النائب العام يدعو إلى وضع قانون استرشادي (موحد) لاستخدامات الذكاء الاصطناعي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

شارك‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬الدكتور‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬فضل‭ ‬البوعينين‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬السنوي‭ ‬السادس‭ ‬عشر‭ ‬للنواب‭ ‬العموم‭ ‬والمدعين‭ ‬العامين‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي،‭ ‬والذي‭ ‬انعقد‭ ‬أمس‭ ‬بالدوحة‭ ‬بحضور‭ ‬جاسم‭ ‬محمد‭ ‬البديوي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية،‭ ‬وقد‭ ‬ألقى‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬كلمة‭ ‬افتتاحية‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬دعا‭ ‬فيها‭ ‬إلى‭ ‬استمرار‭ ‬المساعي‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬أطرٍ‭ ‬موحدة‭ ‬لعمل‭ ‬أجهزة‭ ‬النيابات‭ ‬العامة‭ ‬والادعاء‭ ‬العام‭ ‬تحقيقاً‭ ‬لأهداف‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية،‭ ‬والمبادئ‭ ‬التي‭ ‬أرساها‭ ‬أصحاب‭ ‬الجلالة‭ ‬والسمو‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬توحيد‭ ‬ومُقاربة‭ ‬النظم‭ ‬والمناهج‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬كافة،‭ ‬وكذلك‭ ‬إلى‭ ‬استكمال‭ ‬منظومة‭ ‬التعاون‭ ‬القضائي‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬قواعدٍ‭ ‬ثابتة‭ ‬وملزمة‭ ‬لأغراض‭ ‬مكافحة‭ ‬الجريمة‭ ‬وضمان‭ ‬حقوق‭ ‬الأفراد‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬مُقدرات‭ ‬ومصالح‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭.‬

وفي‭ ‬جانب‭ ‬تحديث‭ ‬وتطوير‭ ‬أدوات‭ ‬النيابات‭ ‬العامة‭ ‬أشار‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬استخدامات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬ودعا‭ ‬إلى‭ ‬وضع‭ ‬قانون‭ ‬استرشادي‭ (‬موحد‭) ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬نطاق‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬يتضمن‭ ‬القواعد‭ ‬الحاكمة‭ ‬لضبط‭ ‬الاستخدام‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬التقنية،‭ ‬يشتمل‭ ‬في‭ ‬محتواه‭ ‬على‭ ‬القواعد‭ ‬والخصائص‭ ‬اللازمة‭ ‬لاستيعاب‭ ‬أعمال‭ ‬القضاء‭ ‬والنيابة‭ ‬العامة‭ ‬ضمن‭ ‬تطبيقاته،‭ ‬وليُحدد‭ ‬بنية‭ ‬النظام‭ ‬ووسائل‭ ‬حمايته‭ ‬وأنماط‭ ‬صنع‭ ‬القرار،‭ ‬وكيفية‭ ‬الرقابة‭ ‬والتقييم‭ ‬البشري،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬ضمانات‭ ‬المخاطبين‭ ‬بنتائجه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مجموعة‭ ‬المبادئ‭ ‬القيمية‭ ‬الضامنة‭ ‬للمساواة‭ ‬والحيادية،‭ ‬إلى‭ ‬غير‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬النواحي‭ ‬الفنية‭ ‬والتقنية‭ ‬القادرة‭ ‬على‭ ‬استخلاص‭ ‬تصرفات‭ ‬قضائية‭ ‬عادلة‭.‬

ومن‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى،‭ ‬أجرى‭ ‬النواب‭ ‬العموم‭ ‬والمدعون‭ ‬العامون‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬مباحثات‭ ‬في‭ ‬عديد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬أبرزها‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬وآليات‭ ‬تنفيذ‭ ‬الإنابات‭ ‬القضائية‭ ‬والمساعدات‭ ‬القانونية،‭ ‬وكذلك‭ ‬تنظيم‭ ‬الندوات‭ ‬التفاعلية‭ ‬وتبادل‭ ‬الزيارات‭ ‬بين‭ ‬أعضاء‭ ‬الأجهزة‭ ‬ومعاونيهم،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬مقترح‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬بإنشاء‭ ‬منصة‭ ‬إلكترونية‭ ‬للتعاون‭ ‬العدلي‭ ‬والقضائي‭ ‬بمجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭. ‬كما‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬تجارب‭ ‬النيابات‭ ‬والادعاء‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تبادل‭ ‬التجارب‭ ‬الناجحة‭ ‬واكتساب‭ ‬الخبرات‭.‬

فيما‭ ‬تم‭ ‬تكريم‭ ‬المستشار‭ ‬حمد‭ ‬شاهين‭ ‬البوعينين،‭ ‬المحامي‭ ‬العام‭ ‬بالنيابة‭ ‬العامة‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬بحصوله‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬حامد‭ ‬العثمان‭ ‬لهذا‭ ‬العام،‭ ‬والتي‭ ‬يمنحها‭ ‬النواب‭ ‬العموم‭ ‬والمدعون‭ ‬العامون‭ ‬للأعضاء‭ ‬المتميزين‭.‬