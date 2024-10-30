الضباط الخريجون حديثا في الكليات والمعاهد العسكرية يؤدون القسم القانوني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع عدداً من الضباط الخريجين حديثاً من الكليات والمعاهد العسكرية لأداء القسم القانوني، وذلك صباح أمس بحضور الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان.
ونقل وزير شؤون الدفاع تحيات المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين إلى الضباط الخريجين حديثاً، وهنأهم على تخرجهم وشكرهم على ما بذلوه من جهود خلال فترة دراستهم.
وتنفيذاً لرؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهات صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، حث وزير شؤون الدفاع الضباط الخريجين على تطوير قدراتهم العلمية والعملية التي اكتسبوها من علوم ومعارف إلى واقع عملي قائم على الجد والتفاني، متمنياً للضباط التوفيق والسداد ومستقبلاً مزدهرا بالإنجازات والنجاحات لخدمة وطننا الغالي.
حضر القسم القانوني عدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.
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