للمرة الأولى فـي المملكة..امتياز تتلقى جائزة لإطلاقها أول بطاقة ماستركارد UEFA Champions League

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلنت العلامة التجارية «امتياز» التابعة لشركة البحرين للتسهيلات التجارية، تلقيها جائزة ماستركارد تكريماً للإطلاق الناجح لبطاقة ماستركارد UEFA Champions league الائتمانية الصادرة عن «امتياز» في البحرين. هذه البطاقة المبتكرة، الأولى من نوعها في المملكة، قد لاقت نجاحاً كبيراً من حاملي البطاقات وعشاق كرة القدم والجماهير الرياضية.
تسهم البطاقة، التي تصدر بالتعاون مع ماستركارد، في إرساء معايير جديدة في قطاع الخدمات التمويلية، وتوفر لحامليها فوائد وخدمات حصرية. وتم تصميم هذه البطاقة لتلبية شغف عشاق كرة القدم، ما يوفر لهم تجربة فريدة من نوعها.
وبمناسبة هذا التكريم أعرب عبدالله عبدالرزاق بوخوه، الرئيس التنفيذي لشركة البحرين للتسهيلات التجارية، عن سعادته لهذا الإنجاز: «نحن سعداء بطرح بطاقات ماستركارد UEFA Champions league الائتمانية في مملكة البحرين. يعكس هذا الإنجاز التزامنا بتقديم حلول تمويلية مبتكرة وفريدة من نوعها. إن التكريم من ماستركارد هو انعكاس جهود فريق العمل وتفانيه».
وأضاف السيد بوخوه، أنه يمكن للعملاء التقدم بطلب الحصول على جميع بطاقات «امتياز» من خلال تطبيق «سهل» الخاص بشركة البحرين للتسهيلات التجارية، أو التفضل بزيارة أي فرع من فروع الشركة.
من جهتها، قالت ريم تنير، مديرة ماستركارد في البحرين والأردن «لعبت شراكتنا مع «امتياز» دوراً محوريّاً في إطلاق هذا المنتج الفريد في السوق. وقد عملت ماستركارد طوال 25 عاماً على تعزيز التواصل بين عملائها وشغفهم من خلال منصة priceless . وستسهم بطاقة ماستركارد UEFA Champions League الائتمانية الصادرة عن «امتياز» في فتح الباب أمام عملائنا للوصول إلى العديد من الامتيازات والتجارب الفريدة وتعزيز التواصل بين عشاق الكرة وهذه الرياضة الرائعة».
ومن المتوقع أن تسهم «بطاقة ماستركارد UEFA Champions League الائتمانية الصادرة عن امتياز» في إعادة تعريف مشهد بطاقات الائتمان في البحرين، حيث تقدم لعشاق ومحبي كرة القدم منتجاً يتماشى مع اهتماماتهم وأسلوب حياتهم العصري.
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