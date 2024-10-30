محافظ العاصمة: ضرورة طرح المبادرات التي تخدم كبار السن

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأكد‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬محافظ‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬أهمية‭ ‬تقدير‭ ‬ورعاية‭ ‬المسنين‭ ‬لما‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬أثر‭ ‬إيجابي‭ ‬عليهم،‭ ‬منوهاً‭ ‬بضرورة‭ ‬طرح‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬تخدم‭ ‬كبار‭ ‬السن‭ ‬وتوفر‭ ‬كافة‭ ‬الاحتياجات‭ ‬اللازمة‭ ‬لهم‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الأصعدة‭ ‬والمجالات‭.‬

وأشار‭ ‬محافظ‭ ‬العاصمة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المحافظة‭ ‬حريصة‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬تسخير‭ ‬كافة‭ ‬سبل‭ ‬الدعم‭ ‬والرعاية‭ ‬لكبار‭ ‬السن،‭ ‬وذلك‭ ‬تقديراً‭ ‬وعرفاناً‭ ‬لمكانتهم‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬ودورهم‭ ‬الحيوي‭ ‬في‭ ‬نهضة‭ ‬الوطن،‭ ‬باعتبارهم‭ ‬جزءاً‭ ‬مهماً‭ ‬من‭ ‬النسيج‭ ‬الاجتماعي‭.‬

وشهدت‭ ‬الفعالية‭ ‬مشاركة‭ ‬كبيرة‭ ‬وواسعة‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬السن،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬إجراء‭ ‬فحوصات‭ ‬طبية،‭ ‬وإلقاء‭ ‬محاضرات‭ ‬عن‭ ‬الصحة‭ ‬النفسية‭ ‬والعلاج‭ ‬الطبيعي‭ ‬والتغذية،‭ ‬وكذلك‭ ‬توزيع‭ ‬شتلات‭ ‬زراعية‭ ‬على‭ ‬المشاركين‭.‬

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