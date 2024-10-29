Wednesday, 30 October 2024 09:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تعديل موعد مباراة الصريح والسلط بدوري المحترفين

10/29/2024 11:32:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

قرر الاتحاد الأردني لكرة القدم، تعديل موعد انطلاق مباراة الصريح والسلط، ضمن الأسبوع التاسع من الدوري الأردني للمحترفين CFI، والتي كانت مقررة عند الخامسة من مساء بعد غد الخميس، على ستاد الحسن الدولي، لتقام الأحد المقبل بذات التوقيت وعلى نفس الملعب.


وجاء قرار تعديل موعد المباراة، بناء على طلب إدارة الملعب بهدف التأكد من الجاهزية بعد انتهاء أعمال الصيانة.

MENAFN29102024000072011014ID1108831848

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث