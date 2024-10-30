يحمل في يسراه كتابا وبيمناه كرة قدم.. من هو رودري الفائز بالكرة الذهبية؟

رودريغو هيرنانديز كاسكانتي، ويشتهر بـ"رودري"، هو كرة قدم إسباني، من أبرز اللاعبين في العالم، ويحمل الرقم 16 ويلعب في مركز وسط دفاعي بنادي مانشستر سيتي، وهو أحد أعلى اللاعبين أجرا فيه. حصد عام 2024 جائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية المتخصصة.



المولد والنشأة

وُلد رودريغو هيرنانديز كاسكانتي يوم 22 يونيو/حزيران 1996 في مدريد بإسبانيا، وهناك كبر ونشأ وبدأ شغفه بالكرة وولاؤه لأتلتيكو مدريد.



عاش رودري على حب العلم والتعليم، حتى بعد انضمامه لأندية وجني الأموال منها، فقد قال في مقابلة له مع صحيفة ماركا "لقد كان والداي يحثانني على أهمية التعليم منذ صغري"، وكان يحمل في يده اليسرى كتابا وفي يده اليمنى كرة قدم.



وأتاحت له المدرسة فرصة لعب كرة القدم وخوض منافساتها أثناء فترات الحصص الرياضية، وفي أوقات فراغه بالملاعب المحلية.



حظي رودري بدعم وتشجيع من والديه بعد أن أدركا امتلاكه موهبة واعدة يمكن استثمارها في مجال كرة القدم، وأثمرت جهودهما حين استدعاه نادي أتلتيكو مدريد لإجراء اختبارات القبول للانضمام إلى أكاديميته.

التجربة الكروية

وعقب سنوات تكوينه في أكاديمية أتلتيكو مدريد للشباب، أعاره إلى نادي فياريال، وخاض أول مباراة له مع الفريق الأول الذي فاز على نادي هويسكا الإسباني في كأس ملك إسبانيا عام 2015.

وقد ظهر رودري لاعبا في الوسط لأول مرة في الدوري الإسباني عام 2016، في مباراة ضد نادي رايو فايكانو. وسجل أول هدف له في الدوري عام 2018 في مباراة فياريال ضد إسبانيول، وسجل الهدف الافتتاحي، غير أن المباراة انتهت بالتعادل.



وخاض رودري أول مباراة دولية له مع منتخب إسبانيا ضد ألمانيا، بدلا عن اللاعب تياغو ألكانتارا في آخر المباراة.



وبعد 5 سنوات من لعبه مع فياريال، عاد رودري إلى أتلتيكو مدريد عام 2018، وشارك في المباراة التي فاز فيها الفريق على نادي ريال مدريد في كأس السوبر الأوروبي.



وقد أمضى عاما واحدا فقط مع أتلتيكو مدريد، قبل أن ينتقل إلى نادي مانشستر سيتي في صيف 2019 بعقد لـ5 سنوات، وارتدى القميص رقم 16 في الفريق.



وبدأت مسيرته مع السيتي في أول مباراة له فاز فيها الفريق ضد نادي ليفربول في درع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عام 2019.

كما ظهر مع مانشستر سيتي بعد فترة في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد وست هام يونايتد، وسجل أول هدف له بقميص السيتي أمام نادي نورويتش سيتي.



أما هدفه الدولي الأول فقد سجله في مباراة مع إسبانيا ضد ألمانيا، وشارك مع نادي السيتي في دوري أبطال أوروبا، وسجل هدفا في مباراة الذهاب من ربع النهائي ضد بايرن ميونخ.

وقد ضمن رودري للسيتي هدفا أهله للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم (2023-2024) للمرة الرابعة على التوالي، ما جعله أول نادٍ إنجليزي يفعل ذلك على الإطلاق.



وفاز رودري بلقب "أفضل لاعب في بطولة أوروبا" عام 2024 لأدائه مع منتخب إسبانيا، الذي ساعده في الفوز على إنجلترا في النهائي ورفع كأس البطولة.



وحصد رودري جائزة "الكرة الذهبية" لأفضل لاعب في العالم يوم 28 أكتوبر/تشرين الأول، بعد فوزه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس أوروبا 2024 مع منتخب بلاده، وأصبح ثالث لاعب إسباني يفوز بالجائزة.

أبرز الجوائز والبطولات مع مانشستر ستي:



4 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز في (2020-2021) و(2021-2022) و(2022-2023) و(2023-2024).



دوري أبطال أوروبا في (2022-2023).



كأس الاتحاد الإنجليزي في (2022-2023).



كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة في (2019-2020) و(2020-2021).



كأس السوبر الأوروبي عام 2023.

كأس العالم للأندية عام 2023.



البطولات الدولية:





بطولة أوروبا تحت 19 عاما لعام 2015.



الميدالية الفضية في بطولة أوروبا تحت 21 عاما لعام 2017.



دوري الأمم الأوروبية في (2022-2023)

كأس أمم أوروبا عام 2024.

الألقاب الفردية:





أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا في (2022-2023).



فريق الموسم في دوري أبطال أوروبا (2022-2023).



أفضل هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز في نوفمبر/تشرين الأول 2021.



أفضل لاعب في نهائيات دوري الأمم الأوروبية عام 2023.



فريق العام من رابطة اللاعبين المحترفين "بي إف إيه" في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم (2022-2023).



جائزة الكرة الذهبية في كأس العالم للأندية لعام 2023.



أفضل لاعب في بطولة أوروبا لعام 2024.



فريق البطولة في بطولة أمم أوروبا لعام 2024.

جائزة الكرة الذهبية عام 2024.