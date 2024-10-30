المركز الطبي الجامعي يوقع اتفاقية تعاون مع نادي المحرق لتقديم الخدمات الطبية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمركز‭ ‬الطبي‭ ‬الجامعي‭ ‬الدكتور‭ ‬سلمان‭ ‬حمد‭ ‬الزياني‭ ‬خلال‭ ‬التوقيع‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تعزيز‭ ‬مستوى‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬والطبية‭ ‬للاعبين‭ ‬وتوفير‭ ‬بيئة‭ ‬آمنة‭ ‬تدعم‭ ‬مسيرتهم‭ ‬الرياضية،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بتعميق‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬مع‭ ‬أحد‭ ‬أكبر‭ ‬وأعرق‭ ‬الأندية‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وأوضح‭ ‬الدكتور‭ ‬الزياني‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬يُعزز‭ ‬من‭ ‬التزام‭ ‬المركز‭ ‬الطبي‭ ‬الجامعي‭ ‬بتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬طبية‭ ‬للقطاع‭ ‬الرياضي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بشكل‭ ‬يضمن‭ ‬للاعبين‭ ‬الرياضيين‭ ‬تلقي‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‭ ‬من‭ ‬الرعاية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطب‭ ‬الرياضي‭ ‬وعلاج‭ ‬إصابات‭ ‬الملاعب‭ ‬المختلفة،‭ ‬إذ‭ ‬تعكس‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬التزام‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭ ‬بالاهتمام‭ ‬بصحة‭ ‬اللاعبين‭ ‬في‭ ‬النادي،‭ ‬وخصوصا‭ ‬مع‭ ‬استعداد‭ ‬المركز‭ ‬الطبي‭ ‬الجامعي‭ ‬لافتتاح‭ ‬احدث‭ ‬قسم‭ ‬للأشعة‭ ‬التشخيصية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬شراء‭ ‬أحدث‭ ‬أجهزة‭ ‬الرنين‭ ‬المغناطيسي‭ ‬والأشعة‭ ‬المقطعية‭ ‬والتصوير‭ ‬بالموجات‭ ‬فوق‭ ‬الصوتية،‭ ‬ووجود‭ ‬أفضل‭ ‬الكوادر‭ ‬الطبية‭ ‬والتمريضية‭ ‬والفنية،‭ ‬ما‭ ‬يرسخ‭ ‬مكانة‭ ‬المركز‭ ‬الطبي‭ ‬الجامعي‭ ‬كوجهة‭ ‬رائدة‭ ‬للطب‭ ‬الرياضي‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬الأمين‭ ‬المالي‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬المحرق‭ ‬عبدالناصر‭ ‬الريس‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بهذا‭ ‬التعاون‭ ‬الذي‭ ‬يعكس‭ ‬الاهتمام‭ ‬الكبير‭ ‬باللاعبين‭ ‬الرياضيين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬والطبية‭ ‬لتحسين‭ ‬أدائهم‭ ‬الرياضي‭ ‬والتعافي‭ ‬من‭ ‬الإصابات‭ ‬المختلفة‭ ‬في‭ ‬الملاعب‭ ‬ومنع‭ ‬الإصابات‭ ‬المستقبلية،‭ ‬موضحاً‭ ‬أن‭ ‬إدارة‭ ‬النادي‭ ‬تعمل‭ ‬بشكل‭ ‬حثيث‭ ‬مع‭ ‬خبراء‭ ‬الطب‭ ‬الرياضي‭ ‬كفريق‭ ‬واحد‭ ‬لضمان‭ ‬أفضل‭ ‬خطة‭ ‬تعاف‭ ‬للرياضيين‭ ‬المنتسبين‭ ‬إلى‭ ‬النادي‭.‬

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