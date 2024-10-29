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ولي العهد السعودي يبحث مع نظيره الاردني العلاقات الثنائية

10/29/2024 11:36:08 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 29 - 10 (كونا) -- بحث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الامير محمد بن سلمان اليوم الثلاثاء مع ولي عهد الأردن الامير الحسين بن عبدالله الثاني العلاقات الثنائية.
وذكرت وكالة الانباء السعودية (واس) ان ذلك جاء خلال استقبال الامير محمد بن سلمان للامير الحسين بن عبدالله الثاني في الرياض.
وتناول اللقاء الى جانب العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين المسائل ذات الاهتمام المشترك. (النهاية)

خ ن ش / ر ج



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