نعيم قاسم: مستعدون لوقف إطلاق النار مع إسرائيل لكن بالشروط التي نراها مناسبة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬قاسم‭: ‬‮«‬إذا‭ ‬قرر‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬أنه‭ ‬يريد‭ ‬إيقاف‭ ‬العدوان‭ ‬نحن‭ ‬نقول‭ ‬نقبل،‭ ‬لكن‭ ‬بالشروط‭ ‬التي‭ ‬نراها‭ ‬مناسبة‭ ‬ومؤاتية،‭ ‬لن‭ ‬نستجدي‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‮»‬‭.

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وأضاف‭ ‬قاسم‭: ‬‮«‬أي‭ ‬حل‭ ‬سياسي‭ ‬يحصل‭ ‬بالتفاوض‭ ‬غير‭ ‬المباشر‭ ‬ودعامته‭ ‬الأولى‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬ووقف‭ ‬العدوان‮»‬‭ ‬وبعد‭ ‬ذلك‭ ‬‮«‬نبيّن‭ ‬رأينا‭ ‬بالتفاصيل‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬رئيس‭ ‬البرلمان‭ ‬نبيه‭ ‬بري‭ ‬‮«‬هو‭ ‬محور‭ ‬التفاوض‭ ‬لإيقاف‭ ‬العدوان‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬إلى‭ ‬الآن‭ ‬كل‭ ‬الحراك‭ ‬السياسي‮»‬‭ ‬لم‭ ‬يفض‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬نتيجة‭ ‬لأنه‭ ‬لم‭ ‬يطرح‭ ‬إلى‭ ‬الآن‭ ‬مشروع‭ ‬توافق‭ ‬عليه‭ ‬اسرائيل‭ ‬ويمكن‭ ‬أن‭ ‬نناقشه‮»‬‭.

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وتأتي‭ ‬تصريحات‭ ‬قاسم‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬أعلن‭ ‬فيه‭ ‬وزير‭ ‬الطاقة‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إيلي‭ ‬كوهين‭ ‬الأربعاء‭ ‬أن‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬الأمني‭ ‬برئاسته‭ ‬يناقش‭ ‬شروط‭ ‬الهدنة‭ ‬مع‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان،‭ ‬حيث‭ ‬يقوم‭ ‬الجيش‭ ‬بهجوم‭ ‬بري‭ ‬هناك‭.

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وفي‭ ‬تصريح‭ ‬للإذاعة‭ ‬العامة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬قال‭ ‬كوهين‭: ‬‮«‬هناك‭ ‬مناقشات‭ ‬وأعتقد‭ ‬أن‭ ‬الموضوع‭ ‬سيستغرق‭ ‬بعض‭ ‬الوقت‮»‬‭.

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ووفقا‭ ‬للقناة‭ ‬12‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬ناقش‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬ومسؤولون‭ ‬إسرائيليون‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء‭ ‬المطالب‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬لهدنة‭ ‬تستمر‭ ‬60‭ ‬يوما‭.

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وتشمل‭ ‬هذه‭ ‬المطالب‭ ‬انسحاب‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬إلى‭ ‬شمال‭ ‬نهر‭ ‬الليطاني‭ ‬ونشر‭ ‬الجيش‭ ‬اللبناني‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭ ‬وآلية‭ ‬تدخل‭ ‬دولية‭ ‬لفرض‭ ‬الهدنة‭ ‬وضمان‭ ‬محافظة‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬حرية‭ ‬التحرك‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬وجود‭ ‬تهديدات‭.

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ووفق‭ ‬ما‭ ‬نشرته‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬إسرائيلية،‭ ‬سيغادر‭ ‬مستشار‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬للشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬والمبعوث‭ ‬الخاص‭ ‬آموس‭ ‬هوكستين‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬الساعات‭ ‬القليلة‭ ‬القادمة‭ ‬للقاء‭ ‬نتنياهو‭ ‬وغيره‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬لمناقشة‭ ‬شروط‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬مع‭ ‬حزب‭ ‬الله‭.

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وأعلن‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬الثلاثاء‭ ‬انتخاب‭ ‬نعيم‭ ‬قاسم‭ ‬أمينا‭ ‬عاما‭ ‬خلفا‭ ‬لحسن‭ ‬نصر‭ ‬الله‭ ‬الذي‭ ‬اغتيل‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬على‭ ‬الضاحية‭ ‬الجنوبية‭ ‬لبيروت‭ ‬في‭ ‬27‭ ‬سبتمبر‭.

‬ويأتي‭ ‬انتخاب‭ ‬قاسم‭ ‬بعد‭ ‬اغتيال‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬هاشم‭ ‬صفي‭ ‬الدين‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يعتبر‭ ‬المرشح‭ ‬الأبرز‭ ‬لخلافة‭ ‬نصر‭ ‬الله‭.

‬وخسر‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬عددا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬قياداته‭ ‬العسكرية‭ ‬كذلك‭ ‬خلال‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬غارات‭ ‬اسرائيلية‭.

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وقال‭ ‬قاسم‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬أمس‭: ‬‮«‬توجعنا‭ ‬تألمنا‮»‬‭ ‬جراء‭ ‬ضربات‭ ‬كبيرة،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬لكن‭ ‬بدأ‭ ‬الحزب‭ ‬يستعيد‭ ‬وضعه‭ ‬بملء‭ ‬الفراغات‭ ‬ووضع‭ ‬قيادات‭ ‬بديلة‭ ‬وبدأ‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬أن‭ ‬ينتظم‭ ‬كل‭ ‬شيء‮»‬‭. ‬

وأكّد‭ ‬قاسم‭ ‬أن‭ ‬برنامج‭ ‬عمله‭ ‬هو‭ ‬‮«‬استمرارية‭ ‬لبرنامج‭ ‬عمل‭ ‬قائدنا‭ ‬السيد‭ ‬حسن‭ ‬نصر‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المجالات‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬سنستمر‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬خطة‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬وضعها‭ ‬مع‭ ‬قيادة‭ ‬المقاومة‭ ‬وسنبقى‭ ‬في‭ ‬مسار‭ ‬الحرب‭ ‬ضمن‭ ‬الوجهة‭ ‬السياسية‭ ‬المرسومة‮»‬‭.

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وتابع‭ ‬متوجها‭ ‬للإسرائيليين‭: ‬‮«‬أخرجوا‭ ‬من‭ ‬أرضنا‭ ‬لتخففوا‭ ‬خسائركم‭ ‬فإذا‭ ‬بقيتم‭ ‬ستدفعون‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬تدفعوه‭ ‬طيلة‭ ‬حياتكم‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬قادرون‭ ‬على‭ ‬الاستمرار‭ ‬لأيام‭ ‬وأسابيع‭ ‬وأشهر‮»‬‭. ‬