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فتح باب التسجيل لمؤتمر البحرين للسكري والسمنة

10/30/2024 7:22:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) فتحت‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬لمؤتمر‭ ‬البحرين‭ ‬للسكري‭ ‬والسمنة،‭ ‬باب‭ ‬التسجيل‭ ‬أمام‭ ‬الكوادر‭ ‬الطبية‭ ‬والتمريضية‭ ‬ومنتسبي‭ ‬القطاع‭ ‬الطبي‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬الذي‭ ‬سيعقد‭ ‬برعاية‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قرينة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬يومي‭ ‬20‭ ‬و21‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024‭ ‬بقاعة‭ ‬المؤتمرات‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬الخليج‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬ذكرت‭ ‬الدكتورة‭ ‬دلال‭ ‬الرميحي،‭ ‬رئيسة‭ ‬اللجنة‭ ‬العلمية‭ ‬للمؤتمر،‭ ‬أن‭ ‬باب‭ ‬التسجيل‭ ‬مفتوح‭ ‬الآن‭ ‬على‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ (‬ https ‭://‬ educationplus ‭.‬ me ‭/‬ bahrain ‭-‬ diabetes ‭-‬ and ‭-‬ obesity ‭/).‬

ونوهت‭ ‬الدكتورة‭ ‬دلال‭ ‬الرميحي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الفئة‭ ‬المستهدفة‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬هم‭ ‬العاملون‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية،‭ ‬بكافة‭ ‬فروعها‭ ‬مثل‭ ‬الرعاية‭ ‬الأولية‭ ‬وطب‭ ‬العائلة‭ ‬والطب‭ ‬العام‭ ‬وأطباء‭ ‬الغدد‭ ‬الصماء‭ ‬والسكري،‭ ‬وأطباء‭ ‬الباطنية‭ ‬وأطباء‭ ‬الأطفال‭ ‬وأطباء‭ ‬الجهاز‭ ‬الهضمي‭ ‬وأطباء‭ ‬الصحة‭ ‬النفسية‭ ‬والصحة‭ ‬العامة،‭ ‬وأيضاً‭ ‬كافة‭ ‬منتسبي‭ ‬التمريض‭ ‬واختصاصيي‭ ‬التغذية‭ ‬العلاجية،‭ ‬والصيادلة،‭ ‬وطلبة‭ ‬كليات‭ ‬الطب‭ ‬والتمريض،‭ ‬والعاملين‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬ممن‭ ‬يعتنون‭ ‬بالأطفال‭ ‬المتعايشين‭ ‬مع‭ ‬السكري،‭ ‬والأفراد‭ ‬المتعايشين‭ ‬مع‭ ‬السكري‭.‬

ودعت‭ ‬الدكتورة‭ ‬دلال‭ ‬الرميحي،‭ ‬إلى‭ ‬المبادرة‭ ‬في‭ ‬التسجيل‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬الذي‭ ‬سيشهد‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المحاور‭ ‬المهمة‭ ‬والمحاضرات‭ ‬والندوات‭ ‬النقاشية‭ ‬ومحاور‭ ‬الصحة‭ ‬وجودة‭ ‬الحياة،‭ ‬وسينقسم‭ ‬على‭ ‬عدة‭ ‬محاور‭ ‬منها‭ ‬السكري‭ ‬والمرأة،‭ ‬والسمنة،‭ ‬وصحة‭ ‬القلب،‭ ‬وصحة‭ ‬الطفل،‭ ‬والصحة‭ ‬النفسية،‭ ‬وصحة‭ ‬المجتمع‭. ‬جدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬المؤتمر‭ ‬يقام‭ ‬بتوجيهات‭ ‬من‭ ‬الفريق‭ ‬طبيب‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬جمعية‭ ‬السكري‭ ‬البحرينية‭ ‬وبتنظيم‭ ‬من‭ ‬جمعية‭ ‬السكري‭ ‬البحرينية‭ ‬وشركة‭ ‬أديوكيشن‭ ‬بلاس‭.‬

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