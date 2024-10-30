سانت بطرسبرغ تستضيف ممثلي صناعة السياحة في المملكة العربية السعودية

MENAFN - Asdaf News) استضاف المكتب السياحة الإعلامي البلدي التابع للجنة سانت بطرسبرغ بشؤون للتنمية السياحة جولة إعلامية لمنظمي الرحلات من المملكة العربية السعودية إلى سانت بطرسبرغ في الفترة من 7 أكتوبر إلى 11 أكتوبر عام 2024 بهدف زيادة أعداد السياح القادمين من المملكة.

في سياق الاهتمام المتزايد بروسيا من قبل السياح من الشرق الأوسط أصبح تطوير العلاقات في مجال السياحة بين سانت بطرسبرغ ومدن المملكة العربية السعودية ذات أهمية خاصة. وهذا لا يساعد على تعزيز العلاقات الثقافية والاقتصادية بين الدول فقط بل يفتح أيضًا فرصًا جديدة للتعاون متبادل المنفعة في قطاع السياحة.

على مدار خمسة أيام استكشف المشاركون في الجولة الإعلامية التراث الثقافي والفرص الحديثة في سانت بطرسبرغ. تضمن البرنامج زيارات إلى مناطق الجذب الشهيرة مثل قلعة بطرس وبولس، ومتحف الإرميتاج الحكومي مع مخزن الماس، وقصر كاترين في تسارسكوي سيلو، وغرف الدولة في قصر يوسوبوف، والمتحف النموذجي التفاعلي“النموذج الكبير لروسيا”، ركوب النيزك إلى حديقة بيترهوف السفلى وغيرها.

كان جزءًا مهمًا من برنامج المعلومات السياحية عبارة عن حدث تجاري يتضمن سلسلة من اجتماعات العمل الفردية بين المتخصصين في صناعة السياحة في سانت بطرسبرغ والمملكة العربية السعودية. وفي هذا الحدث، تم عرض تقديمي للضيوف حول الإمكانات السياحية لسانت بطرسبرغ.

وقد حظي هذا الحدث بتقدير كبير من قبل المشاركين، مما يثبت الفعالية التي لا شك فيها للجولات الإعلامية في سانت بطرسبرغ ويؤكد المستوى العالي للتنظيم.

وقالت بولينا ريبروفا مديرة التطوير في فندق ومنتجع” تسار بالاس اتيل وسبا”\ TSAR PALACE HOTEL & SPA:” لم أشارك من قبل في مثل هذه الأحداث. لقد فوجئت بسرور بالتنسيق، وكان هناك الكثير من الاتصالات المفيدة. قليل من الناس يعرفون عن فندقنا لكننا مهتمون بالترويج، لذلك سنكون سعداء بالمشاركة في مشاريع أخرى. شكرًا جزيلاً للمنظمين على الدعوة وشكرًا خاصًا للمترجمين!”

وأضافت إليزافيتا لوزينسكايا، نائبة مدير المبيعات في فندق لوتي\ Lotte:“كان الحدث مفيدًا وفعالًا للغاية. المجموعة متورطة والعديد من المشاركين على دراية بفندقنا – لقد كان ممتعًا للغاية. تنظيم الحدث، كما هو الحال دائمًا، على أعلى مستوى، شكرًا لكم على الدعوة”.

وأكدت فيكتوريا جلوبينا، مديرة المشروع الأولى في شركة“روسكايا امبيريا” :”نعمل الآن بنشاط على تطوير التعاون مع السوق العربية، لذلك كان الحدث مفيدًا بشكل خاص بالنسبة لنا. مشاركين مثيرين للاهتمام، وشكل مناسب، وكان هناك ما يكفي من الوقت للمفاوضات. لقد أجرينا مفاوضات مثمرة ونتطلع إلى مزيد من التعاون”.

فقال بندر الشيخ، الرئيس التنفيذي لشركة“ترافيل ستارز”:“لقد أعجبني حقًا شكل ورشة العمل. وكانت هذه اجتماعات جيدة والتقينا بأشخاص جدد وتعرفنا على فنادق جديدة .ونتطلع إلى التعاون معهم وهذا هو الشكل المفيد وبالإضافة إلى ذلك لدينا بالفعل خبرة في التفاعل مع الشركات من سانت بطرسبرغ. لقد أرسلنا مجموعات من السياح، والآن تفتح لنا فرص جديدة. أنا أحب سانت بطرسبرغ بسبب هذا المزيج من الثقافة الأوروبية والروسية. هذه هي المرة الأولى التي أرى فيها هذا الجمال. شكرًا جزيلاً!”

وأضاف مازن الزبيدي الرئيس التنفيذي لشركة فورمولا:“هذه هي المرة الأولى لي في سانت بطرسبرغ وفي روسيا على وجه الخصوص. وأنا متأكد من أن هذه لن تكون المرة الأخيرة. سانت بطرسبرغ مدينة مذهلة بها العديد من الأماكن السياحية والمباني الجميلة والناس الودودين والعديد من الأنشطة للسياح. تم تنظيم برنامج عمل ممتاز: كان لدينا الكثير من التفاعل مع الشركات والفنادق الجيدة، واستفدنا هم وهم من المفاوضات حيث ناقشنا العقود الجديدة وبدء العلاقات معهم. سوف نتبادل الاتصالات مع بعضنا البعض وبالنسبة لنا جميعًا، وللشركات الروسية والسعودية، فهذه فرصة جيدة لمزيد من التعاون. تمكنا من إقامة اتصالات مباشرة مع الكثيرين ومن ثم بناء اتصال مباشر. شكرًا جزيلاً!”

وقال سيف الله حسن، مدير شركة لاجونا للسفريات:“أعجبني شكل المفاوضات بين الشركات، لأنه كانت هناك فرصة للتحدث مع نوعين من الفنادق – تلك التي تمثل القطاع الفاخر والفنادق العادية الأخرى. إنها فعالة للأعمال. أنا سعيد لأنني تمكنت من الزيارة هنا والتعرف على أشخاص ودودين. عندما أعود إلى المنزل، سوف أتحقق من الاتصالات التي تلقيتها وأتواصل مع زملائي لمواصلة عملي. كما تعلمون، لقد كان حلمي أن أزور سانت بطرسبرغ منذ الجامعة. لقد زرت 42 دولة حول العالم والآن فقط تمكنت من المجيء إلى هنا لتحقيق حلمي. وأنا أحب الطريقة التي تحول بها حلمي إلى حقيقة. لقد أجرينا جولة مذهلة في المدينة. لكني أشير بشكل خاص إلى المطاعم التي تقدم المأكولات الحلال، فهذا أمر جيد جدًا مهم للدول الإسلامية والعربية. بخلاف ذلك، عادةً ما يسأل السائحون عن المطاعم الحلال، لكنهم بعد ذلك سيأتون ويرون جمال المدينة، ولا داعي لشرح أي شيء آخر عن سانت بطرسبرغ. شكراً جزيلاً!”

وقال حسين العبيدي مدير شركة ألما للسفر والسياحة:“هذه هي المرة الأولى لي في سانت بطرسبرغ. اعجبني المدينة. أنا حقًا أحب التاريخ وكل ما يتعلق به، وكذلك الثقافة: المتاحف والقصور. أنا أحب الثقافة الروسية. وخاصة الشعراء والملحنين (بوشكين، دوستويفسكي، تشايكوفسكي). في سانت بطرسبرغ، يمكنك أن تجد كل أجزاء الثقافة التي تحترمها بعناية فائقة. لقد أحببت حقًا تنظيم الجزء التجاري من البرنامج. اجتمع مع الكثير من الفنادق ومنظمي الرحلات السياحية. ومن الواضح مدى اهتمام الجميع بالتعاون. أنا متأكد من أن كل شيء سوف ينجح بالنسبة لنا. شكرًا جزيلاً!”

وساهمت الجولة المعلوماتية بشكل كبير في تكوين صورة سياحية إيجابية عن مدينة سانت بطرسبرغ في المملكة العربية السعودية. إن الترويج النشط للعاصمة الشمالية وتبسيط إجراءات التأشيرة وتحسين البنية التحتية السياحية واهتمام السياح السعوديين بالثقافة والتاريخ الروسي يخلق ظروفًا مواتية لنمو تدفق السياح من المملكة العربية السعودية إلى سانت بطرسبرغ في المستقبل القريب.