 خلال شهر أيلول 2024 مقارنة ب 149.60 خلال شهر آب 2024 (سنة الأساس 2019 = 100).

وأوضح في بيان صادر عن الإحصاء، اليوم الخميس، أن الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي سجل ارتفاعاً حاداً نسبته 16.42%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً 178.62 خلال شهر أيلول 2024 مقارنة ب 153.43 خلال شهر آب 2024 (سنة الأساس 2019 = 100).

الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة خلال شهر أيلول 2024

وسجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي ارتفاعاً حاداً نسبته 6.29%، إذ بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي 121.00 خلال شهر أيلول 2024 مقارنة بـ 113.85
خلال شهر آب 2024 (سنة الأساس 2019 = 100).

حركة أسعار المنتج ضمن الأنشطة الرئيسية خلال شهر أيلول 2024

وسجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك ارتفاعاً حاداً نسبته 34.29%، والتي تشكل أهميتها النسبية 29.94% من سلة المنتج، وذلك نتيجة للارتفاع الحاد في أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة بنسبة 70.30%، حيث بلغ متوسط سعر كل من: الأفوكادو 3.80 شيقل/كغم، والبلح الأصفر 9.93 شيقل/كغم، والبلح الأحمر 12.00 شيقل/كغم، والبرتقال 8.21 شيقل/كغم، والليمون الأصفر 9.61 شيقل/كغم، والكلمنتينا 5.47 شيقل/كغم، والخوخ 3.61 شيقل/كغم، والجوافة حبة وسط 14.85 شيقل/كغم، والزيتون الأخضر 8.34 شيقل/كغم.

كما طرأ ارتفاع حاد في أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة بنسبة 43.18%، حيث بلغ متوسط سعر كل من: الملفوف الأبيض 4.66 شيقل/كغم، والسبانخ 3.48 شيقل/كغم، والبقدونس 23.74 شيقل/كغم، والبندورة بيوت بلاستيكية 18.03 شيقل/كغم، والكوسا 7.32 شيقل/كغم، والباذنجان العجمي 5.13 شيقل/كغم، والفلفل الأخضر الحلو 5.44 شيقل/كغم، والبامية 44.54 شيقل/كغم، والبصل الجاف 19.20 شيقل/كغم، والثوم الجاف 76.43 شيقل/كغم، والبطاطا 7.26 شيقل/كغم.

وسجلت أسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك وتربية الأحياء المائية ارتفاعاً نسبته 10.77%، فيما سجلت أسعار السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني ارتفاعاً نسبته 1.13%، حيث بلغ متوسط سعر دجاج لاحم حي كبير 14.46 شيقل/كغم، والبيض الطازج 16.44 شيقل/2كغم، بينما سجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً نسبته 0.83% والتي تشكل أهميتها النسبية 1.50% من سلة المنتج.

كما سجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً نسبته 0.23% والتي تشكل أهميتها النسبية 8.23% من سلة المنتج.

وسجلت أسعار السلع المنتجة من أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً نسبته 0.18%، والتي تشكل أهميتها النسبية 58.92% من سلة المنتج، وذلك بسبب ارتفاع أسعار السلع المنتجة ضمن الأنشطة الآتية؛ صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 6.99%، وصناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية بنسبة 1.59%، وصناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 0.70%، وصناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية بنسبة 0.68%، على الرغم من انخفاض أسعار السلع المنتجة ضمن نشاط صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكينات والمعدات بمقدار 0.90%.

وسجلت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر انخفاضاً مقداره 0.29% خلال شهر أيلول 2024 والتي تشكل أهميتها النسبية 1.41% من سلة المنتج.

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