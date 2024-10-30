النائب العام يدعو إلى وضع قانون استرشادي (موحد) لاستخدامات الذكاء الاصطناعي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
في الاجتماع السادس عشر للنواب العموم لدول مجلس التعاون الخليجي
شارك النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين في الاجتماع السنوي السادس عشر للنواب العموم والمدعين العامين لدول مجلس التعاون الخليجي، والذي انعقد أمس بالدوحة بحضور جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقد ألقى النائب العام كلمة افتتاحية في الاجتماع دعا فيها إلى استمرار المساعي وصولاً إلى أطرٍ موحدة لعمل أجهزة النيابات العامة والادعاء العام تحقيقاً لأهداف مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمبادئ التي أرساها أصحاب الجلالة والسمو من أجل توحيد ومُقاربة النظم والمناهج في المجالات كافة، وكذلك إلى استكمال منظومة التعاون القضائي بناء على قواعدٍ ثابتة وملزمة لأغراض مكافحة الجريمة وضمان حقوق الأفراد والحفاظ على مُقدرات ومصالح دول المجلس.
وفي جانب تحديث وتطوير أدوات النيابات العامة أشار النائب العام في كلمته إلى أهمية استخدامات الذكاء الاصطناعي ودعا إلى وضع قانون استرشادي (موحد) للذكاء الاصطناعي في نطاق مجلس التعاون لدول الخليج العربية يتضمن القواعد الحاكمة لضبط الاستخدام من الناحية التقنية، يشتمل في محتواه على القواعد والخصائص اللازمة لاستيعاب أعمال القضاء والنيابة العامة ضمن تطبيقاته، وليُحدد بنية النظام ووسائل حمايته وأنماط صنع القرار، وكيفية الرقابة والتقييم البشري، فضلاً عن ضمانات المخاطبين بنتائجه من خلال مجموعة المبادئ القيمية الضامنة للمساواة والحيادية، إلى غير ذلك من النواحي الفنية والتقنية القادرة على استخلاص تصرفات قضائية عادلة.
ومن ناحية أخرى، أجرى النواب العموم والمدعون العامون خلال الاجتماع مباحثات في عديد من الموضوعات كان من أبرزها التعاون المشترك وآليات تنفيذ الإنابات القضائية والمساعدات القانونية، وكذلك تنظيم الندوات التفاعلية وتبادل الزيارات بين أعضاء الأجهزة ومعاونيهم، فضلاً عن مقترح الأمانة العامة بإنشاء منصة إلكترونية للتعاون العدلي والقضائي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما تم استعراض تجارب النيابات والادعاء العام في إطار تبادل التجارب الناجحة واكتساب الخبرات.
فيما تم تكريم المستشار حمد شاهين البوعينين، المحامي العام بالنيابة العامة بمملكة البحرين خلال الاجتماع بحصوله على جائزة حامد العثمان لهذا العام، والتي يمنحها النواب العموم والمدعون العامون للأعضاء المتميزين.
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