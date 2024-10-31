محمد صلاح يصف آرني سلوت مدرب ليفربول بـالمجنون

MENAFN - Amman Net) أصيب محمد صلاح نجم فريق ليفربول بالصدمة من طريقة المدرب آرني سلوت الشاقة خلال الفترة التحضيرية قبل انطلاق الموسم الحالي حتى إنه وصفه بـ"بالمجنون".

وأثار أسلوب الهولندي الهادئ إعجاب الجماهير والشخصيات الإعلامية، إلا أن محمد صلاح كان مقتنعا تماما في البداية برأييه.

ووفقا للصحفي الصحفي الهولندي مارسيل فان دير كران من صحيفة "دي تلغراف"، فإن صلاح اعتقد أن مطالب سلوت من اللاعبين خلال التدريبات مجنونة.

وأوضح أن صلاح احتج على أسلوب سلوت في البداية ودخل في صدام معه، واستغرق بعض الوقت للتكيف مع طريقة المدرب الهولندي.

وأضاف أن صلاح وصف سلوت بأنه "مجنون" بسبب حدة وكثافة حجم العمل التي يطلبها من المهاجمين على أرض الملعب.

لكن من الواضح أن مطالب سلوت العالية أتت بنتائج جيدة للدولي المصري، حيث سجل 8 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة في 13 مباراة حتى الآن هذا الموسم.

من جهة أخرى أشار الصحفي الهولندي إلى أن داروين نونيز كان خارج حسابات يورغن كلوب حتى وصل سلوت، الذي جعله لاعبا أساسيا بسبب قدرته على الجري ولياقته البدنية العالية.

تسلم سلوت مسؤولية تدريب ليفربول مطلع هذا الموسم خلفا للألماني يورغن كلوب، ويحتل الفريق حاليا المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي المتصدر.