الإحصاء: ارتفاع حاد في أسعار المنتج الشهر الماضي

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن الرقم القياسي العام لأسعار المنتج سجل ارتفاعاً حاداً نسبته 15.67% خلال شهر أيلول 2024 مقارنة مع شهر آب 2024أ، إذ بلغ الرقم القياسي العام 173.05 خلال شهر أيلول 2024 مقارنة ب 149.60 خلال شهر آب 2024 (سنة الأساس 2019 = 100).
وأوضح في بيان صادر عن الإحصاء، اليوم الخميس، أن الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي سجل ارتفاعاً حاداً نسبته 16.42%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً 178.62 خلال شهر أيلول 2024 مقارنة ب 153.43 خلال شهر آب 2024 (سنة الأساس 2019 = 100).
الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة خلال شهر أيلول 2024
وسجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي ارتفاعاً حاداً نسبته 6.29%، إذ بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي 121.00 خلال شهر أيلول 2024 مقارنة بـ 113.85
خلال شهر آب 2024 (سنة الأساس 2019 = 100).
حركة أسعار المنتج ضمن الأنشطة الرئيسية خلال شهر أيلول 2024
وسجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك ارتفاعاً حاداً نسبته 34.29%، والتي تشكل أهميتها النسبية 29.94% من سلة المنتج، وذلك نتيجة للارتفاع الحاد في أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة بنسبة 70.30%، حيث بلغ متوسط سعر كل من: الأفوكادو 3.80 شيقل/كغم، والبلح الأصفر 9.93 شيقل/كغم، والبلح الأحمر 12.00 شيقل/كغم، والبرتقال 8.21 شيقل/كغم، والليمون الأصفر 9.61 شيقل/كغم، والكلمنتينا 5.47 شيقل/كغم، والخوخ 3.61 شيقل/كغم، والجوافة حبة وسط 14.85 شيقل/كغم، والزيتون الأخضر 8.34 شيقل/كغم.
كما طرأ ارتفاع حاد في أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة بنسبة 43.18%، حيث بلغ متوسط سعر كل من: الملفوف الأبيض 4.66 شيقل/كغم، والسبانخ 3.48 شيقل/كغم، والبقدونس 23.74 شيقل/كغم، والبندورة بيوت بلاستيكية 18.03 شيقل/كغم، والكوسا 7.32 شيقل/كغم، والباذنجان العجمي 5.13 شيقل/كغم، والفلفل الأخضر الحلو 5.44 شيقل/كغم، والبامية 44.54 شيقل/كغم، والبصل الجاف 19.20 شيقل/كغم، والثوم الجاف 76.43 شيقل/كغم، والبطاطا 7.26 شيقل/كغم.
وسجلت أسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك وتربية الأحياء المائية ارتفاعاً نسبته 10.77%، فيما سجلت أسعار السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني ارتفاعاً نسبته 1.13%، حيث بلغ متوسط سعر دجاج لاحم حي كبير 14.46 شيقل/كغم، والبيض الطازج 16.44 شيقل/2كغم، بينما سجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً نسبته 0.83% والتي تشكل أهميتها النسبية 1.50% من سلة المنتج.
كما سجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً نسبته 0.23% والتي تشكل أهميتها النسبية 8.23% من سلة المنتج.
وسجلت أسعار السلع المنتجة من أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً نسبته 0.18%، والتي تشكل أهميتها النسبية 58.92% من سلة المنتج، وذلك بسبب ارتفاع أسعار السلع المنتجة ضمن الأنشطة الآتية؛ صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 6.99%، وصناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية بنسبة 1.59%، وصناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 0.70%، وصناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية بنسبة 0.68%، على الرغم من انخفاض أسعار السلع المنتجة ضمن نشاط صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكينات والمعدات بمقدار 0.90%.
وسجلت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر انخفاضاً مقداره 0.29% خلال شهر أيلول 2024 والتي تشكل أهميتها النسبية 1.41% من سلة المنتج.
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