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محافظ الجنوبية يشيد بتوجيهات وزير الداخلية لتعزيز القيم الوطنية وتأصيل الشراكة المجتمعية

10/30/2024 7:22:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬حرصه‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬نهج‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬المواطنين‭ ‬وتكريس‭ ‬الثوابت‭ ‬والقيم‭ ‬الوطنية‭ ‬الراسخة،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬الرؤية‭ ‬السديدة‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ومتابعة‭ ‬ودعم‭ ‬الحكومة،‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬بما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أشاد‭ ‬سمو‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬بالأصالة‭ ‬عن‭ ‬نفسه‭ ‬ونيابة‭ ‬عن‭ ‬أهالي‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬بتوجيهات‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬التي‭ ‬جاءت‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬لقائه‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬أهالي‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬زيارات‭ ‬الوزير‭ ‬للمحافظات‭.‬

وأكد‭ ‬سمو‭ ‬المحافظ‭ ‬أن‭ ‬توجيهات‭ ‬الوزير‭ ‬تعكس‭ ‬نهجا‭ ‬فكريا‭ ‬نيرا‭ ‬لتعزيز‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬الأهالي،‭ ‬وتكريس‭ ‬الثوابت‭ ‬والقيم‭ ‬الوطنية‭ ‬الراسخة‭ ‬وتأصيل‭ ‬مفهوم‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬الوطنية‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬أبناء‭ ‬المجتمع‭ ‬الواحد‭.‬

كما‭ ‬بيّن‭ ‬سمو‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬أن‭ ‬المحافظة‭ ‬تواصل‭ ‬جهودها‭ ‬في‭ ‬عقد‭ ‬اللقاءات‭ ‬المباشرة‭ ‬وتبني‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الزيارات‭ ‬الميدانية‭ ‬لتلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬الأهالي‭ ‬والمواطنين‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬المجالات،‭ ‬ومتابعة‭ ‬خطط‭ ‬تطوير‭ ‬أبرز‭ ‬المشاريع‭ ‬التنموية‭ ‬والخدمية‭ ‬والاجتماعية،‭ ‬بالتعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية،‭ ‬سعياً‭ ‬للارتقاء‭ ‬بمستوى‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬وجودتها،‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬الصورة‭ ‬التنموية‭ ‬والمستدامة‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬مناطق‭ ‬الجنوبية‭ ‬كافة‭.‬

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