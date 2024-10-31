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مدير (القصر الأحمر): المشروع يساهم في ترسيخ التراث والحفاظ على ثقافة وحضارة الكويت

10/31/2024 4:40:26 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 31 - 10 (كونا) –- أكدت مدير مشروع القصر الأحمر روان الظفيري اليوم الخميس أن مشروع القصر الأحمر في منطقة الجهراء يساهم في ترسيخ والحفاظ على تاريخ المنطقة والتراث الثقافي والحضارة الكويتية.
وقالت الظفيري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن البلدية "بدأت بوضع رؤية جديدة لمشروع القصر الأحمر التزاما بالرغبة السامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في نقل روح أسواق المباركية من المدينة إلى محافظة الجهراء".
وأوضحت أن البلدية قامت بتطوير فكرة المشروع حتى يصبح متنزها متكاملا وسوقا تراثيا يقام على أرض مساحتها 470 ألف متر مربع محاذية للقصر الأحمر مضيفة أنها ستعمل أيضا على تطوير تلك الأرض الزراعية القريبة من القصر بعد أن تم تخصيصها لهم بقرار المجلس البلدي.
وأضافت أن أرض المشروع سيتم تقسيمها إلى جزأين شمالي وجنوبي وسيفصل بينهما شارع مؤكدة حرص البلدية على الحفاظ على البيئة من خلال فكرة عمل متنزه ترويحي يتضمن سوقا للمزارعين يحافظ على الزراعات والنباتات في الجزء الشمالي.
وذكرت أن المشروع سيتضمن مكونات ثقافية تزيد الوعي الثقافي والتاريخي للمنطقة مثل مكتبة ديوان الشعر ومسرح خارجي وورش عمل وأكشاك للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتخصيص مساحات خاصة للأطفال.
ولفتت إلى أن الجزء الجنوبي من المشروع سيضم سوقا تراثيا أشبه بسوق المباركية إذ ستقوم البلدية بنقل روح النسيج الحضري لسوق المباركية بتصاميمه ليحاكي التراث الكويتي ونقل المكونات التجارية ومنها أسواق اختصاصية وسوق الذهب وسوق التمور وسوق الملابس إضافة إلى ضم الجزء على مسرح كبير للاحتفالات.
وعن توفر مواقف للسيارات للزوار أكدت الظفيري اهتمام البلدية بشروط الجهات الحكومية ومن بينها وزارة الداخلية التي وضعت الشروط اللازمة لعدد المداخل والمخارج موضحة أن البلدية ستقوم بمناقشة الأمر مع المستثمر وبعد عمله دراسة مرورية شاملة للتأكد من عدم خلق ازدحامات مرورية في المنطقة.
وأفادت بأن أن مشروع القصر الأحمر سيقام بالشراكة مع القطاع الخاص إذ أن الدولة لن تتحمل أي تكلفة مالية وسيتم طرحه بنظام المزايدات حسب القانون 1/2023.
يذكر أن باب التأهيل المسبق للمشروع مستمر حتى 26 نوفمبر المقبل ثم سيتم البدء في مرحلة اجراءات تقييم ودراسة التأهيل خلال الفترة من 27 نوفمبر حتى 26 ديسمبر المقبلين تمهيدا لإعلان النتائج خلال الفترة من 5 حتى 19 يناير من العام المقبل. (النهاية)

ط م س / ا ع ب




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