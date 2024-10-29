2.7 % تراجع ثقة المستهلك بالاقتصاد الوطني

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عبدالرحمن الخوالدة
عمان - تراجعت ثقة المستهلك بالاقتصاد الوطني بمقدار 2.7 % نقطة مئوية خلال الربع الثالث من العام الحالي على أساس فصلي إلى 37.6 %، بحسب مؤشر "إبسوس" لثقة المستهلك.
وأرجع التقرير انخفاض ثقة المستهلك بالاقتصاد الوطني خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى تدني ثقة المواطنين في قدرتهم على الاستثمار في مستقبلهم ومستقبل ابنائهم، إضافة إلى تراجع مستوى ثقة المواطنين في الوضع المستقبلي للاقتصاد.
وأكد التقرير أن ارتفاع معدلات البطالة تعد الأكثر إثارة للقلق لدى المواطنين الأردنيين، كما أن ارتفاع تكلفة المعيشة ما تزال تشكل قلقا كبيرا للمواطنين.
وأشار إلى أن أبرز 5 هموم للمواطن الأردني، وفق ما أظهر المسح، تتمثل فيما يلي؛ ارتفاع تكلفة المعيشة وهي الهم الأكبر لدى الأردنيين؛ إذ عبر 61 % ممن شملهم المسح عن ذلك، ثم البطالة بحسب 58 % من المشاركين في الاستطلاع، فيما يتمثل الهم الثالث لدى المواطن الأردني استنادا إلى ما كشف المسح في الفقر وعدم المساواة، إذ عبر 41 % من المستطلعة آراؤهم عن ذلك، ومن ثم جاء ضعف الاقتصاد رابعا في هذه القائمة، بحسب ما أفاد 25 % من المشاركين في المسح، ومن ثم التعليم خامسا لدى21 %.
ويعد مؤشر "إبسوس" لثقة المستهلك مسحا وطنيا ربع سنوي لآراء المستهلكين حول الوضعين الحالي والمستقبلي للاقتصاد المحلي، وتقييمهم لأوضاعهم المالية الشخصية وتوجهاتهم للادخار أو الاستثمار، ويتم تنفيذه من قبل شركة "إبسوس" للأبحاث.
وبحسب التقرير، الصادر عن شركة "إبسوس" لأبحاث السوق المستقلة، فإنه يتم تحديد نتيجة مؤشر ثقة المستهلك بناء على أربعة مؤشرات اقتصادية فرعية، وهي مؤشر ثقة المستهلك بقدراته المالية الشخصية، إضافة إلى مؤشر ثقة المستهلك المحلي بتوجهات الاقتصاد الوطني، ومؤشر ثقة المستهلك بالمناخ الاستثماري، إضافة إلى مؤشر ثقة المستهلك بالأمان الوظيفي العام. وحول نتائج المؤشرات الفرعية كشف المسح، عن انخفاض ثقة المستهلك المحلي بتوجهات الاقتصاد الوطني بحوالي 3.1 %، حيث وصلت نسبة ثقة المستطلعة آراؤهم بهذا المؤشر في الربع الثالث من العام الحالي إلى 52.8 % قياسا بـ55.9 % للربع الثاني لهذا العام، كما انخفض مؤشر ثقة المستهلك بالأمان الوظيفي العام في الربع الثالث بقرابة 0.8 %، إذ ناهزت نسبة ثقة المستهلكين بهذا المؤشر إلى 45 % مقارنة بـ45.8 % في الربع الذي سبقه.
فيما انخفض مؤشر ثقة المستهلك بالمناخ الاستثماري بنحو 2.2 % خلال الربع الثالث من العام الحالي، إذ بلغت نسبة ثقة المستهلكين في المؤشر المذكور 29.3 % قياسا بـ31.5 % للربع الثاني من هذا العام، في حين انخفضت ثقة المستهلك بقدراته المالية والشخصية للربع الثالث من العام الحالي مقارنة بالربع الذي سبقه بنحو 2.7 % حيث بلغت نسبة المشاركين في المسح بهذا المؤشر 26.1 % مقارنة بـ28.8 % مع الربع الثاني من العام الماضي.
وأوضح التقرير أن 57 % من المشاركين في المسح يعتقدون أن الأمور العامة في البلاد تسير في الاتجاه الصحيح، بينما يعتقد 43 % أنها تسير في الاتجاه الخاطئ.
وحول الوضع الاقتصادي المحلي في الوقت الحالي، عبر نحو 33 % من المواطنين عينة المسح أن الوضع الحالي أضعف مقارنة مع الأشهر المنقضية من العام، بينما اعتبر9 % فقط من المستطلعة آراؤهم أنه قوي، مقابل تعبير حوالي 58 % عن عدم ملاحظتهم حدوث أي تغيير على الوضع الاقتصادي في البلاد..
أما في ما يخص توقعاتهم للوضع الاقتصادي المحلي خلال الأشهر الـ 6 القادمة، توقع نحو 47 % من المستطلعة آراؤهم أن تكون ضعيفة، مقارنة مع توقع 44 % من المشاركين في المسح أن تكون أقوى، في حين يرى 9 % من عينة المسح أن لا تغيير للوضع الاقتصادي عما هو عليه حاليا.
وبما يتعلق بالقدرات المالية الحالية للمواطنين، فإن 54 % من المشاركين في المسح ينظرون إلى أن وضعهم المالي لم يتغير منذ بداية العام الحالي، فيما قال 42 % منهم إن قدراتهم المالية باتت ضعيفة، مقابل 4 % اعتبروا أن قدراتهم المالية الحالية قوية.
وبخصوص الأمان الوظيفي، عبر ما يقارب 68 % من المستجيبين للدراسة بأنهم أقل ثقة بتوفر الأمان الوظيفي، في حين عبر 32 % عن توفر الثقة لهم بذلك.
وأعرب 63 % من المستطلعة آراؤهم في المسح، أنه من المحتمل أن يفقدوا وظائفهم خلال الأشهر الستة المقبلة نتيجة للظروف الاقتصادية الحالية في الأردن، مقابل 37 % يستبعدون ذلك.
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