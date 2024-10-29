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50 مشاركا في فعالية مسير درب الأردن

10/29/2024 11:32:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد أبو الغنم






عمان- سجلت فعالية مسير درب الأردن 50 مشاركا من المملكة ومختلف دول العالم بنهاية الأسبوع الماضي، بحسب مدير الجمعية علي البرقاوي.
وأشار البرقاوي إلى أن المسير يستقبل مشاركيه حتى اليوم وهنالك محطات عديدة يستطيع المشارك فيها الانضمام إلى الفعالية التي تنتهي في 20 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وانطلقت فعالية مسير درب الأردن الوطني للعام في 11 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وتمثل النسخة السنوية السابعة من هذا الحدث المميز.
وشارك في مسير درب الأردن للعام الماضي نحو 125 مشاركا. ويقطع المشاركون مسافة 675 كيلومترا على مدى 41 يوما، بدءا من أم قيس في الشمال وصولا إلى العقبة في الجنوب، مرورا بـ75 قرية.
ونظرا لطبيعة الجغرافيا والتاريخ في الأردن ولوجود مقومات نجاح أساسية لسياحة المغامرة والمشي تحديدا، قامت مجموعة من المتطوعين من الأردن والخارج باستكشاف أكثر من ألفي كيلومتر من المناطق الطبيعية والقرى الممتدة بين أقصى الشمال (أم قيس) وأقصى الجنوب (العقبة) بهدف تحديد درب سياحي وطني للأردن، بحسب البرقاوي.
وبلغ عدد المشاركين منذ انطلاق هذه الفعالية في عام 2017 حوالي ألفي مشارك من أكثر من 40 جنسية عربية وأجنبية.
وبين البرقاوي ان جمعية درب الأردن التي تأسست أواخر العام 2015 من أعضاء أردنيين وضعوا مجموعة من الأهداف أولها القيام بالتطوير الحسي اللازم للدرب وصونه وتطوير بنيته التحتية.
والهدف الثاني للجمعية يتمثل بالتواصل مع المجتمعات المحلية التي يمر بها الدرب أو بمحاذاتها بهدف تشجيعهم على الإنخراط في الأعمال التي تعتمد على الحركة السياحية التي يولدها الدرب، وتشجيع ودعم المشاريع الريادية وأصحابها لتطوير أعمالهم وشمول أكبر عدد ممكن في الفرص الاقتصادية المستهدفة.
وتهدف الجمعية أيضا إلى وضع الأردن على الخريطة العالمية لسياحة المغامرة عبر تسويق وترويج الدرب لدى محبي هذا النوع من السياحة في العالم.
وقال البرقاوي إن درب الأردن وفر نحو 580 فرصة عمل لابناء المجتمعات المحلية منذ انطلاقته. وأكد أن درب الأردن عزز مكانة المملكة على خريطة السياحة العالمية إذ تم اختيار الدرب من قبل ناشيونال جيوغرافيك كأحد أفضل وجهات العالم لعام 2018 مما جعل الدرب مقصدا رئيساً لسياح المغامرة على مستوى العالم.

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