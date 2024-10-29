ولي العهد السعودي يبحث مع نظيره الاردني العلاقات الثنائية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرياض - 29 - 10 (كونا) -- بحث ولي العهد
رئيس مجلس الوزراء السعودي الامير محمد بن سلمان اليوم الثلاثاء مع ولي عهد الأردن الامير الحسين بن عبدالله الثاني العلاقات الثنائية.
وذكرت وكالة الانباء السعودية (واس) ان ذلك جاء خلال استقبال الامير محمد بن سلمان للامير الحسين بن عبدالله الثاني في الرياض.
وتناول اللقاء الى جانب العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين المسائل ذات الاهتمام المشترك. (النهاية)
خ ن ش / ر ج
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