Thursday, 31 October 2024 03:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نعيم قاسم: مستعدون لوقف إطلاق النار مع إسرائيل لكن بالشروط التي نراها مناسبة

10/30/2024 7:07:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بيروت‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬أكّد‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬الجديد‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬نعيم‭ ‬قاسم‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬مستعدّ‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬مع‭ ‬اسرائيل‭ ‬لكن‭ ‬بشروط‭ ‬يراها‭ ‬مناسبة‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬مسجلة‭ ‬هي‭ ‬الأولى‭ ‬له‭ ‬بعد‭ ‬إعلان‭ ‬انتخابه‭ ‬الثلاثاء‭ ‬خلفا‭ ‬لحسن‭ ‬نصر‭ ‬الله‭ ‬الذي‭ ‬اغتيل‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬على‭ ‬الضاحية‭ ‬الجنوبية‭ ‬لبيروت‭ ‬في‭ ‬27‭ ‬سبتمبر‭.

وقال‭ ‬قاسم‭: ‬‮«‬إذا‭ ‬قرر‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬أنه‭ ‬يريد‭ ‬إيقاف‭ ‬العدوان‭ ‬نحن‭ ‬نقول‭ ‬نقبل،‭ ‬لكن‭ ‬بالشروط‭ ‬التي‭ ‬نراها‭ ‬مناسبة‭ ‬ومؤاتية،‭ ‬لن‭ ‬نستجدي‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‮»‬‭.

وأضاف‭ ‬قاسم‭: ‬‮«‬أي‭ ‬حل‭ ‬سياسي‭ ‬يحصل‭ ‬بالتفاوض‭ ‬غير‭ ‬المباشر‭ ‬ودعامته‭ ‬الأولى‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬ووقف‭ ‬العدوان‮»‬‭ ‬وبعد‭ ‬ذلك‭ ‬‮«‬نبيّن‭ ‬رأينا‭ ‬بالتفاصيل‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬رئيس‭ ‬البرلمان‭ ‬نبيه‭ ‬بري‭ ‬‮«‬هو‭ ‬محور‭ ‬التفاوض‭ ‬لإيقاف‭ ‬العدوان‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬إلى‭ ‬الآن‭ ‬كل‭ ‬الحراك‭ ‬السياسي‮»‬‭ ‬لم‭ ‬يفض‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬نتيجة‭ ‬لأنه‭ ‬لم‭ ‬يطرح‭ ‬إلى‭ ‬الآن‭ ‬مشروع‭ ‬توافق‭ ‬عليه‭ ‬اسرائيل‭ ‬ويمكن‭ ‬أن‭ ‬نناقشه‮»‬‭.

وتأتي‭ ‬تصريحات‭ ‬قاسم‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬أعلن‭ ‬فيه‭ ‬وزير‭ ‬الطاقة‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إيلي‭ ‬كوهين‭ ‬الأربعاء‭ ‬أن‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬الأمني‭ ‬برئاسته‭ ‬يناقش‭ ‬شروط‭ ‬الهدنة‭ ‬مع‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان،‭ ‬حيث‭ ‬يقوم‭ ‬الجيش‭ ‬بهجوم‭ ‬بري‭ ‬هناك‭.

وفي‭ ‬تصريح‭ ‬للإذاعة‭ ‬العامة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬قال‭ ‬كوهين‭: ‬‮«‬هناك‭ ‬مناقشات‭ ‬وأعتقد‭ ‬أن‭ ‬الموضوع‭ ‬سيستغرق‭ ‬بعض‭ ‬الوقت‮»‬‭.

ووفقا‭ ‬للقناة‭ ‬12‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬ناقش‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬ومسؤولون‭ ‬إسرائيليون‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء‭ ‬المطالب‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬لهدنة‭ ‬تستمر‭ ‬60‭ ‬يوما‭.

وتشمل‭ ‬هذه‭ ‬المطالب‭ ‬انسحاب‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬إلى‭ ‬شمال‭ ‬نهر‭ ‬الليطاني‭ ‬ونشر‭ ‬الجيش‭ ‬اللبناني‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭ ‬وآلية‭ ‬تدخل‭ ‬دولية‭ ‬لفرض‭ ‬الهدنة‭ ‬وضمان‭ ‬محافظة‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬حرية‭ ‬التحرك‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬وجود‭ ‬تهديدات‭.

ووفق‭ ‬ما‭ ‬نشرته‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬إسرائيلية،‭ ‬سيغادر‭ ‬مستشار‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬للشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬والمبعوث‭ ‬الخاص‭ ‬آموس‭ ‬هوكستين‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬الساعات‭ ‬القليلة‭ ‬القادمة‭ ‬للقاء‭ ‬نتنياهو‭ ‬وغيره‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬لمناقشة‭ ‬شروط‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬مع‭ ‬حزب‭ ‬الله‭.

وأعلن‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬الثلاثاء‭ ‬انتخاب‭ ‬نعيم‭ ‬قاسم‭ ‬أمينا‭ ‬عاما‭ ‬خلفا‭ ‬لحسن‭ ‬نصر‭ ‬الله‭ ‬الذي‭ ‬اغتيل‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬على‭ ‬الضاحية‭ ‬الجنوبية‭ ‬لبيروت‭ ‬في‭ ‬27‭ ‬سبتمبر‭.
‬ويأتي‭ ‬انتخاب‭ ‬قاسم‭ ‬بعد‭ ‬اغتيال‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬هاشم‭ ‬صفي‭ ‬الدين‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يعتبر‭ ‬المرشح‭ ‬الأبرز‭ ‬لخلافة‭ ‬نصر‭ ‬الله‭.
‬وخسر‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬عددا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬قياداته‭ ‬العسكرية‭ ‬كذلك‭ ‬خلال‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬غارات‭ ‬اسرائيلية‭.

وقال‭ ‬قاسم‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬أمس‭: ‬‮«‬توجعنا‭ ‬تألمنا‮»‬‭ ‬جراء‭ ‬ضربات‭ ‬كبيرة،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬لكن‭ ‬بدأ‭ ‬الحزب‭ ‬يستعيد‭ ‬وضعه‭ ‬بملء‭ ‬الفراغات‭ ‬ووضع‭ ‬قيادات‭ ‬بديلة‭ ‬وبدأ‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬أن‭ ‬ينتظم‭ ‬كل‭ ‬شيء‮»‬‭. ‬

وأكّد‭ ‬قاسم‭ ‬أن‭ ‬برنامج‭ ‬عمله‭ ‬هو‭ ‬‮«‬استمرارية‭ ‬لبرنامج‭ ‬عمل‭ ‬قائدنا‭ ‬السيد‭ ‬حسن‭ ‬نصر‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المجالات‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬سنستمر‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬خطة‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬وضعها‭ ‬مع‭ ‬قيادة‭ ‬المقاومة‭ ‬وسنبقى‭ ‬في‭ ‬مسار‭ ‬الحرب‭ ‬ضمن‭ ‬الوجهة‭ ‬السياسية‭ ‬المرسومة‮»‬‭.

وتابع‭ ‬متوجها‭ ‬للإسرائيليين‭: ‬‮«‬أخرجوا‭ ‬من‭ ‬أرضنا‭ ‬لتخففوا‭ ‬خسائركم‭ ‬فإذا‭ ‬بقيتم‭ ‬ستدفعون‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬تدفعوه‭ ‬طيلة‭ ‬حياتكم‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬قادرون‭ ‬على‭ ‬الاستمرار‭ ‬لأيام‭ ‬وأسابيع‭ ‬وأشهر‮»‬‭. ‬

MENAFN30102024000055011008ID1108835560

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث