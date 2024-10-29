وزير الاستثمار السعودي: لدينا 540 مقرا اقليميا للشركات

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرياض - 29 - 10 (كونا) -- كشف وزير
الاستثمار السعودي خالد الفالح اليوم الثلاثاء عن أن المملكة كانت تستهدف أن يكون فيها 500 مقر إقليمي للشركات بحلول عام 2030 فتجاوزت ذلك ووصلت إلى 540 حتى اليوم.
وقال الفالح في جلسة حوارية خلال اعمال
النسخة الثامنة من مبادرة مستقبل الاستثمار انه رغم التحديات الجيو-سياسية فإن الناتج المحلي الإجمالي بالسعودية زاد بنسبة 70 بالمئة منذ إطلاق (رؤية المملكة 2030)".
وأضاف "اذا نظرنا إلى مجموعة العشرين والتذبذبات والصدمات التي حصلت بما في ذلك الصدمات في سوق النفط نجد أن السعودية كانت ثاني أكثر الاقتصادات نموا في هذه المجموعة".
وأشار الى أنه "إذا انتقلنا إلى الاستثمار نجد أننا استهدفنا 3ر3 تريليون دولار من الاستثمار المباشر ما نسميه معادلة رأس مال النمو" مضيفا أن هذه المعادلة تنمو بما يعادل 8 بالمئة سنة بعد أخرى وعدد تراخيص الشركات الدولية عشرة أضعاف ما كان عليه قبل الرؤية.
وأوضح أنه في مجال السياحة "انتقلنا من صفر إلى تسجيل 100 مليون زيارة سياحية خلال السنة الماضية". (النهاية)
خ ن ش / ر ج
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