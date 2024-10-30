نعيم قاسم: مستعدون لوقف إطلاق النار مع إسرائيل لكن بالشروط التي نراها مناسبة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
بيروت
– الوكالات: أكّد الأمين العام الجديد لحزب الله نعيم قاسم أمس أن حزب الله مستعدّ لوقف إطلاق نار مع اسرائيل لكن بشروط يراها مناسبة في كلمة مسجلة هي الأولى له بعد إعلان انتخابه الثلاثاء خلفا لحسن نصر الله الذي اغتيل في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت في 27 سبتمبر.
وقال قاسم: «إذا قرر الاسرائيلي أنه يريد إيقاف العدوان نحن نقول نقبل، لكن بالشروط التي نراها مناسبة ومؤاتية، لن نستجدي وقف إطلاق النار».
وأضاف قاسم: «أي حل سياسي يحصل بالتفاوض غير المباشر ودعامته الأولى وقف إطلاق النار ووقف العدوان» وبعد ذلك «نبيّن رأينا بالتفاصيل»، مؤكدا أن رئيس البرلمان نبيه بري «هو محور التفاوض لإيقاف العدوان».
وأضاف أنه «إلى الآن كل الحراك السياسي» لم يفض إلى «نتيجة لأنه لم يطرح إلى الآن مشروع توافق عليه اسرائيل ويمكن أن نناقشه».
وتأتي تصريحات قاسم في وقت أعلن فيه وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين الأربعاء أن مجلس الوزراء الأمني برئاسته يناقش شروط الهدنة مع حزب الله في جنوب لبنان، حيث يقوم الجيش بهجوم بري هناك.
وفي تصريح للإذاعة العامة الإسرائيلية قال كوهين: «هناك مناقشات وأعتقد أن الموضوع سيستغرق بعض الوقت».
ووفقا للقناة 12 الإسرائيلية، ناقش رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولون إسرائيليون مساء الثلاثاء المطالب الإسرائيلية لهدنة تستمر 60 يوما.
وتشمل هذه المطالب انسحاب حزب الله إلى شمال نهر الليطاني ونشر الجيش اللبناني على طول الحدود مع إسرائيل وآلية تدخل دولية لفرض الهدنة وضمان محافظة إسرائيل على حرية التحرك في حال وجود تهديدات.
ووفق ما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية، سيغادر مستشار الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط والمبعوث الخاص آموس هوكستين الولايات المتحدة في الساعات القليلة القادمة للقاء نتنياهو وغيره من المسؤولين الإسرائيليين لمناقشة شروط وقف إطلاق النار مع حزب الله.
وأعلن حزب الله الثلاثاء انتخاب نعيم قاسم أمينا عاما خلفا لحسن نصر الله الذي اغتيل في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت في 27 سبتمبر.
ويأتي انتخاب قاسم بعد اغتيال رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله هاشم صفي الدين الذي كان يعتبر المرشح الأبرز لخلافة نصر الله.
وخسر حزب الله عددا كبيرا من قياداته العسكرية كذلك خلال الشهر الماضي في غارات اسرائيلية.
وقال قاسم في كلمته أمس: «توجعنا تألمنا» جراء ضربات كبيرة، مضيفا «لكن بدأ الحزب يستعيد وضعه بملء الفراغات ووضع قيادات بديلة وبدأ العمل من أجل أن ينتظم كل شيء».
وأكّد قاسم أن برنامج عمله هو «استمرارية لبرنامج عمل قائدنا السيد حسن نصر الله في كل المجالات»، مضيفا «سنستمر في تنفيذ خطة الحرب التي وضعها مع قيادة المقاومة وسنبقى في مسار الحرب ضمن الوجهة السياسية المرسومة».
وتابع متوجها للإسرائيليين: «أخرجوا من أرضنا لتخففوا خسائركم فإذا بقيتم ستدفعون ما لم تدفعوه طيلة حياتكم»، مضيفا «نحن قادرون على الاستمرار لأيام وأسابيع وأشهر».
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