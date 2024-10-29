((التسهيلات التجارية)) تعلن تعيين ياسر الشريفي عضوا في مجلس إدارتها

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلنت شركة البحرين للتسهيلات التجارية تعيين ياسر الشريفي الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت عضواً في مجلس الإدارة، وذلك خلفاً للدكتور عبدالرحمن سيف.
ويتمتع السيد ياسر الشريفي بخبرة عملية تقارب الـ30 عاماً في قطاع الخدمات المالية والمصرفية، حيث شغل العديد من المناصب التنفيذية القيادية في مؤسسات مالية كبرى في مملكة البحرين. وشملت مسيرته المهنية توليه منصب الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي، بالإضافة إلى مناصب تنفيذية قيادية في بنك البحرين الوطني ومجموعة الراجحي القابضة وغيرها.
وعلى صعيد مجالس الإدارة، يشغل السيد ياسر الشريفي حاليا منصب رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين ورئيس مجلس إدارة «دانات»، وكان عضواً في مجالس إدارة عدة مؤسسات رائدة، منها بورصة البحرين، وشركة بنفت، وشركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة)، كما أنه عضو في منظمة الرؤساء الشباب ( YPO )، ويحمل درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الولايات المتحدة الأمريكية.
وبهذه المناسبة، رحب عبدالرحمن يوسف فخرو رئيس مجلس إدارة شركة البحرين للتسهيلات التجارية، بالسيد ياسر الشريفي، قائلاً: «سُعداء بانضمام السيد ياسر الشريفي إلى مجلس إدارة الشركة، ونحن على ثقة من أن خبراته الواسعة في القطاع المصرفي والمالي ستمثل قيمة مضافة لـشركة البحرين للتسهيلات التجارية، وستعزز جهودنا المستمرة لتحقيق المزيد من النمو والازدهار».
من جانبه، أعرب ياسر الشريفي عن سعادته بالانضمام إلى مجلس إدارة شركة البحرين للتسهيلات التجارية، مؤكداً عزمه على دعم الرؤية الاستراتيجية للشركة وتحقيق أهدافها الطموحة. كما أبدى تطلعه للعمل جنباً إلى جنب مع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المحترمين، بالإضافة إلى فريق الإدارة التنفيذية، لمواصلة تحقيق النجاحات والإنجازات التي تهدف إليها الشركة.
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