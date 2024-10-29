تعديل موعد مباراة الصريح والسلط بدوري المحترفين
التاريخ
10/29/2024 11:32:31 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قرر الاتحاد الأردني لكرة القدم، تعديل موعد انطلاق مباراة الصريح والسلط، ضمن الأسبوع التاسع من الدوري الأردني للمحترفين CFI، والتي كانت مقررة عند الخامسة من مساء بعد غد الخميس، على ستاد الحسن الدولي، لتقام الأحد المقبل بذات التوقيت وعلى نفس الملعب.
وجاء قرار تعديل موعد المباراة، بناء على طلب إدارة الملعب بهدف التأكد من الجاهزية بعد انتهاء أعمال الصيانة.
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