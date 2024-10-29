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((التسهيلات التجارية)) تعلن تعيين ياسر الشريفي عضوا في مجلس إدارتها

10/29/2024 11:34:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬البحرين‭ ‬للتسهيلات‭ ‬التجارية‭ ‬تعيين‭ ‬ياسر‭ ‬الشريفي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬عضواً‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة،‭ ‬وذلك‭ ‬خلفاً‭ ‬للدكتور‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬سيف‭. ‬

ويتمتع‭ ‬السيد‭ ‬ياسر‭ ‬الشريفي‭ ‬بخبرة‭ ‬عملية‭ ‬تقارب‭ ‬الـ30‭ ‬عاماً‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬والمصرفية،‭ ‬حيث‭ ‬شغل‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المناصب‭ ‬التنفيذية‭ ‬القيادية‭ ‬في‭ ‬مؤسسات‭ ‬مالية‭ ‬كبرى‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬وشملت‭ ‬مسيرته‭ ‬المهنية‭ ‬توليه‭ ‬منصب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مناصب‭ ‬تنفيذية‭ ‬قيادية‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬ومجموعة‭ ‬الراجحي‭ ‬القابضة‭ ‬وغيرها‭.‬

وعلى‭ ‬صعيد‭ ‬مجالس‭ ‬الإدارة،‭ ‬يشغل‭ ‬السيد‭ ‬ياسر‭ ‬الشريفي‭ ‬حاليا‭ ‬منصب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬جمعية‭ ‬مصارف‭ ‬البحرين‭ ‬ورئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬‮«‬دانات‮»‬،‭ ‬وكان‭ ‬عضواً‭ ‬في‭ ‬مجالس‭ ‬إدارة‭ ‬عدة‭ ‬مؤسسات‭ ‬رائدة،‭ ‬منها‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين،‭ ‬وشركة‭ ‬بنفت،‭ ‬وشركة‭ ‬البحرين‭ ‬للاستثمار‭ ‬العقاري‭ (‬إدامة‭)‬،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬عضو‭ ‬في‭ ‬منظمة‭ ‬الرؤساء‭ ‬الشباب‭ (‬ YPO ‭)‬،‭ ‬ويحمل‭ ‬درجة‭ ‬البكالوريوس‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الأعمال‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬رحب‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬يوسف‭ ‬فخرو‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬البحرين‭ ‬للتسهيلات‭ ‬التجارية،‭ ‬بالسيد‭ ‬ياسر‭ ‬الشريفي،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬سُعداء‭ ‬بانضمام‭ ‬السيد‭ ‬ياسر‭ ‬الشريفي‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الشركة،‭ ‬ونحن‭ ‬على‭ ‬ثقة‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬خبراته‭ ‬الواسعة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي‭ ‬والمالي‭ ‬ستمثل‭ ‬قيمة‭ ‬مضافة‭ ‬لـشركة‭ ‬البحرين‭ ‬للتسهيلات‭ ‬التجارية،‭ ‬وستعزز‭ ‬جهودنا‭ ‬المستمرة‭ ‬لتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النمو‭ ‬والازدهار‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬ياسر‭ ‬الشريفي‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بالانضمام‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬البحرين‭ ‬للتسهيلات‭ ‬التجارية،‭ ‬مؤكداً‭ ‬عزمه‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬الرؤية‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬للشركة‭ ‬وتحقيق‭ ‬أهدافها‭ ‬الطموحة‭. ‬كما‭ ‬أبدى‭ ‬تطلعه‭ ‬للعمل‭ ‬جنباً‭ ‬إلى‭ ‬جنب‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬المحترمين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬فريق‭ ‬الإدارة‭ ‬التنفيذية،‭ ‬لمواصلة‭ ‬تحقيق‭ ‬النجاحات‭ ‬والإنجازات‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إليها‭ ‬الشركة‭.‬

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