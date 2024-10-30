محافظ الجنوبية يشيد بتوجيهات وزير الداخلية لتعزيز القيم الوطنية وتأصيل الشراكة المجتمعية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكد سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية حرصه على تعزيز نهج التواصل مع المواطنين وتكريس الثوابت والقيم الوطنية الراسخة، وذلك ضمن الرؤية السديدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ومتابعة ودعم الحكومة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، بما من شأنه تحقيق المزيد من الخدمات التنموية الشاملة.
وبهذه المناسبة، أشاد سمو محافظ المحافظة الجنوبية بالأصالة عن نفسه ونيابة عن أهالي المحافظة الجنوبية، بتوجيهات الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية التي جاءت في سياق لقائه بعدد من أهالي المحافظة الجنوبية، وذلك في إطار زيارات الوزير للمحافظات.
وأكد سمو المحافظ أن توجيهات الوزير تعكس نهجا فكريا نيرا لتعزيز التواصل مع الأهالي، وتكريس الثوابت والقيم الوطنية الراسخة وتأصيل مفهوم الشراكة المجتمعية بما يسهم ذلك في تحقيق الأهداف الوطنية المشتركة بين أبناء المجتمع الواحد.
كما بيّن سمو محافظ المحافظة الجنوبية، أن المحافظة تواصل جهودها في عقد اللقاءات المباشرة وتبني سلسلة من الزيارات الميدانية لتلبية احتياجات الأهالي والمواطنين في شتى المجالات، ومتابعة خطط تطوير أبرز المشاريع التنموية والخدمية والاجتماعية، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، سعياً للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وجودتها، التي تعكس الصورة التنموية والمستدامة التي تشهدها مناطق الجنوبية كافة.
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