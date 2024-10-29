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8 من كبار الرؤساء التنفيذيين يشاركون في مؤتمر الموارد البشرية ديسمبر المقبل

10/29/2024 11:34:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

بحضور‭ ‬وزير‭ ‬العمل‭ ‬السيد‭ ‬جميل‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬حميدان‭ ‬ينعقد‭ ‬مؤتمر‭ ‬جمعية‭ ‬البحرين‭ ‬لإدارة‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬الخامسة‭ ‬والعشرين‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬3‭ - ‬5‭ ‬ديسمبر‭ ‬2024‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭: ‬تشكيل‭ ‬الشراكات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬بصورة‭ ‬فاعلة،‭ ‬وذلك‭ ‬بمشاركة‭ ‬متميزة‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬القرار‭ ‬من‭ ‬الرؤساء‭ ‬التنفيذيين‭ ‬والمختصين‭ ‬حيث‭ ‬يناقش‭ ‬المؤتمر‭ ‬مواضيع‭ ‬مهمةً‭ ‬وحيوية‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬تحديات‭ ‬وتطلعات‭ ‬المستقبل‭ ‬مثل‭: ‬الربط‭ ‬بين‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬العليا‭ ‬للمؤسسة‭ ‬واستراتيجيات‭ ‬الإدارات‭ ‬الأخرى‭ ‬داخل‭ ‬كل‭ ‬مؤسسة،‭ ‬وخصوصا‭ ‬إدارات‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬التغيير‭ ‬الحادث‭ ‬في‭ ‬استراتيجيات‭ ‬إدارة‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬المرتبطة‭ ‬بأهداف‭ ‬واستراتيجيات‭ ‬الإدارة‭ ‬العليا‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬النمو‭ ‬والربحية،‭ ‬ويشتغل‭ ‬المؤتمر‭ ‬على‭ ‬مواضيع‭ ‬مهمة‭ ‬وحديثة،‭ ‬منها‭ ‬إدارة‭ ‬الأعمال‭ ‬بمرونة‭ ‬والقدرة‭ ‬على‭ ‬إعادة‭ ‬التموضع‭ ‬وخصوصًا‭ ‬وقت‭ ‬الأزمات‭ ‬والاستفادة‭ ‬القصوى‭ ‬من‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬داخل‭ ‬المؤسسة‭ ‬وطرق‭ ‬استقطاب‭ ‬المواهب‭ ‬المبدعة‭ ‬والمبتكرة‭ ‬والتحول‭ ‬الرقمي‭ ‬ومحو‭ ‬الأمية‭ ‬الرقمية‭ ‬وتجربة‭ ‬الموظف‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬طرح‭ ‬أحدث‭ ‬البرامج‭ ‬والتطبيقات‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الجدارات‭ ‬الرئيسية‭ ‬للمرأة‭ ‬القيادية‭ ‬والاختبارات‭ ‬اللازمة‭ ‬في‭ ‬التقييم‭ ‬والتطوير‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬صرح‭ ‬أحمد‭ ‬محمد‭ ‬الزياني‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬ورئيس‭ ‬المؤتمر‭ ‬قائلاً‭: ‬إن‭ ‬مؤتمر‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬هو‭ ‬متميز‭ ‬جداً‭ ‬وفاعل‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الخليج‭ ‬والوطن‭ ‬العربي‭ ‬والمنطقة،‭ ‬وهو‭ ‬يصادف‭ ‬اليوبيل‭ ‬الفضي‭ ‬لتنفيذ‭ ‬المؤتمرات‭ ‬في‭ ‬الجمعية‭ ‬حيث‭ ‬ان‭ ‬المتحدثين‭ ‬الكرام‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬عالمية‭ ‬وإقليمية‭ ‬مختلفة‭ ‬مثل‭ ‬أوروبا‭ ‬وأمريكا‭ ‬والوطن‭ ‬العربي‭ ‬والخليج‭ ‬وطبعًا‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬وأضاف‭: ‬لقد‭ ‬تم‭ ‬تقسيم‭ ‬المؤتمر‭ ‬إلى‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المحاور،‭ ‬وفي‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬أعمال‭ ‬المؤتمر‭ ‬سيتم‭ ‬طرح‭ ‬موضوعين‭ ‬رئيسيين،‭ ‬فمثلاً‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬سيتم‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬القيادة‭ ‬الإدارية‭ ‬والتحول‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬بينما‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الثاني‭ ‬للمؤتمر‭ ‬سيتم‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬قادة‭ ‬الغد‭ ‬لرواد‭ ‬إدارات‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬والبيئة‭ ‬الحاضنة‭ ‬مع‭ ‬تطبيقات‭ ‬عملية‭ ‬لشراكات‭ ‬العمل‭ ‬الحديث‭. ‬

ومن‭ ‬أهم‭ ‬المتحدثين‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬المفكر‭ ‬والخبير‭ ‬الدولي‭ ‬البروفيسور‭ ‬ديف‭ ‬أورلج‭ ‬صاحب‭ ‬نظرية‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬بين‭ ‬إدارة‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬والإدارات‭ ‬العليا‭ ‬في‭ ‬المؤسسة،‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ألبا‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬بتلكو‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬بنفت‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لصندوق‭ ‬العمل‭ )‬تمكين‭) ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬صلة‭ ‬الخليج‭ ‬وغيرهم‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المتحدثين‭ ‬والمختصين‭. ‬وفي‭ ‬ختام‭ ‬حديثه‭ ‬دعا‭ ‬السيد‭ ‬أحمد‭ ‬الزياني‭ ‬جميع‭ ‬المؤسسات‭ ‬في‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬إلى‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬المهم‭ ‬والخروج‭ ‬بنتائج‭ ‬تخدم‭ ‬مستقبل‭ ‬مؤسساتهم‭ ‬ومملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والخليج‭ ‬العربي‭ ‬ورفع‭ ‬قدرات‭ ‬وتنمية‭ ‬الموظفين‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬القطاعات‭.‬

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