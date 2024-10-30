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نائب رئيس الوزراء: علاقات ثنائية وطيدة بين البحرين وقطر

10/30/2024 7:22:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬بمكتبه‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬القضيبية‭ ‬أمس‭ ‬سلطان‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬الخاطر‭ ‬سفير‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬تعيينه‭ ‬سفيرًا‭ ‬لبلاده‭ ‬لدى‭ ‬المملكة‭.‬

وفي‭ ‬مستهل‭ ‬اللقاء،‭ ‬رحَّب‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بالسفير،‭ ‬راجيًا‭ ‬له‭ ‬التوفيق‭ ‬والسداد‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬مهام‭ ‬عمله‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالخير‭ ‬على‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ما‭ ‬يجمع‭ ‬بينهما‭ ‬من‭ ‬علاقات‭ ‬ثنائية‭ ‬وطيدة‭ ‬تحظى‭ ‬برعاية‭ ‬واهتمام‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وأخيه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬تميم‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬ثاني‭ ‬أمير‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬الشقيقة‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬سفير‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬لدى‭ ‬المملكة‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لنائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬على‭ ‬حسن‭ ‬الاستقبال،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬حرصه‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين؛‭ ‬تحقيقًا‭ ‬للأهداف‭ ‬المشتركة‭ ‬والتطلعات‭ ‬المنشودة‭.‬

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