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ما مخاطر تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي؟

10/29/2024 11:32:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
إبراهيم المبيضين






عمان– رغم الفوائد الكثيرة التي يقدمها الذكاء الاصطناعي للناس عبر تقليل الجهد والتكاليف وزيادة حجم الإنتاجية وتجويد القرارات وغيرها من الميزات إلا أن خبراء يحذرون من مجموعة من التحديات والمخاوف التي يمكن أن تنشأ عن استخدامه أو "إساءة استخدامه"، من بينها خرق خصوصية البيانات والأمن والمراقبة وأخرى ترتبط بإلغاء الوظائف.
وأشار الخبراء إلى مخاوف أخرى متعددة ترتبط باستغلال أنظمة الذكاء الاصطناعي من قبل جهات خبيثة وقراصنة الانترنت، ما قد يعرض الأمن السيبراني أو خصوصية البيانات الشخصية للخطر، في ظل استخدام خمسة مليارات إنسان للإنترنت حول العالم منهم 11 مليونا في الأردن.
وأوضح الخبراء أن هنالك مخاوف أخرى لها علاقة باستخدام الذكاء الاصطناعي في التطبيقات العسكرية، إضافة إلى المخاطر الاخرى هي (مخاطر التحيز والتمييز) عندما تعزز نماذج الذكاء الاصطناعي بشكل غير مقصود التحيزات الموجودة في البيانات التي تم تدريبها عليها، ما يؤدي إلى معاملة غير عادلة للأفراد أو الفئات، خاصة في مجالات مثل التوظيف أو الإقراض أو تطبيق القانون.
ولمواجهة هذه التحديات والمخاوف المرتبطة بالذكاء الاصطناعي اكد الخبراء أهمية وضرورة وضع تشريعات وأطر تنظيمية على مستوى دولي ومحلي لضمان استخدام الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته بالشكل الامثل، فضلا عن اهمية وضع إرشادات أخلاقية تشرف على تطوير الذكاء الاصطناعي، لضمان استخدامه بشكل يتماشى مع القيم الإنسانية وحقوق الأفراد.
وأكدوا على اهمية عامل التوعية والتدريب للافراد والمؤسسات، في استخدام الذكاء الاصطناعي وخصوصا لحماية الافراد والمؤسسات من الهجمات السيبرانية التي يمكن ان تنجم عن اساءة استخدامه او عن إتاحة بيانات الناس لقراصنة الانترنت.
ويمكن تعريف الذكاء الاصطناعي على انه مجموعة من الخوارزميات والتقنيات والأنظمة التي تهدف إلى تعليم أجهزة الكمبيوتر والبرمجيات كيفية القيام بمهام تشابه مهام الذكاء البشري، حيث يتيح الذكاء الصناعي لأجهزة الكمبيوتر والأنظمة القدرة على استخدام البيانات والمعرفة لاتخاذ القرارات، وحل المشاكل، وتنفيذ المهام بشكل ذكي ودقيق وسريع، دون الحاجة إلى تدخلٍ بشري.
وفي تعريف آخر يمكن وصف الذكاء الاصطناعي أنه التقنية التي تسمح لجهاز الحاسوب أن يفكر، ويتصرف، ويستجيب كما لو أنه إنسان.
وأكد خبير إستراتيجيات الذكاء الاصطناعي والميتافيرس رامي الدماطي أن ثمة مخاطر وأضرار محتملة يمكن أن تنشأ عن استخدام أو سوء استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، موضحا أنه يمكن تصنيف هذه المخاطر بشكل عام إلى عدة فئات منها : (مخاطر السلامة) إذ قد تتعطل أنظمة الذكاء الإصطناعي أو تتخذ قرارات غير صحيحة، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الرعاية الصحية أو القيادة الذاتية أو الدفاع، ما قد يؤدي إلى أضرار جسدية أو حوادث.
وقال الدماطي "من المخاطر الاخرى هي (مخاطر التحيز والتمييز) عندما تعزز نماذج الذكاء الاصطناعي بشكل غير مقصود التحيزات الموجودة في البيانات التي تم تدريبها عليها، ما يؤدي إلى معاملة غير عادلة للأفراد أو الفئات، خاصة في مجالات مثل التوظيف أو الإقراض أو تطبيق القانون".
واشار الدماطي إلى (مخاطر الأمان) إذ يمكن استغلال أنظمة الذكاء الاصطناعي من قبل جهات خبيثة، بما في ذلك الهجمات التنافسية التي تستغل نقاط الضعف في الأنظمة (مثل التلاعب بالمدخلات لتضليل خوارزميات الذكاء الاصطناعي)، ما قد يعرض الأمن السيبراني أو خصوصية البيانات الشخصية للخطر.
وأكد الدماطي مخاطر اخرى تتعلق بـ(القضايا الأخلاقية) إذ قد تثير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، خاصة في مجالات المراقبة واتخاذ القرارات والخصوصية الشخصية، قضايا أخلاقية تتعلق بالموافقة والاستقلالية وحقوق الأفراد.
واشار الدماطي الى (مخاطر الاضطراب الاقتصادي) إذ يمكن أن تؤدي الأتمتة الناتجة عن الذكاء الاصطناعي إلى فقدان الوظائف، مما يؤثر سلبًا على الاقتصادات ويساهم في زيادة التفاوت الاجتماعي.
وبين أن هناك مخاطر تتعلق بـالأنظمة المتقدمة للذكاء الاصطناعي التي تعمل بدون تدخل بشري، مثل الأسلحة المستقلة أو الأنظمة ذات القدرات التعلمية الذاتية، كما ان هنالك مخاطر كبيرة تتعلق بالسلامة والأخلاقيات إذا تصرفت بطرق غير متوقعة أو خارجة عن السيطرة.
ولمواجهة هذه المخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي بين الدماطي أن هنالك حاجة الى تنفيذ استراتيجيات متعددة لضمان أمان وموثوقية هذه الأنظمة.
وقال "هذه الاستراتيجيات يجب ان تشمل توفير حوكمة فعالة للذكاء الاصطناعي وان تكون هناك هيكلية حوكمة شاملة لإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي، مثل معيار ISO/IEC 42001".
وأضاف" يجب إجراء تقييمات دورية للمخاطر المحتملة، مع التأكد من استباق التهديدات التي قد تنشأ عن تشغيل الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية" لافتا إلى أهمية التدريب والتوعية وتعزيز ثقافة الأمان للمستخدمين والمطورين حول المخاطر المحتملة والتصرف الأمثل للتعامل معها، مثل التحيزات التي قد تتسلل إلى النماذج المدربة.
واكد الدماطي أهمية تعزيز الشفافية في طريقة عمل أنظمة الذكاء الاصطناعي وتوفير إمكانية تفسير القرارات، لضمان ثقة المستخدمين وصناع القرار في المخرجات التي تقدمها هذه الأنظمة.
وأكد أهمية تطبيق آليات مراقبة وتدقيق خارجي للتأكد من امتثال أنظمة الذكاء الاصطناعي للمعايير المطلوبة ومعالجة أي مشكلات تظهر في أدائها أو قراراتها، وإصدار تشريعات وقوانين صارمة تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي وتحدد مسؤوليات المطورين والمستخدمين حيال المخاطر، مثل القوانين المتعلقة بالخصوصية وحقوق الأفراد.
وقال الدماطي "من المهم أن تكون هناك إرشادات أخلاقية تشرف على تطوير الذكاء الاصطناعي، لضمان استخدامه بشكل يتماشى مع القيم الإنسانية وحقوق الأفراد".
من جانبه، أكد الاستشاري التقني الاستراتيجي م.هاني البطش أن الذكاء الاصطناعي " اصبح جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية"، وهو يغير الطريقة التي نعيش ونعمل بها، مع قدرته الكبيرة على معالجة كميات هائلة من البيانات واتخاذ قرارات مستنيرة تجعله قوة دافعة وراء الابتكار والتقدم.
وقال البطش "اليوم في ظل تحول كل اعمالنا وتواصلنا عبر الانترنت والتطبيقات الذكية فقد اصبح من الصعب الاستغناء عن هذه التقنية وخصوصا ان كل شيء من حولنا اليوم من هواتف ذكية وتطبيقات واجهزة اصبحت مرتبطة ومزودة بالذكاء الاصطناعي مثل أجهزة التلفاز الحديثة والأجهزة المنزلية والمكتبية واجهزة المراقبة وادارة الطاقة وغيرها من الاجهزة.
وبين البطش أن اهمية الذكاء الاصطناعي تكمن في عدة جوانب منها أتمتة المهام المتكررة، ما يزيد الكفاءة والإنتاجية، ويسمح للبشر بالتركيز على المهام التي تتطلب الإبداع والتفكير النقدي، فضلا عن مساعدته في تحويل البيانات الخام إلى رؤى قيمة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر دقة وسرعة في مختلف المجالات، من الأعمال إلى الرعاية الصحية الى مختلف القطاعات.
وقال "كل قطاع يمكن أن يستفيد من الذكاء الاصطناعي بطرق مختلفة، ما يعزز الكفاءة، ويقلل التكاليف، ويحسن جودة الخدمات المقدمة" مشيرا الى أن نجاح تطبيق الذكاء الاصطناعي في أي قطاع يعتمد على فهم احتياجات ذلك القطاع وتطوير حلول مخصصة له.
وبين البطش أنه على الرغم من الفوائد الكبيرة التي يقدمها الذكاء الاصطناعي، إلا أنه قد تنجم عنه مجموعة من المخاطر والتحديات التي يجب التعامل معها بحذر.
وقال "من أبرز هذه المخاطر هي فقدان الوظائف، إذ يمكن للذكاء الاصطناعي أتمتة العديد من المهام الروتينية، مما يثير مخاوف بشأن البطالة كما أن التحيز في البيانات المستخدمة لتدريب الأنظمة يمكن أن يؤدي إلى نتائج غير عادلة".
بالإضافة إلى ذلك، قال البطش "جمع وتحليل كميات كبيرة من البيانات الشخصية يطرح تحديات كبيرة فيما يتعلق بالخصوصية والأمن السيبراني، كما ان تطوير الأسلحة المستقلة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي يثير مخاوف أخلاقية وقانونية خطيرة".
ولفت الى أن الاعتماد الزائد على الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرارات الحيوية قد يؤدي إلى فقدان السيطرة البشرية وتعرض الأنظمة للاختراق، فضلا عن مخاوف مرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى مزيف ومضلل، مما يهدد الثقة في المعلومات ويؤثر على الرأي العام.
وفي سياق متصل اكد الخبير في مجال التقنية والاتصالات وصفي الصفدي ان الذكاء الاصطناعي يعتبر اليوم واحدا من اعمدة التحول الرقمي والاتمتة وهو يساعد في تحسين وتطوير معظم القطاعات الاقتصادية، متوقعا له مزيد من الانتشار والاستخدام خلال السنوات المقبلة.
وعن أهمية الذكاء الاصطناعي واستخدامه في حياتنا اليومية والعملية، استشهد الصفدي بمقولة للرئيس التنفيذي لشركة "انفيديا "- واحدة من كبرى الشركات التقنية العالمية" جنسن هوانغ، والذي صرح سابقا " يجب على الجميع استخدام الذكاء الاصطناعي حتى لا يأتي احد ويأخذ مكانك لانه يستخدم الذكاء الاصطناعي". وقال "من المتوقع ان " يستمر تبني الذكاء الاصطناعي في الارتفاع مع ادراك الشركات والحكومات والافراد لفوائده".
واشار الى ان التوافر المتزايد لادوات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وتحليلات البيانات الضخمة يجعل الذكاء لاصطناعي أكثر استخداما بالنسبة للشركات الصغيرة وحتى المستخدمين الافراد، كما ان ادراج الذكاء الاصطناعي في التكنولوجيا اليومية مثل الهواتف الذكية واجهزة المنزل الذكية وتطبيقات خدمات العملاء يدفع ايضا الى استخدامه على نطاق واسع.
وعلى الرغم من فوائده الكبيرة إلا ان الصفدي ايضا يقول ان الذكاء الصطناعي يثير العديد من المخاوف. وبين ان من المخاوف معضلات اخلاقية تنشأ فيما يتعلق بخصوصية البيانات والامن والمراقبة واشار الى احتمالات ازاحة الوظائف او الغائها بسبب الاتمتة ما قد يتسبب ذلك بتحديات اجتماعية واقتصادية.
وقال الصفدي "هناك مخاطر ترتبط بالتحيز في خوارزميات الذكاء الاصطناعي والذي يمكن ان يعزز التفاوتات المجتمعية اذا كانت البيانات المعتمد عليها غير متوازنة وغير دقيقة".
وأكد أن هنالك ثمة مخاوف مرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي في التطبيقات العسكرية تثير المخاوف بشأن الاسلحة المستقلة.
ولمواجهة هذه التحديات طرح الصفدي مجموعة من الحلول منها اصدار وتنفيذ اللوائح والمبادئ التوجيهية الاخلاقية لما لها من اهمية بالغة، كما تحتاج الحكومات الى تنفيذ قوانين صارمة لحماية خصوصية البيانات لحماية الافراد
واشار الصفدي الى انه يمكن للشفافية في تطوير الذكاء الاصطناعي ان تساعد في مكافحة التحيز الخوارزمي، فضلا عن اهمية توفير وتنفيذ برامج رفع المهارات واعادة التدريب للافراد والشباب وموظفي الشركات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية على الاستخدام الامثل والامن لانظمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
ويشار إلى أن الحكومة وضعت السياسة الاردنية للذكاء الاصطناعي في عام 2020، وهي تمضي اليوم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2023 حتى 2027، مع خطة تنفيذية تشمل مجموعة كبيرة من المشاريع في قطاعات متنوعة، كما ان الحكومة وضعت قبل عامين الميثاق الوطني لاخلاقيات الذكاء الصطناعي لضمان استخدامه بالشكل الامثل والامن.

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