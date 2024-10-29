2.7 % تراجع ثقة المستهلك بالاقتصاد الوطني

MENAFN - Alghad Newspaper) عبدالرحمن الخوالدة

عمان - تراجعت ثقة المستهلك بالاقتصاد الوطني بمقدار 2.7 % نقطة مئوية خلال الربع الثالث من العام الحالي على أساس فصلي إلى 37.6 %، بحسب مؤشر "إبسوس" لثقة المستهلك.

وأرجع التقرير انخفاض ثقة المستهلك بالاقتصاد الوطني خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى تدني ثقة المواطنين في قدرتهم على الاستثمار في مستقبلهم ومستقبل ابنائهم، إضافة إلى تراجع مستوى ثقة المواطنين في الوضع المستقبلي للاقتصاد.











وأكد التقرير أن ارتفاع معدلات البطالة تعد الأكثر إثارة للقلق لدى المواطنين الأردنيين، كما أن ارتفاع تكلفة المعيشة ما تزال تشكل قلقا كبيرا للمواطنين.

وأشار إلى أن أبرز 5 هموم للمواطن الأردني، وفق ما أظهر المسح، تتمثل فيما يلي؛ ارتفاع تكلفة المعيشة وهي الهم الأكبر لدى الأردنيين؛ إذ عبر 61 % ممن شملهم المسح عن ذلك، ثم البطالة بحسب 58 % من المشاركين في الاستطلاع، فيما يتمثل الهم الثالث لدى المواطن الأردني استنادا إلى ما كشف المسح في الفقر وعدم المساواة، إذ عبر 41 % من المستطلعة آراؤهم عن ذلك، ومن ثم جاء ضعف الاقتصاد رابعا في هذه القائمة، بحسب ما أفاد 25 % من المشاركين في المسح، ومن ثم التعليم خامسا لدى21 %.

ويعد مؤشر "إبسوس" لثقة المستهلك مسحا وطنيا ربع سنوي لآراء المستهلكين حول الوضعين الحالي والمستقبلي للاقتصاد المحلي، وتقييمهم لأوضاعهم المالية الشخصية وتوجهاتهم للادخار أو الاستثمار، ويتم تنفيذه من قبل شركة "إبسوس" للأبحاث.

وبحسب التقرير، الصادر عن شركة "إبسوس" لأبحاث السوق المستقلة، فإنه يتم تحديد نتيجة مؤشر ثقة المستهلك بناء على أربعة مؤشرات اقتصادية فرعية، وهي مؤشر ثقة المستهلك بقدراته المالية الشخصية، إضافة إلى مؤشر ثقة المستهلك المحلي بتوجهات الاقتصاد الوطني، ومؤشر ثقة المستهلك بالمناخ الاستثماري، إضافة إلى مؤشر ثقة المستهلك بالأمان الوظيفي العام. وحول نتائج المؤشرات الفرعية كشف المسح، عن انخفاض ثقة المستهلك المحلي بتوجهات الاقتصاد الوطني بحوالي 3.1 %، حيث وصلت نسبة ثقة المستطلعة آراؤهم بهذا المؤشر في الربع الثالث من العام الحالي إلى 52.8 % قياسا بـ55.9 % للربع الثاني لهذا العام، كما انخفض مؤشر ثقة المستهلك بالأمان الوظيفي العام في الربع الثالث بقرابة 0.8 %، إذ ناهزت نسبة ثقة المستهلكين بهذا المؤشر إلى 45 % مقارنة بـ45.8 % في الربع الذي سبقه.

فيما انخفض مؤشر ثقة المستهلك بالمناخ الاستثماري بنحو 2.2 % خلال الربع الثالث من العام الحالي، إذ بلغت نسبة ثقة المستهلكين في المؤشر المذكور 29.3 % قياسا بـ31.5 % للربع الثاني من هذا العام، في حين انخفضت ثقة المستهلك بقدراته المالية والشخصية للربع الثالث من العام الحالي مقارنة بالربع الذي سبقه بنحو 2.7 % حيث بلغت نسبة المشاركين في المسح بهذا المؤشر 26.1 % مقارنة بـ28.8 % مع الربع الثاني من العام الماضي.

وأوضح التقرير أن 57 % من المشاركين في المسح يعتقدون أن الأمور العامة في البلاد تسير في الاتجاه الصحيح، بينما يعتقد 43 % أنها تسير في الاتجاه الخاطئ.

وحول الوضع الاقتصادي المحلي في الوقت الحالي، عبر نحو 33 % من المواطنين عينة المسح أن الوضع الحالي أضعف مقارنة مع الأشهر المنقضية من العام، بينما اعتبر9 % فقط من المستطلعة آراؤهم أنه قوي، مقابل تعبير حوالي 58 % عن عدم ملاحظتهم حدوث أي تغيير على الوضع الاقتصادي في البلاد..

أما في ما يخص توقعاتهم للوضع الاقتصادي المحلي خلال الأشهر الـ 6 القادمة، توقع نحو 47 % من المستطلعة آراؤهم أن تكون ضعيفة، مقارنة مع توقع 44 % من المشاركين في المسح أن تكون أقوى، في حين يرى 9 % من عينة المسح أن لا تغيير للوضع الاقتصادي عما هو عليه حاليا.

وبما يتعلق بالقدرات المالية الحالية للمواطنين، فإن 54 % من المشاركين في المسح ينظرون إلى أن وضعهم المالي لم يتغير منذ بداية العام الحالي، فيما قال 42 % منهم إن قدراتهم المالية باتت ضعيفة، مقابل 4 % اعتبروا أن قدراتهم المالية الحالية قوية.

وبخصوص الأمان الوظيفي، عبر ما يقارب 68 % من المستجيبين للدراسة بأنهم أقل ثقة بتوفر الأمان الوظيفي، في حين عبر 32 % عن توفر الثقة لهم بذلك.

وأعرب 63 % من المستطلعة آراؤهم في المسح، أنه من المحتمل أن يفقدوا وظائفهم خلال الأشهر الستة المقبلة نتيجة للظروف الاقتصادية الحالية في الأردن، مقابل 37 % يستبعدون ذلك.