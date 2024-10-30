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تطورات مهمة في قطاع الطاقة (2-2)

10/30/2024 11:26:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








تخوض وزارة الطاقة مفاوضات مع 27 شركة طاقة متجددة، تمثلها 16 جهة رئيسة وتحظى بدعم من مؤسسات تمويل دولية، وهذه المفاوضات التي بدأت الشركات تُظهر بعض المرونة، تستهدف إعادة تقييم اتفاقيات شراء الطاقة التقليدية والمتجددة بهدف تحقيق تخفيض مباشر في تكاليف الإنتاج، أو تقديم حلول بديلة تسهم في خفض الكلف، بما يضمن استدامة مالية طويلة الأجل للنظام الكهربائي. وتأتي هذه الخطوة في إطار حزمة إجراءات بدأت الوزارة بتنفيذها منذ عام 2023، حيث نجحت في توفير 60 مليون دينار خلال العام نفسه، مع توقعات بزيادة الوفورات إلى 90 مليون دينار نهاية عام 2024. التفاوض على خفض التعرفة ليس فقط إجراءً مالياً، بل يمثل تحولاً إستراتيجياً يسعى إلى تعزيز استقرار القطاع الكهربائي وتخفيف الضغط على الخزينة العامة، مع تحسين كفاءة التشغيل، خاصة أن هذه الخطوة تأتي في ظل اعتماد 27 % من الكهرباء في الأردن على مصادر متجددة، ما يتطلب تحسين إدارة هذه الموارد لتحقيق أقصى فائدة ممكنة بأقل تكلفة. من منظور اقتصادي، هذه الخطوة تخلق تأثيراً إيجابياً مزدوجاً، فمن جهة، يؤدي خفض التعرفة إلى تخفيف الأعباء المالية على القطاعات الاقتصادية المختلفة، مما يعزز تنافسيتها ويحفز نموها، ومن جهة أخرى، فإن تحسين الشروط المالية يضمن استمرار استثمارات شركات الطاقة المتجددة، التي تُعد جزءاً حيوياً من المنظومة الاقتصادية، خاصة مع دعمها من جهات تمويلية عالمية. وهذا التعاون بين الحكومة والمستثمرين يخلق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، ما يُسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات المستقبلية في قطاع الطاقة والبنية التحتية. على الصعيد الفني، يتيح خفض كلفة إنتاج الكهرباء تحسين كفاءة الشبكة الكهربائية من خلال استثمار الفوائض في تطوير البنية التحتية وإدخال تقنيات حديثة، وهذا التطوير يُعزز من قدرة الشبكة على استيعاب المزيد من الطاقة المتجددة بكفاءة أعلى، مما يجعل الأردن أقرب إلى تحقيق طموحه بأن يصبح الأول عربياً في التزود الكهربائي المستدام، كما أن تحسين الكفاءة التشغيلية يسهم في تحسين مستوى الخدمة للمستهلكين، سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات، ويعزز من استقرار الشبكة على المدى البعيد.
أما من الناحية القانونية، فإن مراجعة الاتفاقيات تهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح شركة الكهرباء الوطنية والشركات الخاصة، بما يضمن استدامة المشاريع القائمة وتوسيعها في المستقبل، وهذه الخطوة تضمن توافق العقود مع أفضل الممارسات العالمية، وتعزز من الثقة بين الحكومة والمستثمرين المحليين والدوليين، كما أن الوصول إلى حلول توافقية يسهم في تجنب أي نزاعات قانونية قد تعرقل سير الاستثمارات، ويؤسس لإطار تنظيمي أكثر مرونة واستقراراً. في المحصلة، يمثل نجاح هذه المفاوضات نقطة تحول مهمة في قطاع الطاقة الأردني، حيث ينعكس إيجابياً على الأداء المالي لشركة الكهرباء الوطنية، يعزز الاستقرار المالي للحكومة، ويخفف الأعباء على المواطنين، وهذا النجاح سيضع الأردن في موقع ريادي إقليمياً في مجال الطاقة المتجددة، ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مما يضمن بيئة اقتصادية أكثر استدامة وكفاءة في المستقبل.

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