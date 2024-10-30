فتح باب التسجيل لمؤتمر البحرين للسكري والسمنة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
فتحت اللجنة المنظمة لمؤتمر البحرين للسكري والسمنة، باب التسجيل أمام الكوادر الطبية والتمريضية ومنتسبي القطاع الطبي للمشاركة في المؤتمر الذي سيعقد برعاية كريمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة يومي 20 و21 نوفمبر 2024 بقاعة المؤتمرات في فندق الخليج.
وفي هذا الصدد، ذكرت الدكتورة دلال الرميحي، رئيسة اللجنة العلمية للمؤتمر، أن باب التسجيل مفتوح الآن على الموقع الإلكتروني ( https :// educationplus . me / bahrain - diabetes - and - obesity /).
ونوهت الدكتورة دلال الرميحي إلى أن الفئة المستهدفة في المؤتمر هم العاملون في مجال الرعاية الصحية، بكافة فروعها مثل الرعاية الأولية وطب العائلة والطب العام وأطباء الغدد الصماء والسكري، وأطباء الباطنية وأطباء الأطفال وأطباء الجهاز الهضمي وأطباء الصحة النفسية والصحة العامة، وأيضاً كافة منتسبي التمريض واختصاصيي التغذية العلاجية، والصيادلة، وطلبة كليات الطب والتمريض، والعاملين في المدارس ممن يعتنون بالأطفال المتعايشين مع السكري، والأفراد المتعايشين مع السكري.
ودعت الدكتورة دلال الرميحي، إلى المبادرة في التسجيل والمشاركة في المؤتمر الذي سيشهد العديد من المحاور المهمة والمحاضرات والندوات النقاشية ومحاور الصحة وجودة الحياة، وسينقسم على عدة محاور منها السكري والمرأة، والسمنة، وصحة القلب، وصحة الطفل، والصحة النفسية، وصحة المجتمع. جدير بالذكر أن المؤتمر يقام بتوجيهات من الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس مجلس إدارة جمعية السكري البحرينية وبتنظيم من جمعية السكري البحرينية وشركة أديوكيشن بلاس.
كلمات دالة
MENAFN30102024000055011008ID1108835932
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.