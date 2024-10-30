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الصحة توقع اتفاقية لخدمة أمراض الدم

10/30/2024 11:19:57 PM
(MENAFN- Al Watan) وقعت وزارة الصحة السعودية مذكرة تفاهم مع شركة فايزر السعودية خلال ملتقى الصحة العالمي المقام في الرياض، تهدف هذه المذكرة إلى وضع الأطر العامة لتعزيز التعاون المشترك في مجال أمراض الدم، والتنسيق في البرامج التي تعنى بمشاركة المرضى، مما يساهم في رفع وعيهم حول المشاركة في القرارات المتعلقة بصحتهم. كما تسعى المذكرة إلى تحسين معايير الرعاية لمرضى أمراض الدم، ودعم المشاريع البحثية والدراسات السريرية التي تهدف إلى تعزيز فهم وعلاج هذه الأمراض.
وتتضمن الاتفاقية تقديم برامج توعوية ترفع الوعي المجتمعي بالصحة، بالإضافة إلى الاستعانة بالخبراء الدوليين لتبادل الخبرات، والمشاركة في تنظيم الفعاليات العلمية المتعلقة بأمراض الدم، وتقديم الدعم العلمي للممارسين الصحيين.
وأعربت مستشار مساعد وزير الصحة والمشرف العام على إدارة خدمات أمراض الدم الدكتورة هتون عزت عن تقديرها لعقد مثل هذه الاتفاقيات التي تشمل مبادرات لرفع مستوى الوعي العام حول أمراض الدم والكشف المبكر عنها، وأهمية العلاج في الوقت المناسب. وأكدت على اهتمام وزارة الصحة المستمر بتكوين برامج تعاون مع الشركات الدوائية والجمعيات العلمية لدعم تطوير المنظومة الصحية في المملكة وفقاً لرؤية 2030. وأشارت إلى أن الوزارة تسعى دائماً للوصول إلى جميع المرضى وتوعيتهم عبر مختلف القنوات الرقمية والسمعية والبصرية، بالإضافة إلى رفع الوعي لدى الأصحاء للوقاية والكشف المبكر عن الأمراض.
من جانبه اكد المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة فايزر السعودية محمد فوزي النجار عن فخره بهذا التعاون مع وزارة الصحة لتعزيز الوعي باضطرابات الدم في المملكة.
وأوضح أن هذه الشراكة لا تعكس التزام الشركة بتثقيف المرضى ودعمهم فحسب، بل تتماشى أيضاً مع رؤية المملكة 2030 من خلال تعزيز الابتكار في التجارب والأبحاث السريرية. وأكد أن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة نحو تحسين النتائج الصحية لجميع المواطنين، وإلى استكمال مهمة الشركة وهي تحقيق إنجازات ترتقي بها حياة المرضى، حيث تؤكد بها شعار حملة "فايزرالسعودية...دايم معكم" الذي أطلقته الشركة هذا العام.
وعبر الدكتور الرئيس التنفيذي للشؤون الطبيةلشركة فايزر السعودية هاني الهاشمي، ، عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع وزارةالصحة السعودية والتي تنبع من اهتمام شركة فايزر السعوديةبالمساهمة في النهوض بمستوى الرعاية الطبية في المملكة، وذلك منخلال المشاركة في الحملات التثقيفية للمرضى والفعاليات العلمية،لتعزيز المعرفة والمهارات لدى المتخصصين في الرعاية الصحيةلمختلف الأمراض وخاصة أمراض الدم، والإطلاع الدائم على آخرالتحديثات في التشخيص والعلاج.
كما أكد على ترحيب شركة فايزر السعودية بتوسيع دائرة التعاونمع وزارة الصحة والجمعيات الطبية السعودية المختلفة، للوصول إلىمجتمع لديه قدر كبير من الوعي الصحي.

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