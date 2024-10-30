المركز الطبي الجامعي يوقع اتفاقية تعاون مع نادي المحرق لتقديم الخدمات الطبية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
وقع الرئيس التنفيذي للمركز الطبي الجامعي - مدينة الملك عبدالله الطبية الدكتور سلمان حمد الزياني اتفاقية تعاون مع الأمين المالي وعضو مجلس إدارة نادي المحرق لكرة القدم عبدالناصر الريس لتقديم الرعاية الطبية للاعبين في النادي على أيدي نخبة من الأطباء والاستشاريين المتخصصين في إصابات الملاعب بالمركز الطبي الجامعي.
وقال الرئيس التنفيذي للمركز الطبي الجامعي الدكتور سلمان حمد الزياني خلال التوقيع إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز مستوى الرعاية الصحية والطبية للاعبين وتوفير بيئة آمنة تدعم مسيرتهم الرياضية، معرباً عن اعتزازه بتعميق التعاون المشترك مع أحد أكبر وأعرق الأندية الرياضية في مملكة البحرين.
وأوضح الدكتور الزياني أن هذا التعاون يُعزز من التزام المركز الطبي الجامعي بتقديم خدمات طبية للقطاع الرياضي في مملكة البحرين بشكل يضمن للاعبين الرياضيين تلقي أعلى مستوى من الرعاية في مجال الطب الرياضي وعلاج إصابات الملاعب المختلفة، إذ تعكس هذه الاتفاقية التزام جميع الأطراف بالاهتمام بصحة اللاعبين في النادي، وخصوصا مع استعداد المركز الطبي الجامعي لافتتاح احدث قسم للأشعة التشخيصية في مملكة البحرين، وذلك بعد شراء أحدث أجهزة الرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية والتصوير بالموجات فوق الصوتية، ووجود أفضل الكوادر الطبية والتمريضية والفنية، ما يرسخ مكانة المركز الطبي الجامعي كوجهة رائدة للطب الرياضي في المنطقة.
من جانبه، أعرب الأمين المالي عضو مجلس إدارة نادي المحرق عبدالناصر الريس عن سعادته بهذا التعاون الذي يعكس الاهتمام الكبير باللاعبين الرياضيين من خلال توفير الرعاية الصحية والطبية لتحسين أدائهم الرياضي والتعافي من الإصابات المختلفة في الملاعب ومنع الإصابات المستقبلية، موضحاً أن إدارة النادي تعمل بشكل حثيث مع خبراء الطب الرياضي كفريق واحد لضمان أفضل خطة تعاف للرياضيين المنتسبين إلى النادي.
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