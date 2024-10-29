تعديل موعد مباراة الصريح والسلط بدوري المحترفين

قرر الاتحاد الأردني لكرة القدم، تعديل موعد انطلاق الصريح والسلط، ضمن الأسبوع التاسع من الأردني للمحترفين CFI، والتي كانت مقررة عند الخامسة من مساء بعد غد الخميس، على ستاد الحسن الدولي، لتقام الأحد المقبل بذات التوقيت وعلى نفس الملعب.



وجاء قرار تعديل موعد المباراة، بناء على طلب إدارة الملعب بهدف التأكد من الجاهزية بعد انتهاء أعمال الصيانة.