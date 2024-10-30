محافظ العاصمة: ضرورة طرح المبادرات التي تخدم كبار السن

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
في إطار مبادرة محافظة العاصمة «العاصمة محافظة صديقة للمسن»، نظمت المحافظة احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمسنين، بالتعاون مع أمانة العاصمة وعدد من الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني وفريق نبضة حياة التطوعي لتفعيل الشراكة المجتمعية، حيث اقيمت الاحتفالية في مجمع سترة التجاري.
وأكد الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة أهمية تقدير ورعاية المسنين لما له من أثر إيجابي عليهم، منوهاً بضرورة طرح المبادرات التي تخدم كبار السن وتوفر كافة الاحتياجات اللازمة لهم على مختلف الأصعدة والمجالات.
وأشار محافظ العاصمة إلى أن المحافظة حريصة على مواصلة تسخير كافة سبل الدعم والرعاية لكبار السن، وذلك تقديراً وعرفاناً لمكانتهم الاجتماعية، ودورهم الحيوي في نهضة الوطن، باعتبارهم جزءاً مهماً من النسيج الاجتماعي.
وشهدت الفعالية مشاركة كبيرة وواسعة من كبار السن، حيث تم إجراء فحوصات طبية، وإلقاء محاضرات عن الصحة النفسية والعلاج الطبيعي والتغذية، وكذلك توزيع شتلات زراعية على المشاركين.
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