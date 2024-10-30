الضباط الخريجون حديثا في الكليات والمعاهد العسكرية يؤدون القسم القانوني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ونقل‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الدفاع‭ ‬تحيات‭ ‬المشير‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬الضباط‭ ‬الخريجين‭ ‬حديثاً،‭ ‬وهنأهم‭ ‬على‭ ‬تخرجهم‭ ‬وشكرهم‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬بذلوه‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬دراستهم‭.‬

وتنفيذاً‭ ‬لرؤى‭ ‬وتطلعات‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة،‭ ‬ودعم‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وتوجيهات‭ ‬صاحب‭ ‬المعالي‭ ‬المشير‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين،‭ ‬حث‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الدفاع‭ ‬الضباط‭ ‬الخريجين‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬قدراتهم‭ ‬العلمية‭ ‬والعملية‭ ‬التي‭ ‬اكتسبوها‭ ‬من‭ ‬علوم‭ ‬ومعارف‭ ‬إلى‭ ‬واقع‭ ‬عملي‭ ‬قائم‭ ‬على‭ ‬الجد‭ ‬والتفاني،‭ ‬متمنياً‭ ‬للضباط‭ ‬التوفيق‭ ‬والسداد‭ ‬ومستقبلاً‭ ‬مزدهرا‭ ‬بالإنجازات‭ ‬والنجاحات‭ ‬لخدمة‭ ‬وطننا‭ ‬الغالي‭.‬

‭ ‬حضر‭ ‬القسم‭ ‬القانوني‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬ضباط‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭.‬

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