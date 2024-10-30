سانت بطرسبرغ تستضيف ممثلي صناعة السياحة في المملكة العربية السعودية

(MENAFN
- Asdaf News)
استضاف المكتب السياحة الإعلامي البلدي التابع للجنة سانت بطرسبرغ بشؤون للتنمية السياحة جولة إعلامية لمنظمي الرحلات السياحية
من المملكة العربية السعودية إلى سانت بطرسبرغ في الفترة من 7 أكتوبر إلى 11 أكتوبر عام 2024 بهدف زيادة أعداد السياح القادمين من المملكة.
في سياق الاهتمام المتزايد بروسيا من قبل السياح من الشرق الأوسط أصبح تطوير العلاقات في مجال السياحة بين سانت بطرسبرغ ومدن المملكة العربية السعودية ذات أهمية خاصة. وهذا لا يساعد على تعزيز العلاقات الثقافية والاقتصادية بين الدول فقط بل يفتح أيضًا فرصًا جديدة للتعاون متبادل المنفعة في قطاع السياحة.
على مدار خمسة أيام استكشف المشاركون في الجولة الإعلامية التراث الثقافي والفرص الحديثة في سانت بطرسبرغ. تضمن البرنامج زيارات إلى مناطق الجذب الشهيرة مثل قلعة بطرس وبولس، ومتحف الإرميتاج الحكومي مع مخزن الماس، وقصر كاترين في تسارسكوي سيلو، وغرف الدولة في قصر يوسوبوف، والمتحف النموذجي التفاعلي“النموذج الكبير لروسيا”، ركوب النيزك إلى حديقة بيترهوف السفلى وغيرها.
كان جزءًا مهمًا من برنامج المعلومات السياحية عبارة عن حدث تجاري يتضمن سلسلة من اجتماعات العمل الفردية بين المتخصصين في صناعة السياحة في سانت بطرسبرغ والمملكة العربية السعودية. وفي هذا الحدث، تم عرض تقديمي للضيوف حول الإمكانات السياحية لسانت بطرسبرغ.
وقد حظي هذا الحدث بتقدير كبير من قبل المشاركين، مما يثبت الفعالية التي لا شك فيها للجولات الإعلامية في سانت بطرسبرغ ويؤكد المستوى العالي للتنظيم.
تعليقات المشاركين في سانت بطرسبرغ في الجزء التجاري من ورشة العمل:
وقالت بولينا ريبروفا مديرة التطوير في فندق ومنتجع” تسار بالاس اتيل وسبا”\ TSAR PALACE HOTEL & SPA:” لم أشارك من قبل في مثل هذه الأحداث. لقد فوجئت بسرور بالتنسيق، وكان هناك الكثير من الاتصالات المفيدة. قليل من الناس يعرفون عن فندقنا لكننا مهتمون بالترويج، لذلك سنكون سعداء بالمشاركة في مشاريع أخرى. شكرًا جزيلاً للمنظمين على الدعوة وشكرًا خاصًا للمترجمين!”
وأضافت إليزافيتا لوزينسكايا، نائبة مدير المبيعات في فندق لوتي\ Lotte:“كان الحدث مفيدًا وفعالًا للغاية. المجموعة متورطة والعديد من المشاركين على دراية بفندقنا – لقد كان ممتعًا للغاية. تنظيم الحدث، كما هو الحال دائمًا، على أعلى مستوى، شكرًا لكم على الدعوة”.
وأكدت فيكتوريا جلوبينا، مديرة المشروع الأولى في شركة“روسكايا امبيريا” :”نعمل الآن بنشاط على تطوير التعاون مع السوق العربية، لذلك كان الحدث مفيدًا بشكل خاص بالنسبة لنا. مشاركين مثيرين للاهتمام، وشكل مناسب، وكان هناك ما يكفي من الوقت للمفاوضات. لقد أجرينا مفاوضات مثمرة ونتطلع إلى مزيد من التعاون”.
وبالنسبة لممثلي صناعة السفر في المملكة العربية السعودية
فقال بندر الشيخ، الرئيس التنفيذي لشركة“ترافيل ستارز”:“لقد أعجبني حقًا شكل ورشة العمل. وكانت هذه اجتماعات جيدة والتقينا بأشخاص جدد وتعرفنا على فنادق جديدة .ونتطلع إلى التعاون معهم وهذا هو الشكل المفيد وبالإضافة إلى ذلك لدينا بالفعل خبرة في التفاعل مع الشركات من سانت بطرسبرغ. لقد أرسلنا مجموعات من السياح، والآن تفتح لنا فرص جديدة. أنا أحب سانت بطرسبرغ بسبب هذا المزيج من الثقافة الأوروبية والروسية. هذه هي المرة الأولى التي أرى فيها هذا الجمال. شكرًا جزيلاً!”
وأضاف مازن الزبيدي الرئيس التنفيذي لشركة فورمولا:“هذه هي المرة الأولى لي في سانت بطرسبرغ وفي روسيا على وجه الخصوص. وأنا متأكد من أن هذه لن تكون المرة الأخيرة. سانت بطرسبرغ مدينة مذهلة بها العديد من الأماكن السياحية والمباني الجميلة والناس الودودين والعديد من الأنشطة للسياح. تم تنظيم برنامج عمل ممتاز: كان لدينا الكثير من التفاعل مع الشركات والفنادق الجيدة، واستفدنا هم وهم من المفاوضات حيث ناقشنا العقود الجديدة وبدء العلاقات معهم. سوف نتبادل الاتصالات مع بعضنا البعض وبالنسبة لنا جميعًا، وللشركات الروسية والسعودية، فهذه فرصة جيدة لمزيد من التعاون. تمكنا من إقامة اتصالات مباشرة مع الكثيرين ومن ثم بناء اتصال مباشر. شكرًا جزيلاً!”
وقال سيف الله حسن، مدير شركة لاجونا للسفريات:“أعجبني شكل المفاوضات بين الشركات، لأنه كانت هناك فرصة للتحدث مع نوعين من الفنادق – تلك التي تمثل القطاع الفاخر والفنادق العادية الأخرى. إنها فعالة للأعمال. أنا سعيد لأنني تمكنت من الزيارة هنا والتعرف على أشخاص ودودين. عندما أعود إلى المنزل، سوف أتحقق من الاتصالات التي تلقيتها وأتواصل مع زملائي لمواصلة عملي. كما تعلمون، لقد كان حلمي أن أزور سانت بطرسبرغ منذ الجامعة. لقد زرت 42 دولة حول العالم والآن فقط تمكنت من المجيء إلى هنا لتحقيق حلمي. وأنا أحب الطريقة التي تحول بها حلمي إلى حقيقة. لقد أجرينا جولة مذهلة في المدينة. لكني أشير بشكل خاص إلى المطاعم التي تقدم المأكولات الحلال، فهذا أمر جيد جدًا مهم للدول الإسلامية والعربية. بخلاف ذلك، عادةً ما يسأل السائحون عن المطاعم الحلال، لكنهم بعد ذلك سيأتون ويرون جمال المدينة، ولا داعي لشرح أي شيء آخر عن سانت بطرسبرغ. شكراً جزيلاً!”
وقال حسين العبيدي مدير شركة ألما للسفر والسياحة:“هذه هي المرة الأولى لي في سانت بطرسبرغ. اعجبني المدينة. أنا حقًا أحب التاريخ وكل ما يتعلق به، وكذلك الثقافة: المتاحف والقصور. أنا أحب الثقافة الروسية. وخاصة الشعراء والملحنين (بوشكين، دوستويفسكي، تشايكوفسكي). في سانت بطرسبرغ، يمكنك أن تجد كل أجزاء الثقافة التي تحترمها بعناية فائقة. لقد أحببت حقًا تنظيم الجزء التجاري من البرنامج. اجتمع مع الكثير من الفنادق ومنظمي الرحلات السياحية. ومن الواضح مدى اهتمام الجميع بالتعاون. أنا متأكد من أن كل شيء سوف ينجح بالنسبة لنا. شكرًا جزيلاً!”
وساهمت الجولة المعلوماتية بشكل كبير في تكوين صورة سياحية إيجابية عن مدينة سانت بطرسبرغ في المملكة العربية السعودية. إن الترويج النشط للعاصمة الشمالية وتبسيط إجراءات التأشيرة وتحسين البنية التحتية السياحية واهتمام السياح السعوديين بالثقافة والتاريخ الروسي يخلق ظروفًا مواتية لنمو تدفق السياح من المملكة العربية السعودية إلى سانت بطرسبرغ في المستقبل القريب.
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