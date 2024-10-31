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الاحتلال يقتحم سلوان جنوب القدس

10/31/2024 5:10:12 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس / PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بلدة سلوان، جنوب القدس المحتلة.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت حي عين اللوزة بالبلدة، دون أن يبلغ عن اعتقالات، أو مواجهات.

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