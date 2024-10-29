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وزير الاستثمار السعودي: لدينا 540 مقرا اقليميا للشركات

10/29/2024 11:36:12 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 29 - 10 (كونا) -- كشف وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح اليوم الثلاثاء عن أن المملكة كانت تستهدف أن يكون فيها 500 مقر إقليمي للشركات بحلول عام 2030 فتجاوزت ذلك ووصلت إلى 540 حتى اليوم.
وقال الفالح في جلسة حوارية خلال اعمال النسخة الثامنة من مبادرة مستقبل الاستثمار انه رغم التحديات الجيو-سياسية فإن الناتج المحلي الإجمالي بالسعودية زاد بنسبة 70 بالمئة منذ إطلاق (رؤية المملكة 2030)".
وأضاف "اذا نظرنا إلى مجموعة العشرين والتذبذبات والصدمات التي حصلت بما في ذلك الصدمات في سوق النفط نجد أن السعودية كانت ثاني أكثر الاقتصادات نموا في هذه المجموعة".
وأشار الى أنه "إذا انتقلنا إلى الاستثمار نجد أننا استهدفنا 3ر3 تريليون دولار من الاستثمار المباشر ما نسميه معادلة رأس مال النمو" مضيفا أن هذه المعادلة تنمو بما يعادل 8 بالمئة سنة بعد أخرى وعدد تراخيص الشركات الدولية عشرة أضعاف ما كان عليه قبل الرؤية.
وأوضح أنه في مجال السياحة "انتقلنا من صفر إلى تسجيل 100 مليون زيارة سياحية خلال السنة الماضية". (النهاية)

خ ن ش / ر ج



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