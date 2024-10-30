نائب رئيس الوزراء: علاقات ثنائية وطيدة بين البحرين وقطر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، بمكتبه في قصر القضيبية أمس سلطان بن علي الخاطر سفير دولة قطر لدى مملكة البحرين، وذلك بمناسبة تعيينه سفيرًا لبلاده لدى المملكة.
وفي مستهل اللقاء، رحَّب الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة بالسفير، راجيًا له التوفيق والسداد في أداء مهام عمله الدبلوماسي بما يعود بالخير على البلدين والشعبين الشقيقين في ظل ما يجمع بينهما من علاقات ثنائية وطيدة تحظى برعاية واهتمام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة.
من جانبه، أعرب سفير دولة قطر لدى المملكة عن شكره وتقديره لنائب رئيس مجلس الوزراء على حسن الاستقبال، مؤكدًا حرصه على تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين؛ تحقيقًا للأهداف المشتركة والتطلعات المنشودة.
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