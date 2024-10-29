8 من كبار الرؤساء التنفيذيين يشاركون في مؤتمر الموارد البشرية ديسمبر المقبل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
بحضور وزير العمل السيد جميل بن محمد علي حميدان ينعقد مؤتمر جمعية البحرين لإدارة الموارد البشرية في نسخته الخامسة والعشرين في الفترة 3 - 5 ديسمبر 2024 تحت عنوان: تشكيل الشراكات الاستراتيجية في إدارة الموارد البشرية بصورة فاعلة، وذلك بمشاركة متميزة من أصحاب القرار من الرؤساء التنفيذيين والمختصين حيث يناقش المؤتمر مواضيع مهمةً وحيوية تتماشى مع تحديات وتطلعات المستقبل مثل: الربط بين الاستراتيجية العليا للمؤسسة واستراتيجيات الإدارات الأخرى داخل كل مؤسسة، وخصوصا إدارات الموارد البشرية بهدف تعزيز التغيير الحادث في استراتيجيات إدارة الموارد البشرية المرتبطة بأهداف واستراتيجيات الإدارة العليا في تحقيق النمو والربحية، ويشتغل المؤتمر على مواضيع مهمة وحديثة، منها إدارة الأعمال بمرونة والقدرة على إعادة التموضع وخصوصًا وقت الأزمات والاستفادة القصوى من الموارد البشرية داخل المؤسسة وطرق استقطاب المواهب المبدعة والمبتكرة والتحول الرقمي ومحو الأمية الرقمية وتجربة الموظف بالإضافة الى طرح أحدث البرامج والتطبيقات في تطوير الجدارات الرئيسية للمرأة القيادية والاختبارات اللازمة في التقييم والتطوير.
وفي هذا الصدد صرح أحمد محمد الزياني عضو مجلس الإدارة ورئيس المؤتمر قائلاً: إن مؤتمر هذا العام هو متميز جداً وفاعل على مستوى الخليج والوطن العربي والمنطقة، وهو يصادف اليوبيل الفضي لتنفيذ المؤتمرات في الجمعية حيث ان المتحدثين الكرام من دول عالمية وإقليمية مختلفة مثل أوروبا وأمريكا والوطن العربي والخليج وطبعًا من مملكة البحرين. وأضاف: لقد تم تقسيم المؤتمر إلى مجموعة من المحاور، وفي كل يوم من أعمال المؤتمر سيتم طرح موضوعين رئيسيين، فمثلاً في اليوم الأول سيتم التركيز على القيادة الإدارية والتحول الكبير في تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، بينما في اليوم الثاني للمؤتمر سيتم التركيز على قادة الغد لرواد إدارات الموارد البشرية والبيئة الحاضنة مع تطبيقات عملية لشراكات العمل الحديث.
ومن أهم المتحدثين في المؤتمر المفكر والخبير الدولي البروفيسور ديف أورلج صاحب نظرية الشراكة الاستراتيجية بين إدارة الموارد البشرية والإدارات العليا في المؤسسة، والرئيس التنفيذي لشركة ألبا والرئيس التنفيذي لشركة بتلكو والرئيس التنفيذي لشركة بنفت والرئيس التنفيذي لصندوق العمل )تمكين) والرئيس التنفيذي لشركة صلة الخليج وغيرهم من كبار المتحدثين والمختصين. وفي ختام حديثه دعا السيد أحمد الزياني جميع المؤسسات في القطاعين العام والخاص إلى المشاركة في هذا المؤتمر المهم والخروج بنتائج تخدم مستقبل مؤسساتهم ومملكة البحرين والخليج العربي ورفع قدرات وتنمية الموظفين في كل القطاعات.
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