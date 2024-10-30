محافظ الجنوبية يشيد بتوجيهات وزير الداخلية لتعزيز القيم الوطنية وتأصيل الشراكة المجتمعية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أشاد‭ ‬سمو‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬بالأصالة‭ ‬عن‭ ‬نفسه‭ ‬ونيابة‭ ‬عن‭ ‬أهالي‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬بتوجيهات‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬التي‭ ‬جاءت‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬لقائه‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬أهالي‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬زيارات‭ ‬الوزير‭ ‬للمحافظات‭.‬

وأكد‭ ‬سمو‭ ‬المحافظ‭ ‬أن‭ ‬توجيهات‭ ‬الوزير‭ ‬تعكس‭ ‬نهجا‭ ‬فكريا‭ ‬نيرا‭ ‬لتعزيز‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬الأهالي،‭ ‬وتكريس‭ ‬الثوابت‭ ‬والقيم‭ ‬الوطنية‭ ‬الراسخة‭ ‬وتأصيل‭ ‬مفهوم‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬الوطنية‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬أبناء‭ ‬المجتمع‭ ‬الواحد‭.‬

كما‭ ‬بيّن‭ ‬سمو‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬أن‭ ‬المحافظة‭ ‬تواصل‭ ‬جهودها‭ ‬في‭ ‬عقد‭ ‬اللقاءات‭ ‬المباشرة‭ ‬وتبني‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الزيارات‭ ‬الميدانية‭ ‬لتلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬الأهالي‭ ‬والمواطنين‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬المجالات،‭ ‬ومتابعة‭ ‬خطط‭ ‬تطوير‭ ‬أبرز‭ ‬المشاريع‭ ‬التنموية‭ ‬والخدمية‭ ‬والاجتماعية،‭ ‬بالتعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية،‭ ‬سعياً‭ ‬للارتقاء‭ ‬بمستوى‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬وجودتها،‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬الصورة‭ ‬التنموية‭ ‬والمستدامة‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬مناطق‭ ‬الجنوبية‭ ‬كافة‭.‬

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