للمرة الأولى فـي المملكة..امتياز تتلقى جائزة لإطلاقها أول بطاقة ماستركارد UEFA Champions League

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭ ‬‮«‬امتياز‮»‬‭ ‬التابعة‭ ‬لشركة‭ ‬البحرين‭ ‬للتسهيلات‭ ‬التجارية،‭ ‬تلقيها‭ ‬جائزة‭ ‬ماستركارد‭ ‬تكريماً‭ ‬للإطلاق‭ ‬الناجح‭ ‬لبطاقة‭ ‬ماستركارد‭ ‬ ‭ ‬ Champions ‭ ‬ league ‭ ‬الائتمانية‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬‮«‬امتياز‮»‬‭ ‬في‭ ‬البحرين‭. ‬هذه‭ ‬البطاقة‭ ‬المبتكرة،‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬قد‭ ‬لاقت‭ ‬نجاحاً‭ ‬كبيراً‭ ‬من‭ ‬حاملي‭ ‬البطاقات‭ ‬وعشاق‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬والجماهير‭ ‬الرياضية‭.‬

تسهم‭ ‬البطاقة،‭ ‬التي‭ ‬تصدر‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬ماستركارد،‭ ‬في‭ ‬إرساء‭ ‬معايير‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬التمويلية،‭ ‬وتوفر‭ ‬لحامليها‭ ‬فوائد‭ ‬وخدمات‭ ‬حصرية‭. ‬وتم‭ ‬تصميم‭ ‬هذه‭ ‬البطاقة‭ ‬لتلبية‭ ‬شغف‭ ‬عشاق‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬ما‭ ‬يوفر‭ ‬لهم‭ ‬تجربة‭ ‬فريدة‭ ‬من‭ ‬نوعها‭.‬

وبمناسبة‭ ‬هذا‭ ‬التكريم‭ ‬أعرب‭ ‬عبدالله‭ ‬عبدالرزاق‭ ‬بوخوه،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬البحرين‭ ‬للتسهيلات‭ ‬التجارية،‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬لهذا‭ ‬الإنجاز‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬سعداء‭ ‬بطرح‭ ‬بطاقات‭ ‬ماستركارد‭ ‬ UEFA ‭ ‬ Champions ‭ ‬ league ‭ ‬الائتمانية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬يعكس‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬التزامنا‭ ‬بتقديم‭ ‬حلول‭ ‬تمويلية‭ ‬مبتكرة‭ ‬وفريدة‭ ‬من‭ ‬نوعها‭. ‬إن‭ ‬التكريم‭ ‬من‭ ‬ماستركارد‭ ‬هو‭ ‬انعكاس‭ ‬جهود‭ ‬فريق‭ ‬العمل‭ ‬وتفانيه‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬السيد‭ ‬بوخوه،‭ ‬أنه‭ ‬يمكن‭ ‬للعملاء‭ ‬التقدم‭ ‬بطلب‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬بطاقات‭ ‬‮«‬امتياز‮»‬‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطبيق‭ ‬‮«‬سهل‮»‬‭ ‬الخاص‭ ‬بشركة‭ ‬البحرين‭ ‬للتسهيلات‭ ‬التجارية،‭ ‬أو‭ ‬التفضل‭ ‬بزيارة‭ ‬أي‭ ‬فرع‭ ‬من‭ ‬فروع‭ ‬الشركة‭.‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬قالت‭ ‬ريم‭ ‬تنير،‭ ‬مديرة‭ ‬ماستركارد‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬والأردن‭ ‬‮«‬لعبت‭ ‬شراكتنا‭ ‬مع‭ ‬‮«‬امتياز‮»‬‭ ‬دوراً‭ ‬محوريّاً‭ ‬في‭ ‬إطلاق‭ ‬هذا‭ ‬المنتج‭ ‬الفريد‭ ‬في‭ ‬السوق‭. ‬وقد‭ ‬عملت‭ ‬ماستركارد‭ ‬طوال‭ ‬25‭ ‬عاماً‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬التواصل‭ ‬بين‭ ‬عملائها‭ ‬وشغفهم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬منصة‭ ‬ priceless ‭. ‬وستسهم‭ ‬بطاقة‭ ‬ماستركارد‭ ‬ UEFA ‭ ‬ Champions ‭ ‬ League ‭ ‬الائتمانية‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬‮«‬امتياز‮»‬‭ ‬في‭ ‬فتح‭ ‬الباب‭ ‬أمام‭ ‬عملائنا‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الامتيازات‭ ‬والتجارب‭ ‬الفريدة‭ ‬وتعزيز‭ ‬التواصل‭ ‬بين‭ ‬عشاق‭ ‬الكرة‭ ‬وهذه‭ ‬الرياضة‭ ‬الرائعة‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تسهم‭ ‬‮«‬بطاقة‭ ‬ماستركارد‭ ‬ UEFA ‭ ‬ Champions ‭ ‬ League ‭ ‬الائتمانية‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬امتياز‮»‬‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬تعريف‭ ‬مشهد‭ ‬بطاقات‭ ‬الائتمان‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬تقدم‭ ‬لعشاق‭ ‬ومحبي‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬منتجاً‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬اهتماماتهم‭ ‬وأسلوب‭ ‬حياتهم‭ ‬العصري‭.‬