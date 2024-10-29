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المندوب الفلسطيني بالأمم المتحدة: مشروع تقويض (أونروا) جزء من الهجوم الشامل على الشعب الفلسطيني

10/29/2024 11:36:11 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 29 - 10 (كونا) -- اعتبر المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور اليوم الثلاثاء أن مشروع قانون برلمان الاحتلال الإسرائيلي (الكنيست) بحظر أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) جزء لا يتجزأ من الهجوم الشامل على الشعب الفلسطيني ووجوده في أرضه.
وقال منصور في كلمته أثناء جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي لبحث الوضع في الشرق الأوسط إن القانون الذي اعتمده الكنيست لتدمير قدرة (أونروا) على مساعدة المدنيين الفلسطينيين في غزة يمثل مستوى جديدا في هذه الحرب ضد الأمم المتحدة.
وأضاف منصور "يحتاج الكيان الإسرائيلي المحتل كي يعزز محاصرة الفلسطينيين إلى تحييد من يقدمون لهم المساعدة ومن يسلطون الضوء على الجرائم المرتكبة ضدهم ومن قد يحاسبون الجناة لذا فإن إسرائيل حاليا في حرب مع الأمم المتحدة".
وأشار إلى "أن الفلسطينيين يحاصرون ويقصفون ويجوعون ويلامون على مقتلهم من دون أن يوجد أمامهم مكان ليلجأوا إليه وإذا غادروا لن يسمح لهم بالعودة".
وطالب منصور مجلس الأمن بالتحرك من أجل تكريم القتلى وإنقاذ من يمكن إنقاذه من خلال اتخاذ قرار بضرورة الوقف الفوري وغير المشروط لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية "وإنهاء الإفلات من العقاب وضمان المساءلة ووضع حد للظلم المروع".
ووجه المندوب الفلسطيني بالأمم المتحدة في ختام كلمته رسالة إلى أعضاء المجلس قائلا "أوقفوا الإبادة الجماعية أو اصمتوا للأبد".
من جانبه أعرب الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع عن إدانة بلاده للقانون المعتمد من الكنيست الإسرائيلي.
وأوضح بن جامع أن وكالة (أونروا) تعمل بموجب تفويض من الجمعية العامة للأمم المتحدة الأمر الذي قال إنه "يستدعي دفاعنا ودعمنا الجماعيين".
وأكد أن الوكالة الأممية "لا يمكن الاستغناء أو الاستعاضة عنها ويجب أن تستمر في العمل بوصفها شريان حياة للاجئين الفلسطينيين حتى يتم التوصل إلى حل سياسي عادل وإقامة دولة فلسطينية مستقلة".
وقال بن جامع "إن الكيان المحتل تجرأ بتهديد هيئاتنا متعددة الأطراف التي نتعامل معها في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وقد استسلمت بعض هذه الهيئات متعددة الأطراف للأسف لهذه الضغوط".
ونبه إلى أن الضمير العالمي رفض بشكل متزايد صور الموت والدمار داعيا إلى وضع حد لما وصفها بالأفعال "الإسرائيلية غير المنضبطة".
وأشار الممثل الدائم للجزائر الى أن "قمع هذه الصورة عن وسائل الإعلام ومنعها من الوصول إلى العالم بات أولوية لدى السلطات الإسرائيلية حيث تسعى القوة المحتلة إلى إخفاء الحقيقة عن جريمتها من التدقيق ومن العدالة الدولية". (النهاية)

ع س ت / ر ج



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